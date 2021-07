1 mort, 6 blessés dans une fusillade près de food trucks à Portland .

in

Une personne est décédée et au moins six autres ont été blessées dans une fusillade tôt le matin samedi dans le centre-ville de Portland, dans l’Oregon, a annoncé la police.

Une victime, une femme, est décédée à l’hôpital après avoir subi des blessures graves lors de la fusillade de 2 heures du matin près d’un groupe de camions de restauration populaires. On s’attendait à ce que six autres victimes trouvées sur les lieux survivent. D’autres victimes ont peut-être quitté les lieux d’elles-mêmes, a indiqué la police.

Aucune arrestation n’a été effectuée et aucun autre détail n’a été divulgué samedi.

La police enquête sur une fusillade nocturne le samedi 17 juillet 2021 à Portland, dans l’Oregon. La police a déclaré qu’une personne était décédée et qu’au moins six personnes avaient été blessées lors d’une fusillade tôt le matin samedi à Portland, dans l’Oregon. (Mark Graves/The Oregonian via AP)

Filiberto Saldana était occupé à cuisiner dans son food truck lorsqu’il a entendu des coups de feu tôt samedi, a-t-il déclaré à The Oregonian/OregonLive.

“La prochaine chose que je sais, c’est que j’ai entendu des gens courir”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’une voiture bleu foncé avait décollé juste après les coups de feu. “Nous venons de voir une voiture aller vite devant nous.”

La fusillade était la dernière d’une épidémie de violence armée dans la plus grande ville de l’Oregon cette année. Il y a eu environ 570 incidents de tir à Portland jusqu’à présent cette année, plus du double du nombre enregistré au cours de la même période en 2020.

Le mois dernier, deux personnes ont été abattues dans la même zone et 28 douilles de balles ont été récupérées, a rapporté le journal.

La police a estimé qu’environ la moitié des fusillades sont liées à des gangs, et le maire Ted Wheeler a averti en mai que les gangs ordonnaient aux coupables de tirer sur quelqu’un dans les 30 jours ou de se faire tirer dessus. Des gens venaient également d’autres États pour se livrer à des violences dans la ville, a-t-il déclaré.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait déclenché la fusillade de samedi. La police a déclaré qu’il n’y avait aucune menace continue pour le public.

