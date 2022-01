1 Obstacle reste sur le chemin de l’échange de roquettes John Wall

À l’approche de la nouvelle saison NBA, les Houston Rockets et John Wall ont apparemment convenu qu’il était temps pour eux de se séparer.

Houston a désespérément essayé de déplacer Wall – en vain.

Wall a finalement été frustré par le processus et a essayé d’émettre des demandes au front office des Rockets. Ils ont été rapidement ignorés.

Une impasse s’ensuivit.

Selon Shams Charania de ., pour le moment, il y a un obstacle principal qui empêche les Rockets de s’éloigner de Wall – son énorme contrat.

« Les équipes expriment leur intérêt pour le gardien des Rockets John Wall s’il devenait libre sur le marché, selon des sources, mais un échange ou un rachat reste improbable.

« Wall a encore 91,7 millions de dollars sur son contrat jusqu’à la saison prochaine. Il ne joue actuellement pas pour Houston après que les équipes ont discuté fin novembre de son potentiel de jouer.

D’une part, Wall est livré avec beaucoup de bagages. Les trucs de gangs sont une distraction étrange et inutile, mais ce serait plus pardonnable s’il était toujours le même joueur qu’il était en 2016. Il ne l’est pas, cependant.

Wall est un joueur athlétiquement limité et basé sur la vitesse qui a perdu un pas et est sujet aux blessures. Cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas être une arme offensive puissante. Il y a une raison pour laquelle trois équipes seraient intéressées par lui. Mais il ne justifie plus son salaire massif, ses antécédents de blessures à risque, ou les distractions qui l’accompagnent souvent.

C’est comme ça que tu soutiens ton petit ami superstar. https://t.co/wrrdJB7TMH – Jeu 7 (@game7__) 9 janvier 2022

La mauvaise façon dont la relation de Wall avec les Wizards de Washington s’est terminée a également laissé un goût amer dans la bouche de beaucoup de gens.

D’une manière ou d’une autre, il est peu probable que Wall ait joué son dernier match en NBA. Mais sur la base de tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, il est peu probable qu’il revienne à l’action de si tôt.

