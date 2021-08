1 officier de Chicago tué, 1 blessé dans un arrêt de circulation .

in

Une policière de 29 ans à Chicago a été tuée et un autre officier a été grièvement blessé lors d’un échange de coups de feu lors d’un contrôle routier, ont annoncé dimanche des responsables, le maire de la ville citant plus tard la fusillade comme raison pour laquelle les habitants de Chicago doivent travailler ensemble pour endiguer la violence.

Officier de police Ella French

Fin de la surveillance : 7 août 2021 Nous n’oublierons jamais la vraie bravoure qu’elle a incarnée en sacrifiant sa vie pour protéger les autres. Veuillez garder sa famille, ses proches et ses collègues policiers de Chicago dans vos pensées alors que nous pleurons la perte de ce héros. pic.twitter.com/kEUlNTv0Z4 – Police de Chicago (@Chicago_Police) 8 août 2021

La mort de l’officier samedi soir était la première balle mortelle d’un officier de Chicago dans l’exercice de ses fonctions depuis 2018 et la première femme officier tuée par balle au travail en 33 ans.

Lors d’une conférence de presse dimanche, le maire Lori Lightfoot a exhorté les habitants de Chicago à mettre fin à l’acrimonie entre les partisans ardents de la police qui disent que les officiers sont entravés par des règles trop lourdes et les critiques acharnés qui disent que les officiers agissent en toute impunité.

“Arrêter. Arrête, dit-elle. “Ce conflit constant n’est pas ce dont nous avons besoin en ce moment.”

La fusillade des officiers s’est produite lors d’un autre week-end d’été violent dans la troisième plus grande ville du pays, avec au moins 64 personnes abattues, dont 10 mortellement, dimanche après-midi, a rapporté ABC7 à Chicago.

“La police n’est pas nos ennemis”, a ajouté Lightfoot lors de la conférence de presse. « Nous devons nous rassembler. … Nous avons un ennemi commun : ce sont les armes et les gangs.

Des agents avaient arrêté un véhicule avec deux hommes et une femme à l’intérieur juste après 21 heures dans le sud de Chicago, lorsqu’un passager a ouvert le feu, a déclaré le surintendant de la police de Chicago. David Brown a déclaré lors de la même conférence de presse.

Les agents ont riposté, frappant le passager qui semblait leur tirer dessus, a déclaré Brown. Il n’a pas libéré la condition de cet homme. Tous les trois sont en garde à vue, mais aucune accusation n’a été déposée, a-t-il déclaré.

Brown a refusé d’identifier l’officier tué, affirmant que sa mère avait demandé aux autorités de ne pas divulguer immédiatement son nom. La police n’a pas non plus identifié les trois personnes arrêtées.

Interrogé sur l’état de l’officier blessé, Brown a répondu : « Critique. Nous avons besoin de vos prières.

Le surintendant a déclaré qu’il était trop tôt pour dire pourquoi le véhicule a été arrêté et ce qui aurait pu se passer juste avant le début de la fusillade. Il a déclaré que les preuves disponibles comprenaient des images de caméras corporelles de la police. Une arme à feu a également été retrouvée sur les lieux.

Des policiers de Chicago saluent en procession un policier qui a été tué par balle plus tôt lors d’un contrôle routier au 63e et Bell conduit par le bureau des médecins légistes du comté de Cook, le dimanche 8 août 2021. (Tyler LaRiviere/Chicago Sun-Times via AP)

Une grande foule d’officiers s’est rassemblée devant l’entrée de l’ambulance de l’hôpital pendant la nuit, certains s’embrassant et priant, alors que Lightfoot s’adressait pour la première fois à la fusillade aux journalistes à proximité. Lightfoot a déclaré que l’officier décédé “était très jeune au travail, mais incroyablement enthousiaste à l’idée de faire le travail”.

Le dernier officier de Chicago abattu dans l’exercice de ses fonctions avait 28 ans Samuel Jiménez, qui a été tué après avoir répondu à une fusillade dans un hôpital le 19 novembre 2018.

Deux officiers, Conrad Gary et Eduardo Marmolejo, sont décédés lorsqu’ils ont été heurtés par un train alors qu’ils poursuivaient un suspect le 17 décembre 2018. Le département considère également les décès COVID-19 de quatre officiers l’année dernière.

La dernière femme officier abattue dans l’exercice de ses fonctions a été Irma Ruiz, qui a été abattu dans une école primaire en 1988.

