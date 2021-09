1 plate-forme de médias sociaux pour arrêter

Est-ce que je déteste les réseaux sociaux ? Non. Est-ce que je pense que les petites entreprises ont besoin des médias sociaux ? Aussi non.

C’est une perspective sauvage pour un spécialiste du marketing des petites entreprises. Cela semble également hypocrite, car j’utilise les médias sociaux et la grande majorité de mes clients utilisent les médias sociaux.

La question est de savoir s’ils ont besoin des médias sociaux. Le besoin est très différent du désir ou de l’utilisation.

D’abord, Une mise en garde

Certaines petites entreprises peuvent en effet décider qu’elles ont BESOIN des médias sociaux, surtout si vous vendez des produits. Dans ce cas, les médias sociaux pourraient même être essentiels à votre entreprise. Mais dans ce cas, vous avez transformé vos réseaux sociaux en un canal de vente, ce qui est assez différent.

Je pense à ma papeterie locale et à son magnifique flux Instagram. Je vois une chose que je veux sur leur flux, et je l’achète. Je n’ai pas besoin de conversion supplémentaire. Ce n’est pas du marketing sur les réseaux sociaux, ce sont des ventes.

Si vous vendez des articles à prix élevé, des produits nécessitant une consultation plus approfondie ou des services, les médias sociaux ne sont pas un canal de vente. C’est une tactique de marketing, et à ce stade, c’est une bonne chose à avoir, pas une nécessité.

Si ça marche, continue de le faire

Si vos médias sociaux attirent l’entreprise, alors bien sûr, continuez.

Si vous aimez utiliser les médias sociaux, alors, par tous les moyens, tirez parti de vos profils sociaux pour générer des prospects pour votre entreprise.

MAIS. Si vous n’aimez pas ou n’avez pas le temps d’utiliser les médias sociaux, pourquoi diable les choisiriez-vous comme stratégie marketing ?

Il existe tellement de stratégies de marketing qu’aucune petite entreprise ne peut toutes les utiliser, alors ne perdez pas de temps sur celles que vous détestez.

En fait, je préconise que mes clients n’utilisent que les tactiques de marketing qu’ils aiment.

Il y a une plate-forme de médias sociaux en particulier que vous devez arrêter dès maintenant si vous n’aimez pas les médias sociaux.

Comment ai-je appris cela ?

J’étais coureur. J’ai même terminé une poignée de semi-marathons. Peu importe combien je me suis entraîné, je n’ai jamais été beaucoup plus rapide.

La raison m’est finalement apparue : je déteste courir.

J’ai créé des listes de lecture élaborées, j’ai même porté des bonbons sur mes longues courses pour me récompenser pour chaque kilomètre parcouru. Cela n’est jamais devenu plus agréable, et je ne suis jamais devenu meilleur.

Alors j’ai arrêté. Désolé si vous espériez une inspiration de style Remember the Titans, mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Ce qui s’est passé, c’est que j’ai trouvé d’autres activités de fitness que j’aime mieux, et elles me gardent en bonne santé sans me rendre malheureux.

Arrêtez de tweeter si vous ne l’aimez pas

En particulier, vous pouvez probablement quitter Twitter aujourd’hui. Presque aucune petite entreprise n’a « besoin » de Twitter.

Twitter est la seule plate-forme de médias sociaux qui, selon moi, présente plus de risques que d’avantages pour les petites entreprises. Cinq raisons :

Personne ne veut vous suivre ;Ils VEULENT vous crier dessus ;Vous n’êtes qu’à un tweet de la catastrophe ;Vous devez tweeter BEAUCOUP pour que cela en vaille la peine, et Cela ne vous rapporte pas d’argent.

Si vous êtes déjà sur Twitter, pensez à qui VOUS suivez. La plupart d’entre nous ne suivons pas les entreprises sur Twitter, à moins que nous ne soyons déjà des fans enthousiastes. Vous souciez-vous de ce que votre nettoyeur à sec ou votre entreprise d’entretien de pelouse a à dire sur Twitter ? Probablement pas. S’ils ont quelque chose de cool à montrer, ils le feront sur Instagram ou TikTok.

Twitter est pour les conversations. Vous devez créer une personnalité Twitter INCROYABLE pour amener les gens à interagir avec une marque, comme l’a fait la chaîne de restauration rapide Wendy’s. Ses adeptes essaient en fait de se faire rôtir.

Un travail d’amour est toujours du travail

Tout d’abord, vous pouvez dire que les personnes derrière le compte de Wendy aiment vraiment les médias sociaux. Plus important encore, il faut toute une équipe de personnes pour que quelque chose comme ça se produise. L’équipe des médias sociaux de Wendy’s a en fait sorti un album hip hop, se moquant des concurrents de la marque. C’est un niveau d’effort que la plupart des petites entreprises ne peuvent pas soutenir.

Pourtant, il est vital pour les entreprises de garder un œil constant sur leurs mentions.

La principale façon dont les gens interagissent avec les marques sur Twitter est de les appeler publiquement sur un problème, selon une étude australienne de 2019. Pire encore, une étude de 2018 du MIT a montré que les fausses nouvelles sont 70 % plus susceptibles d’être retweetées.

Cela signifie que votre réputation peut être affectée plus facilement sur Twitter. C’est pourquoi Twitter exige une diligence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que certaines autres plateformes sociales n’exigent pas.

Les gens essaient d’utiliser l’automatisation ou des réponses scriptées pour contourner cela. Cela ne fonctionne pas, comme le démontre ce post de Bank of America.

Le meilleur scénario lorsque quelqu’un se plaint de votre entreprise (ou si vous tweetez quelque chose de stupide), est que personne d’autre ne remarque le tweet dans sa chronologie avant que vous ne le corrigeiez. Ce « meilleur scénario » est une autre raison pour laquelle Twitter n’est pas idéal pour les petites entreprises. La chronologie passe vite.

Twitter signifie nourrir la bête

Il n’y a pratiquement aucune chance que quelqu’un qui se connecte à 17 heures voie ce que votre marque a tweeté à 9 heures. Cela fait des milliers de tweets dans leur chronologie. Vous devez produire du contenu tout au long de la journée afin de vous assurer que vos abonnés le voient. Ce niveau de nourrir la bête n’est tout simplement pas réalisable pour la plupart des petites équipes, du moins pas pour un contenu de qualité.

Ce qui m’amène à ma dernière raison d’abandonner Twitter. Il n’a pas autant de potentiel de gain d’argent que d’autres tactiques de marketing.

Pensez-y, si vous devez payer quelqu’un pour créer un contenu digne d’un clic qui peut être publié tout au long de la journée, et que cette personne doit également répondre à tous les tweets des clients, cela représente une dépense importante pour vous.

Si vous parvenez à trouver quelqu’un qui le fera pour pas cher, il est peu probable que vous obteniez un contenu de qualité, et plus susceptible d’avoir des erreurs et des faux pas de marque.

C’est pourquoi je m’oppose quand les gens décrivent les médias sociaux comme « gratuits » et « organiques ». C’est un temps fou, donc c’est loin d’être gratuit. De plus, obtenir un bon engagement nécessite une tonne de stratégie et de planification. C’est loin d’être « bio ».

Le marketing peut et DEVRAIT être une source de revenus

Je serais intéressé d’examiner le retour sur investissement du compte Twitter de Wendy. Est-ce que leurs abonnés les voient troller quelqu’un sur Twitter et avoir envie d’un Baconator ? Je veux dire, bien sûr peut-être. Mais il est plus probable que la raison derrière leur compte Twitter soit de cultiver une personnalité de marque que Wendy’s est une alternative plus cool à McDonald’s. Ou peut-être que le but du compte est d’attirer l’attention des médias pour être si impertinent.

En d’autres termes, le compte Twitter est un coût pour faire des affaires.

Certaines organisations mettent en place leur service marketing comme un centre de coûts et ne le tiennent pas pour responsable de générer des revenus et de réaliser des bénéfices.

Je pense que c’est une erreur. Je crois que le marketing peut et doit être une source de revenus. La seule façon d’y parvenir est de vous assurer que la valeur des prospects que vous générez est supérieure à ce que vous dépensez en marketing.

Et c’est pourquoi je reste sceptique quant aux médias sociaux pour les petites entreprises. C’est très laborieux pour bien faire, donc c’est très cher. Vous devez apporter beaucoup de prospects pour en faire un profit.

Pour moi, les seules activités de marketing auxquelles vous devez participer sont celles qui génèrent des bénéfices.

Cet article a été initialement publié sur le blog Whole Team Habits.