1 pouce, Celsius (CEL) et PancakeSwap (CAKE) se rallient alors que les traders reviennent à DeFi

L’action liée à la plage de Bitcoin (BTC) depuis sa panne au niveau de 61000 $ a dérouté les analystes. Certains prévoient qu’une correction plus nette pourrait être en cours de développement tandis que d’autres restent fermes dans leur conviction que la tendance haussière reprendra sous peu.

Selon les données d’Ecoinometrics, l’histoire suggère que le prix du Bitcoin éclate entre 300 et 350 jours après une réduction de moitié de l’offre. Actuellement, 329 jours se sont écoulés depuis la dernière réduction de moitié, et si l’histoire se répète, Bitcoin pourrait bientôt assister à une évasion.

Vue quotidienne des données du marché Crypto. Source: Coin360

Un signe encourageant de cette vente la plus récente à l’échelle du marché est que les traders y voient une opportunité d’acheter plutôt que de paniquer. Cela suggère que le sentiment reste optimiste. Les données de Glassnode montrent que 476 millions de dollars de pièces stables ont été déposés dans des bourses, peut-être dans l’intention d’acheter la baisse.

Alors que le prochain mouvement de Bitcoin est en constante évolution, plusieurs altcoins ont tendance à augmenter. Jetons un coup d’œil à trois jetons qui pourraient surperformer les marchés à court terme.

1 POUCE / USDT

Le boom de la finance décentralisée a produit un nombre presque incalculable de projets et pour les investisseurs, il peut être difficile de vérifier chacun d’eux avant de se lancer.

C’est là qu’un agrégateur DEX tel que 1 pouce (1 pouce) est utile car la plate-forme fournit le swap disponible le plus bas (coûts de transaction) pour les investisseurs. L’équipe affirme que la troisième itération de son protocole d’agrégation a rendu moins coûteux l’utilisation de 1 pouce par rapport à l’utilisation directe d’Uniswap ou de 0x.

L’expansion du protocole à Binance Smart Chain le 25 février a été un autre point positif car elle a réduit les coûts de transaction pour ses utilisateurs et ajouté les DEX basés sur BSC au protocole d’agrégation.

Ces derniers jours, 1inch a lancé des programmes de liquidité avec ARCx, Ren, Vesper et Opium. Toutes ces étapes semblent avoir porté leurs fruits, car 1 pouce a signalé qu’il avait dépassé 30 milliards de dollars en volume total de transactions.

De plus, Coinbase a annoncé le support de 1INCH le 7 avril, ce qui a donné un nouvel élan au jeton.

1INCH est passé d’un creux intrajournalier à 3,56 $ le 25 mars à un sommet intrajournalier à 6,56 $ aujourd’hui, soit un gain de 84% en 15 jours. Les haussiers ont poussé le prix au-dessus de la résistance des frais généraux à 6,33 $ aujourd’hui, mais n’ont pas été en mesure de maintenir la cassure, ce qui montre que les baissiers défendent ce niveau de manière agressive.

Graphique journalier 1INCH / USDT. Source: TradingView

Cependant, la moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (4,75 $) a commencé à augmenter et l’indice de force relative (RSI) est proche de la zone de surachat, indiquant que le chemin de la moindre résistance est à la hausse.

Si les taureaux n’abandonnent pas beaucoup de terrain par rapport aux niveaux actuels, cela indiquera la force. Cela augmentera la possibilité d’une pause et clôturera au-dessus de 6,33 $. Si cela se produit, la paire 1INCH / USDT pourrait reprendre la tendance haussière avec le prochain objectif cible à 8,42 $.

Cette opinion positive invalidera si les baissiers ramènent le prix en dessous de 5 $. Un tel mouvement indiquera une éventuelle action liée à la portée pendant quelques jours de plus.

CEL / USD

Celsius (CEL) tente de perturber le secteur bancaire traditionnel. Certains des prêts sur le protocole facturent des taux d’intérêt aussi bas que 1%, ce qui est beaucoup moins que les banques. Les faibles taux de crédit et les taux d’intérêt élevés sur les dépôts ont propulsé sa croissance à 500 000 utilisateurs. Dans un tweet du 11 mars, l’équipe Celsius a déclaré qu’elle gérait plus de 10 milliards de dollars d’actifs numériques.

En novembre 2020, Celsius avait versé plus de 80 millions de dollars à ses déposants et ce chiffre est passé à plus de 250 millions de dollars en février. Le protocole affirme que cela a été possible car il partage 80% des revenus générés avec la communauté.

Celsius a récemment reçu le prix du «meilleur portefeuille de crypto-monnaie» lors de la cinquième édition annuelle des FinTech Breakthrough Awards. Cela pourrait renforcer davantage la confiance dans le protocole. L’équipe a également taquiné le prochain lancement progressif de leur Webapp.

Le prix du CEL est passé d’un plus bas intrajournalier à 4,70 $ le 2 avril à un plus haut intrajournalier à 7,71 $ aujourd’hui, soit une augmentation de 64% en sept jours. Le jeton a pris de l’élan après que le prix a dépassé la ligne de résistance du triangle symétrique. Cette configuration a une cible de modèle à 8,47 $.

Graphique journalier CEL / USD. Source: TradingView

Cependant, le rallye à sens unique a poussé le RSI au-dessus de 84, indiquant que la paire CEL / USD pourrait être surachetée à court terme. Si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à l’objectif cible, il pourrait chuter à 6,80 $.

Si les taureaux peuvent faire basculer ce niveau en support, cela peut servir de rampe de lancement pour la prochaine étape de la tendance haussière. Si cela se produit, la paire pourrait atteindre 10 $.

Contrairement à cette hypothèse, si le prix chute en dessous de 6,80 $, la baisse pourrait s’étendre à l’EMA de 20 jours (5,74 $). Une chute aussi profonde pourrait retarder le début de la prochaine étape de la tendance haussière.

GÂTEAU / USDT

La plupart des banques et des obligations offrant des rendements négligeables aux investisseurs, il n’est pas surprenant que DeFi ait été un succès majeur parmi les investisseurs qui n’ont pas peur du risque. Cependant, la montée en flèche des frais de gaz sur le réseau Ethereum peut manger une grande partie des gains accumulés par les petits investisseurs.

Par conséquent, plusieurs investisseurs ont migré vers des projets sur des chaînes de blocs concurrentes offrant de faibles coûts de transaction. Cela a aidé PancakeSwap (CAKE) tel qu’il est sur la chaîne intelligente Binance.

Un rapport récent de Delphi Digital a trouvé une corrélation entre les frais de gaz plus élevés sur le réseau Ethereum et l’augmentation de l’activité sur PancakeSwap. De plus, le protocole aurait également pu bénéficier du vaste effet réseau de Binance, qui est l’un des plus grands échanges cryptographiques.

Selon DeFi Llama, la valeur totale verrouillée de PancakeSwap a grimpé à 6,15 milliards de dollars, juste en dessous de la TVL d’Uniswap de 7,43 milliards de dollars.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour CAKE le 22 mars, juste au début du rallye.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter. Un test récent du système a révélé que des retours sur investissement aussi élevés que 1 497% étaient générés à l’aide de stratégies spécifiques décrites dans le rapport.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix du CAKE. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour CAKE est passé au vert le 22 mars, alors que le prix était de 10,13 $.

À partir de là, le score VORTECS ™ est resté constamment dans le vert et CAKE a atteint un sommet à 19 $ le 31 mars, résultant en un gain de 87,5% en 10 jours.

CAKE est passé d’un creux intrajournalier à 9,68 $ le 21 mars à un sommet intrajournalier à 21,25 $ aujourd’hui, un rallye de 119% en 19 jours. Les taureaux tentent actuellement de maintenir la cassure au-dessus de la résistance des frais généraux à 19 $.

Graphique journalier CAKE / USDT. Source: TradingView

S’ils y parviennent, cela suggérera le début d’une nouvelle tendance haussière avec un objectif cible à 28,50 $. L’EMA à la hausse de 20 jours (16 $) et le RSI supérieur à 66 suggèrent que les taureaux sont toujours en contrôle.

Pourtant. Si les haussiers ne parviennent pas à maintenir la cassure, la paire CAKE / USDT pourrait chuter à l’EMA de 20 jours. Un fort rebond de ce support suggérera que le sentiment des investisseurs est devenu haussier et augmentera les chances que la tendance haussière se poursuive.

Au contraire, si les baissiers font baisser le prix en dessous de l’EMA de 20 jours, la paire pourrait prolonger son séjour dans la fourchette actuelle pendant quelques jours de plus.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.