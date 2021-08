1 pouce lancé sur la solution de mise à l’échelle Ethereum Optimism | Invezz

in

1inch 1INCH / USD est un agrégateur d’échange décentralisé qui connecte différents DEX sur une seule plate-forme dans le but de permettre aux utilisateurs de trouver des itinéraires d’échange efficaces entre les plates-formes, éliminant ainsi le besoin de vérification manuelle et augmentant l’efficacité.

Le lancement de 1inch Optimism comme catalyseur de croissance

Actuellement, c’est la troisième plus grande application sur Ethereum et compte plus de 290 000 utilisateurs. Prenez les chiffres à la légère, car ils ne prennent en compte que les utilisateurs d’Ethereum.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

1inch a également ses services disponibles sur Binance Smart Chain et Polygon, quelque chose qui s’est produit plus tôt cette année, et est maintenant disponible sur le scaler Ethereum connu sous le nom d’Optimism, une solution de couche 2 axée sur l’évolutivité.

Cependant, l’agrégateur d’échange n’est pas le premier d’Optimism et a rejoint à la fois Uniswap et Synthetix.

La technologie est basée sur des accumulations optimistes qui regroupent les transactions en dehors d’Ethereum et, à leur tour, réduisent leur charge. Ces transactions par lots peuvent finir par être confirmées sur Ethereum via un seul bloc.

Avec tout cela à l’esprit, est-ce le bon moment pour acheter 1 pouce (1 POUCE) ?

Dois-je acheter 1 pouce (1 POUCE) ?

Le 18 août, 1inch (1INCH) valait 3,19 $.

Pour avoir une idée de la hauteur ou de la faiblesse de ce nombre, nous le comparerons à son plus haut niveau historique.

1 pouce a atteint son plus haut niveau historique le 8 mai avec une valeur de 7,84 $. Cette valeur était de 145 % supérieure à celle observée le 18 août.

Cependant, pour avoir une meilleure perspective sur sa croissance la plus récente, nous devrons examiner les performances de juillet du jeton 1INCH.

Son point culminant était le 7 juillet, avec une valeur de 2,90 $. Cependant, son point le plus bas du mois était le 20 juillet avec une valeur de 1,65 $. Cela signifie que le jeton a perdu de la valeur de 43%.

Cependant, son pic du 7 juillet était toujours inférieur de 10 % à sa valeur du 18 août, ce qui rend le jeton prometteur.Selon les données d’IntoTheBlock, 1inch a enregistré 104,76 millions de dollars de transactions supérieures à 100 000 dollars au cours des 7 derniers jours.

De plus, lorsque nous examinons le réseau, nous pouvons voir une moyenne sur 30 jours de 65 410 adresses, avec un maximum sur 30 jours de 66 900 adresses et un minimum sur 30 jours de 64 040 adresses.

Avec tout cela à l’esprit, nous pouvons nous attendre à ce que la valeur de 1 pouce (1 pouce) augmente à 4,30 $ d’ici la fin du mois d’août, ce qui en ferait le bon moment pour acheter.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent