1 raison pour laquelle Michael Jordan n’a toujours pas pardonné à Allen Iverson

Michael Jordan et Allen Iverson se sont affrontés à 13 reprises au cours de leur carrière NBA, mais un jeu en particulier se démarque des autres.

Iverson a été le premier choix au classement général du repêchage de la NBA 1996 et est sorti de Georgetown avec beaucoup de battage médiatique autour de lui. Il a été à la hauteur dès le saut, mais jamais plus que lors d’une sortie spécifique contre les Chicago Bulls en 1997 lorsqu’il a traversé la Jordanie de manière épique.

Ce fut un moment époustouflant qui a plus que résisté à l’épreuve du temps, malgré le fait que Jordan a en fait battu Iverson plus de fois (7) qu’Iverson ne l’a battu (6).

Lors d’une récente apparition sur le podcast “Club Shay Shay” de Shannon Sharpe, Iverson a révélé que Jordan ne lui avait pas encore pardonné pour ce croisement infâme.

«Je suis allé à un match des Charlotte Hornets, et il m’a fait entrer et nous à l’arrière et moi et lui assis juste et buvant et se souvenant ou quoi que ce soit, et je me suis dit:« Mec, je t’aime, mec. Et il m’a dit : ‘Tu ne m’aimes pas, espèce de p’tite salope. Vous ne m’auriez pas croisé comme ça si vous l’aviez fait.

« Mec, et tout le monde dans la pièce a éclaté de rire, mec. C’était fou,”

Le croisement est si important que, à ce jour, Jordan réserve une salutation spéciale de 4 mots à Iverson chaque fois qu’il le voit.

Blague à part, Jordan tient Iverson en très haute estime. Il a parlé très honnêtement de qui gagnerait une bataille entre les deux dans la force de l’âge, et c’est rare pour quelqu’un d’aussi compétitif que lui.

Iverson a également été élogieux envers Jordan, prenant une position très dure sur qui est supérieur entre lui et LeBron James.

Iverson et Jordan sont deux légendes du basket-ball, c’est donc bien qu’ils aient maintenu le genre de relation qui leur permet d’avoir de si bonnes plaisanteries même toutes ces années plus tard.

