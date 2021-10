1 Un grand favori émerge dans le recrutement d’Arch Manning

Arch Manning est actuellement le meilleur espoir de quart-arrière du pays et le joueur le plus recherché de sa classe de lycée de 2023.

Actuellement, le prospect d’Isidore Newman envisagerait légitimement trois universités, dont deux en particulier occupent une place particulière dans son cœur.

Une centrale électrique de la SEC a essentiellement été éliminée de la course en raison de ses dernières années embarrassantes.

Ces dernières semaines, une nouvelle école est discrètement apparue comme la favorite pour obtenir les services d’Arch lorsqu’il ira enfin à l’université.

Selon Steve Wiltfong de 247Sports, la Géorgie est une équipe à surveiller.

“Eh bien, il aime la Géorgie”, a déclaré Wiltfong sur le podcast de recrutement de football 247Sports. «Je pense qu’il a eu une visite fantastique là-bas cet été, aime l’offensive de style pro que dirige l’entraîneur (coordinateur et quarts) (Todd) Monken, et m’a dit qu’Athènes est la meilleure ville universitaire où il est allé. Et puis vous allez à un match samedi soir contre la Caroline du Sud, et les fans, la section étudiante l’ont évidemment fait se sentir le bienvenu.

«Je parlais un peu à la famille après le voyage, ils ont juste répété à quel point c’est une belle ville à Georgia. Et une relation étroite avec (entraîneur de la ligne offensive) Matt Luke, Matt Luke est évidemment l’ancien entraîneur-chef d’Ole Miss où la famille d’Arch a tant de liens. Donc, ils savent que l’entraîneur Luke, (l’entraîneur-chef) Kirby Smart a joué contre Peyton Manning. Ils connaissent Kirby depuis longtemps.

“Il y a juste beaucoup de liens là-bas que la famille Manning a avec le personnel de Georgia, et je pense que Georgia est dans une position formidable pour atterrir Arch mais il est encore tôt dans son processus et il va faire d’autres visites cet automne et continuer à voir ce qu’il aime.

Au cours des prochaines semaines, Arch a prévu de nombreuses visites. Il passera du temps avec l’Alabama le 2 octobre, le Texas le 16 octobre, Ole Miss le 23 octobre et Clemson le 30 octobre. De toute évidence, les autres auront de nombreuses occasions de faire tourner la tête du jeune. Mais pour le moment, la Géorgie semble définitivement être le favori pour décrocher ses services.

Jusqu’à présent cette saison, le quart-arrière vedette du lycée Isidore Newman a été à un niveau différent. Vendredi dernier, il a inscrit cinq touchés lors de la victoire 59-7 de l’équipe sur Pearl River, portant son équipe à 3-0 cette année-là.

En 2020, Arch a enregistré 1 922 verges, 21 touchés et 7 interceptions sur 146 passes pour 219 tout en menant son école à un record de 9-1 et en Louisiana Division III en demi-finale en deuxième année.

Russell Wilson reste vainqueur. https://t.co/30J5QQ1yvQ – Jeu 7 (@game7__) 30 septembre 2021

Une saison plus tôt, en 2019, il a accumulé 2 438 verges, 34 touchés et 6 choix sur 194 passes pour 296 tout en menant son école à un record de 9-2 et à une apparition en séries éliminatoires au deuxième tour dans le support de la division III de la Louisiane.

Par toute mesure objective, ce gamin va être une star à l’université. Pour quelle école jouera-t-il finalement ? Le temps nous le dira.

En rapport: Regarder: Michigan Taunts Wisconsin avec Trick Play (vidéo)