1 unités lakh vendues en Inde

Le moteur 4 cylindres le plus puissant du segment des mini-camions – Maruti Suzuki Super Carry, a atteint un nouveau jalon de vente de 1 lakh d’unités cumulées. Le camion est disponible dans les deux options essence et CNG.

Le Maruti Suzuki Super Carry est le seul mini-camion du pays vendu avec un moteur 4 cylindres, et c’est également le mini-camion le plus puissant du marché indien. Le Super Carry a récemment atteint un nouveau jalon de ventes de 1 lakh de ventes cumulées en seulement cinq ans. Le mini camion est disponible avec des options de moteur à essence et CNG afin de répondre aux exigences des consommateurs indiens qui recherchent un transporteur de marchandises efficace. Super Carry répond aux exigences polyvalentes des clients commerciaux

Maruti Suzuki a fait son entrée dans le segment des véhicules utilitaires en 2016 avec le lancement du Super Carry. En peu de temps, le Super Carry a reçu un accueil chaleureux de la part des acheteurs pour sa puissance la meilleure du segment, son kilométrage impeccable, son entretien sans tracas, son confort et sa capacité de stockage incroyable, ce qui a aidé les acheteurs à améliorer leur rentabilité.

S’exprimant sur cette étape importante, M. Shashank Srivastava, directeur exécutif principal (marketing et ventes), Maruti Suzuki India Limited a déclaré : « En très peu de temps, Super Carry a reçu un accueil phénoménal sur le marché et a été largement accepté par les clients. Grâce à Super Carry, nous avons été en mesure de répondre à une gamme diversifiée de marchandises répondant aux exigences des clients pour leur permettre d’être plus efficaces et rentables. La variante S-CNG de Super Carry a aidé les entreprises à améliorer leur rentabilité avec son excellent kilométrage de 21,55 km/kg. Super Carry a prouvé que les mini-camions peuvent être puissants, confortables à conduire, faciles à entretenir et rentables pour le propriétaire et c’est la raison pour laquelle les clients garantissent sa qualité. Nous remercions nos clients de nous avoir accordé leur confiance et d’avoir fait de Super Carry, le deuxième mini-camion le plus vendu dans le domaine des véhicules utilitaires légers.

Le mini-camion Maruti Suzuki Super Carry est vendu avec un moteur 4 cylindres qui développe 72 CV de puissance de pointe à 6 000 tr/min et 98 Nm de couple max à 3 000 tr/min. En outre, il bénéficie d’un éventail de fonctionnalités de commodité et de sécurité, telles que des capteurs de recul, une boîte à gants verrouillable, un rappel de ceinture de sécurité, une prise de charge mobile, ainsi qu’un volant léger pour une maniabilité facile.

De plus, le Super Carry est le seul mini-camion en vente qui est livré avec une variante S-CNG à double carburant avec un réservoir d’essence de 5 L. En parlant de la surface du pont, il mesure 2,1 mètres de long et 1,4 mètre de large. La capacité de charge utile s’élève à 740 kg. Le Super Carry offre en outre une garde au sol élevée de 175 mm, tandis que les fonctions de suspension sont assurées par des jambes de force MacPherson à l’avant et un essieu rigide avec ressorts à lames à l’arrière. Le Super Carry est vendu au détail via le vaste réseau de Maruti Suzuki de plus de 335 points de vente situés dans plus de 237 villes du pays.

