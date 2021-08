10 000 $ Appelez vraiment une possibilité pour Ethereum cette année, affirme Megan Kaspar de Magnetic ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Publicité





La société de gestion d’actifs numériques, Megan Kaspar, directrice générale de Magnetic, a affirmé sa conviction antérieure qu’Ethereum se négocierait entre 8 000 et 10 000 $ avant le 31 décembre 2021, quelques mois après avoir prédit avec succès que l’actif atteindrait 3 000 $ lorsque Ether se négociait près de environ 1 200 $ en janvier.

Graphique ETHUSD par TradingView

La prochaine mise à niveau d’Ethereum entraîne une demande accrue

S’adressant à Yahoo Finance vendredi, le spécialiste de la crypto a noté qu’Ethereum subissait déjà une énorme demande de la part des investisseurs, car ils préféraient utiliser la crypto comme outil de prédilection pour se couvrir contre l’inflation alors que la FED ralentissait l’impression de dollars américains.

Elle a également applaudi les récents développements autour de la blockchain Ethereum, affirmant qu’ils joueraient un rôle énorme dans la hausse du prix de l’Ether. Selon Kaspar ;

«Nous avons deux mises à niveau du réseau dont l’une avait déjà été lancée qui a fondamentalement changé les frais miniers sur le réseau, puis vers la fin de l’année au début de l’année prochaine, nous aurons environ un million d’Ethereum en rupture de stock. Cela l’initiera à devenir un actif déflationniste. C’est pourquoi nous considérons que le prix d’appel de huit à dix est vraiment une possibilité. »

L’augmentation du volume des ventes de NFT sur la blockchain Ethereum a également été un catalyseur majeur pour l’appréciation du prix de l’actif, avec plus de 900 millions de dollars de NFT vendus rien qu’en août, y compris les célèbres roches d’éther qui sont devenues une vente chaude, souvent vendues au détail à une base prix de 100 millions de dollars.

Dans une version précédente, nous avons rapporté comment Ethereum avait dépassé Bitcoin en termes de performances, en particulier après le London Hard Fork, un fait auquel Megan était d’accord, certains actifs cryptographiques rompant avec leurs tendances laissant Bitcoin à la traîne. La semaine dernière, deVere Group, le PDG Nigel Green a également confirmé ce chiffre d’affaires en affirmant qu’il s’attendait à ce que la surperformance d’Ethereum par rapport au bitcoin se poursuive pour le reste de 2021.

Les investisseurs snobent Bitcoin pour des actifs plus petits

L’indulgence accrue des institutions et des investisseurs fortunés pour les petits projets, en particulier après que les espoirs d’approbation d’un ETF Bitcoin avant la fin de l’année ne cessent de diminuer, était également une autre raison pour laquelle Megan pense que le prix de l’ETH ainsi que d’autres projets traditionnels tels que Solana étaient sur le point de continuer à se renforcer.

Avec de plus gros investisseurs rejoignant le mouvement des actifs cryptographiques et numériques, on s’attend à ce que l’industrie connaisse un effet de retombée à mesure que de plus en plus de personnes prennent conscience des opportunités existantes et gagnent en exposition dans d’autres actifs et chaînes plus petits qui aident à développer ces écosystèmes.

“Quand vous regardez Solana, Cardano, ces écosystèmes ont tous connu plus de 2000% de rendements cette année seulement, ce qui est supérieur à Bitcoin et Ethereum. Je soupçonne que nous verrons la périphérie ».