10 000 NFT de Damien Hirst en vente sur HENI Crypto nouveaux médias

Le bad boy de la scène internationale de l’art contemporain lui réserve encore une autre surprise : avec son projet « The Currency », Damien Hirst offre 10 000 NFT d’œuvres physiques en vente à 2 000 $ sur la place de marché HENI. Mais attention : seuls les plus chanceux pourront les remporter !

Les peintures ponctuelles de Damien Hirst sont probablement parmi les œuvres d’art contemporain les plus reconnaissables et les plus répandues, connues pour leurs cercles colorés parfaits répartis sur toile dans un format de grille.

Créées en 1986, ces œuvres font depuis partie d’une série aux multiples déclinaisons, et ce n’est qu’en 2016 que Hirst choisit de la rendre plus organique. C’est cette année-là que le projet de Hirst The Currency est lancé, avec lequel l’artiste remet en question le concept de valeur à travers l’argent et l’art.

Chacun de 10 000 œuvres d’art uniques, feuilles A4 avec les points colorés caractéristiques signés, numérotés et estampés à la main un par un ainsi qu’un hologramme de l’artiste (maintenant stocké dans un coffre-fort secret en Angleterre), sont représentés sous forme de NFT sur le PAUME blockchain, créée par Joe Lubin – co-fondateur d’Ethereum – qui est 99% plus économe en énergie.

Chaque œuvre comporte un titre généré avec un apprentissage automatique appliqué à certaines des paroles de chansons préférées de l’artiste. De plus, Hirst a choisi avec ce projet de déstabiliser totalement ses collectionneurs et investisseurs en leur laissant le choix : le collectionneur n’a qu’un an pour choisir s’il garde le NFT dans son portefeuille ou revendique l’œuvre physique. Cependant, la décision implique qu’à 15h00 BST le 27 juillet 2022, les collectionneurs qui n’ont pas remis le NFT pour un tirage n’auront plus la possibilité de l’obtenir car il sera automatiquement détruit à la volonté de l’artiste.

Selon Hirst, le projet est plus qu’une simple opportunité d’acheter ses œuvres, mais en soi « remet en question le concept de valeur par l’argent et l’art » en invitant les gens à participer au processus d’achat, de possession et de vente de l’œuvre, les forçant à confronter « leur perception de la valeur et comment elle influence leur décision ».

Ainsi, un collectionneur traditionnel entrant pour la première fois dans le monde des TVN pourrait facilement échanger le jeton contre un travail physique, tandis qu’un collectionneur de crypto choisirait de conserver son NFT, déclarant effectivement qu’il a plus de valeur que le travail physique.

TVN sera distribué à partir du 29 juillet 2021 à 2 000 $ être ensuite payé dans n’importe quelle devise, y compris Bitcoin, Ethereum, USD Coin et Dai, ainsi que par l’utilisation de cartes de crédit ou de débit.

Il sera intéressant de savoir dans un an combien d’œuvres seront détruites…