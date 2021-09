10 000 NFT gratuits à publier par Internet Computer

Dfinity a récemment annoncé une excellente nouvelle dont ses utilisateurs seront probablement très enthousiastes : le lancement de jusqu’à 10 000 jetons non fongibles, que les utilisateurs pourront réclamer mercredi prochain. Les NFT ont été conceptualisés par les frères Tomasz et Przemek Chojecki, avec l’aide d’Adam Stepnik.

Les trois partenaires se sont inspirés pour créer les NFT à la suite des comparaisons d’acronymes avec un célèbre duo hip-hop des années 90, connu sous le nom de Insane Clown Posse, ainsi que du succès du légendaire CryptoPunk NFT.

Après une série complète de sorties anticipées, seuls 3 000 punks devraient être disponibles. Un seul est disponible par utilisateur et peut être réclamé au lancement. Przemek, co-fondateur du projet, a parlé de la chute de la NFT et a déclaré que l’équipe était incroyablement enthousiasmée par le lancement d’ICPunks sur Internet Computer (ICP / USD).

Il a également mentionné que l’espace NFT s’étend et s’améliore rapidement et que c’est une expérience incroyable de participer à sa maturation et à sa croissance. En ce qui concerne ICPunks, il a déclaré qu’il y avait de nombreux projets en magasin, l’automne étant la première étape pour les réaliser.

Le marché du NFT mûrit rapidement

L’ordinateur Internet lui-même est un jeton cryptographique appelé ICP, qui permet aux utilisateurs de créer divers produits, tels que des applications, des services numériques, des sites Web, etc. En fait, il était déjà utilisé pour les réseaux sociaux communautaires et les sites similaires, dont beaucoup ont été inspirés et servent désormais d’alternative à LinkedIn, Reddit, WhatsApp, Medium, etc.

Le prochain crash a déjà attiré beaucoup d’attention de la part des membres du monde de la cryptographie. Sur la base des données disponibles, le site Web de NFT a reçu plus de 89 000 visiteurs individuels depuis son lancement, ce qui indique que la notoriété de la plate-forme se répand rapidement.

Nous avons lancé un processus de réclamation pour le premier groupe de la liste blanche. ?? Un vrai stress test pour l’Internet Computer😎 @ DFINITYDev @dfinity @dominic_w @beavskis Mais ce n’est que le début… 🚀 pic.twitter.com/NHoHpp7NxP – ICPunks (@IcPunks) 1er septembre 2021

Un autre co-fondateur du projet, Tomasz, a déclaré que lui et ses coéquipiers connaissaient Dfinity depuis des années et suivaient son travail depuis 2017. Ils pensent qu’Interent Computer est actuellement la meilleure solution orientée NFT. là-bas, c’est pourquoi ils sont si enthousiastes à l’idée de travailler avec lui.

Les 10 000 NFT gratuits publiés par Internet Computer sont apparus en premier sur Invezz.