10 actes bien meilleurs que leurs chansons les plus populaires

Selon Kathleen Hanna, « la popularité est totalement surfaite. D’après les données de streaming de Spotify, les dix actes suivants sont les plus populaires pour une chanson qui ne les représente pas nécessairement sous leur forme la plus inventive ou décomplexée.

Il n’y a rien de mal avec beaucoup de ces chansons – mais elles ne présentent pas cette chose emblématique qui fait de ces artistes ce qu’ils sont vraiment aux yeux de leurs fans inconditionnels.

Les rayures blanches – Armée des sept nations

Sur Spotify, Seven Nation Army a plus de six fois plus de streams que son concurrent le plus proche (Fell in Love With A Girl), ce qui représente un succès fou pour les White Stripes. Enfer, le « Glitch Mob Remix » de la chanson surpasse la plupart des autres versions. Mais si cette chanson était tout ce que vous connaissiez du groupe, vous seriez pardonné de les sous-estimer.

Vous ne sauriez rien à propos de la sérénade peut-être métaphorique, peut-être pas d’une fille morte dans Little Ghost. Le mammifère vivant toujours adapté aux performances live qu’est Ball And Biscuit. Leur reprise époustouflante de Jolene de Dolly Parton. Les White Stripes vendaient toujours de l’étrangeté en gros, faisant de Seven Nation Army une valeur aberrante avec son rythme familier et sa voix directe.

Shinedown – Deuxième chance

Prenant une page de Sugar Ray, Shinedown a atteint une popularité grand public avec un hit qui ne ressemblait en rien à leur travail précédent. En tant que chanson pop, Second Chance fonctionne. C’est mélodique et sanguin. Il offre un refrain gonflé et des leçons de vie sérieuses.

En dehors de ces vertus et plus encore, elle n’est devenue que la troisième chanson de l’histoire à figurer en tête des palmarès Modern Rock, Mainstream Rock et Adult Top 40 de Billboard. Mais les fans à la recherche de la même chose ne le trouveront pas parmi les 15 autres singles du groupe pour atteindre le numéro un sur Mainstream Rock. Des chansons comme Cut The Cord et Devil sont plus représentatives du son rock agressif de Shinedown.

Gary Clark Jr. – Venez ensemble

La reprise de Gary Clark Jr. du hit classique des Beatles est lourde et rassembleuse et de loin l’interprétation la plus sexy que cette chanson ait jamais connue – mais elle est aussi simpliste et commerciale par rapport aux autres travaux de Clark. Prenez le Low Down Rolling Stone toujours aussi accrocheur mais riche et anthémique. Ou le patient mais ambitieux Bright Lights. Quand il affiche son manque d’investissement dans une relation dans Don’t Owe You a Thang, c’est hilarant – et étrangement rah-rah.

Gary Clark Jr. est un artisan accompli dont la voix est aussi irréprochable sur les enregistrements en direct que leurs homologues en studio, et ses compétences sont mieux mises en valeur sur des chansons comme Catfish Blues et mélancoliquement mélancoliques que sur son single le plus populaire.

Radiohead – Creep

Creep est devenu un tel slam dunk pour Radiohead qu’il a éclipsé tout ce qu’ils avaient fait, et le groupe a détesté la chanson. Le guitariste Jonny Greenwood essayait de le vandaliser avec ce son mémorable qui précède le refrain. Le leader Thom Yorke a ensuite refait la chanson dans un effort apparent pour donner des terreurs nocturnes aux fans.

Et ce n’est pas étonnant qu’ils l’appellent le moment où ils ont « sucé la bite de Satan ». Cela suggère à peine l’ambiance de robot de mauvaise humeur qu’ils ont adoptée avec Kid A ou même leur ambiance contemplative sur les plus connus Karma Police et High And Dry.

Trou – Peau de célébrité

Celebrity Skin, de l’album studio du même nom de Hole, parvient à être à la fois pétillant et protestataire. Son . . . amende. Mais il existe de bien meilleurs exemples de ce dont Hole était capable.

Il y a le Teenage Whore implacable et discordant de leur premier album produit par Kim Gordon, Pretty On the Inside, peut-être la première fois que le monde a un avant-goût de la voix basse et brute de Courtney Love. Ensuite, il y a pratiquement tout sur l’album de 1994 Live Through This. Les cris de I Think That I would Die grattent le fond du registre de Love pour vous convertir à sa frustration. Les guitares grungy de Plump accompagnent parfaitement sa narration rauque de jeter de la vaisselle sale dans le berceau du bébé.

Aerosmith – Je ne veux rien manquer

I Don’t Want To Miss A Thing, célèbre de la bande originale d’Armageddon, est une chanson qui divise les fans d’Aerosmith. D’une sincérité et d’un romantisme gluants, il a renouvelé l’attention d’Aerosmith en 1998 après une longue période de sécheresse. Mais de nombreux fidèles considèrent la chanson comme une vente à guichets fermés qui ne peut rivaliser avec le plaisir rythmé de Walk This Way, la sincérité pas mièvre du plus grand plaisir du groupe, Dream On, ou Sweet Emotion, qui combine la capacité du groupe pour créer un groove qui crée une accoutumance avec leur côté poignant.

Butthole Surfers – Pepper

Pour sa voix extrêmement décontractée et ses sujets décevants, Pepper regorge d’émotions. Mais les Butthole Surfers n’étaient pas les commentateurs sociaux apprivoisés que cette chanson solitaire peut vous faire croire. C’étaient des colporteurs déchaînés de bruits indésirables, de cauchemars et du genre de bêtises qui se balancent pour toujours au-dessus de la falaise de la pure stupidité sans tomber.

Pour des exemples radiophoniques du son domestique des Buttholes, consultez Dracula From Houston ou (encore mieux) The Shame Of Life. Pour savoir pourquoi Bob Gorman de GWAR les a appelés « la chose la plus proche de la drogue sans drogue que j’aie jamais connue », écoutez Sweet Loaf de Locust Abortion Technician. Leur reprise du Lovin’ Spoonful’s Summer in the City vous donnera un aperçu de la façon dont leur étrangeté sonore surgit même sur les efforts les plus éhontés.

Led Zeppelin – Escalier vers le ciel

Personne ne peut nier que Stairway To Heaven est un chef-d’œuvre technique. Mais Jimmy Page lui-même a reconnu que son travail de guitare est plus impressionnant sur Achilles Last Stand, dans lequel six morceaux ont été doublés pour créer le son débordant de la chanson. Les Led Zeppelin étaient les plus exploratoires avec le Cachemire et les plus mobilisateurs avec Immigrant Song.

Avec son riff d’ouverture arrogant et son solo de guitare agité, Heartbreaker montre que le groupe reste fidèle à lui-même même sur un ver d’oreille. Whole Lotta Love, What Is And What Should Never Be et Communication Breakdown ne sont que quelques-unes des chansons sur lesquelles l’esprit de laboratoire et le son martial de Zeppelin se combinent pour faire plaisir à la foule et aux critiques.

Joan Jett – J’aime le rock’n’roll

Après son passage célébré en tant que guitariste avec The Runaways, Joan Jett a obtenu son plus grand succès avec une reprise de I Love Rock ‘N’ Roll d’Arrows. Bien que son crochet fasse partie des légendes, il est large et sur le nez, favorisant une approche croissante qui ne démontre pas la gamme de Joan Jett.

Sa reprise, avec les Blackhearts, de Dirty Deeds Done Dirt Cheap d’AC/DC a prouvé qu’il manquait à la chanson une mezzo-soprano comme la sienne. L’ombrage subtil de sa voix est beaucoup plus apparent sur des chansons comme ses versions de Have You Ever Seen the Rain ? et Crimson And Clover que sur sa chanson la plus populaire.

Filtrer – Prendre une photo

Le niveau de notoriété de Hey Man de Take A Picture et de Filter, salué par la critique, Nice Shot est proche, avec les deux plus de six fois plus populaires que la prochaine chanson la plus aimée de Filter. Take A Picture est brumeux et nostalgique, une excellente chanson pour la bande originale de moments émotionnels, mais pas vraiment une vitrine pour le style distinctif de Filter.

Pour un exemple de leur musique impétueuse et encombrée et de leurs rugissements vocaux non entravés, consultez Welcome To The Fold et American Cliché. Pour les entendre écraser l’une des chansons les plus joyeuses de la culture avec des guitares de films d’horreur et des silences troublants, essayez leur reprise de Happy Together.