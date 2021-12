10 actions à acheter en 2022 : Bharti Airtel, Infosys parmi les meilleurs paris pour l’année prochaine ; consulter la liste complète, les prix cibles

Les actions informatiques pourraient mener le rallye en 2022, soutenues par des valeurs cycliques telles que les actions des biens d’équipement, BFSI, immobilières et automobiles. Les actions à petite et moyenne capitalisation devraient prolonger leur surperformance.

Les marchés boursiers indiens ont connu une excellente performance cette année avec Nifty en hausse d’environ 22%. Nifty Midcap 100 et Nifty Smallcap 100 ont nettement surperformé avec des gains d’environ 43% et 53% respectivement. Les marchés boursiers indiens devraient également prolonger leurs gains en 2022 en raison de la poursuite de la reprise économique et de la forte croissance des bénéfices. Au cours de l’histoire de trois décennies, le marché haussier en cours pourrait se prolonger au cours des prochaines années avec des gains multiples. Alors que l’espace des moyennes capitalisations devrait étendre sa surperformance à court terme, les actions informatiques pourraient mener le rallye, soutenues par des valeurs cycliques comme les biens d’équipement, BFSI, l’immobilier et l’automobile, selon ICICI Direct. Les actions à petite et moyenne capitalisation devraient également prolonger leur surperformance au cours de l’année à venir.

10 actions à acheter en 2022 pour des gains

Bharti Airtel

Objectif de cours – Rs 956 par action

Grâce à un ARPU plus élevé et à une croissance continue de la base d’abonnés 4G, la société a enregistré de solides performances financières au cours du deuxième trimestre de l’exercice 22. L’EBITDA consolidé a augmenté de 6,3% QoQ tandis que le PAT rapporté s’élevait à Rs 1,134 crore au T2. Airtel Business vertical, qui offre une gamme de solutions numériques aux entreprises, pourrait être le prochain moteur de croissance de l’entreprise. L’investissement dans Airtel sera un jeu à long terme. Choice Equity Broking a attribué une note « ACHETER » à l’action avec un prix cible de Rs 956 par action et un potentiel de hausse de 41,5%.

Aditya Birla Mode et commerce de détail

Objectif de cours – Rs 360 par action

ABFRL a renforcé son bilan grâce à une récente injection de capitaux propres, la dette nette ayant fortement baissé, passant de Rs 2500 crore à Rs 870 crore. L’action a également connu un retracement plus rapide de l’ensemble de la baisse corrective de 52 mois en seulement 18 mois, signalant une structure de prix robuste. Le cours de l’action devrait atteindre Rs 360 dans les mois à venir car il s’agit d’un retracement externe de 161,8% de l’ensemble de la baisse majeure précédente en 2020. Le potentiel de hausse de l’action, selon ICICI Direct Research, est de 31%.

Banque ICICI

Objectif de cours – Rs 900 par action

Le prêteur a enregistré de solides performances au deuxième trimestre de l’exercice 22 avec une croissance du PAT de 30 % en glissement annuel, tirée par une croissance saine des prêts de 17 %, une expansion des marges et une diminution du provisionnement du NPA. Le NII a augmenté de 24,8 %, le NIM s’étant amélioré de 11 points de base en raison de la baisse des reprises et de la forte croissance du portefeuille non garanti à marge élevée. Choice Broking a attribué la note « ACHETER » à l’action avec un prix cible de Rs 900 valorisant les activités bancaires autonomes à Rs 710 (à P/ABV de 2,5 x FY24E) et une valorisation des filiales à Rs 190. Le potentiel de hausse de l’action est de 22,3 %.

Esprits Unis

Objectif de cours – Rs 1080 par action

Les actions d’alcool ont affiché une forte reprise cette année, ouvrant la voie à de nouveaux sommets en matière de retournement de scénario sur les graphiques à long terme. Le cours de United Spirits est sorti de sa phase de consolidation de six ans, signalant un redressement structurel et un nouveau cycle haussier à venir. Le cours de l’action devrait dépasser les 1 000 roupies à court terme. ICICI Direct a fixé le prix cible à Rs 1080 avec un potentiel de hausse de 22%.

Schaeffler Inde Ltd

Objectif de cours – Rs 10 380 par action

Au cours du troisième trimestre de l’année 2021, la société a annoncé une croissance séquentielle de 20,7 % de son bénéfice d’exploitation total à Rs 1 487,6 crore. La marge d’EBITDA a augmenté de 99 points de base QoQ, conduisant ainsi à une augmentation de 27,7% de l’EBITDA. Le PAT signalé a augmenté à Rs 170,8 crore. À l’avenir, l’entreprise bénéficierait de la reprise du secteur automobile et d’une augmentation des exportations vers sa société mère et vers d’autres marchés. De plus, les politiques gouvernementales visant à stimuler l’indigénisation agiront comme un vent arrière pour le secteur. Le prix cible est de 10 380 roupies et le potentiel de hausse est de 20,5% pour l’action, selon Choice Broking.

Compagnie d’assurance-vie HDFC Ltée

Objectif de cours – Rs 833 par action

La société a annoncé des chiffres encourageants au deuxième trimestre de l’exercice 22, avec une prime pour les nouvelles affaires s’élevant à Rs 6 596 crore, en hausse de 12,3% en glissement annuel. La collecte totale des primes a augmenté de 14,2 % en glissement annuel. La société est susceptible d’améliorer ses indicateurs de performance grâce aux vents favorables dans le secteur et à l’accord Exide Life. Choice Broking valorise HDFC LIFE à un multiple P/EV de 4,4x (basé sur FY23 EV) pour arriver à un prix cible de Rs 833 et un potentiel de hausse de 30,3%.

ABB

Objectif de cours – Rs 2750 par action

L’indice des biens d’équipement de l’ESB sort d’une hibernation de 13 ans avec de la vigueur. Au sein de l’espace des biens d’équipement, ABB semble positif car il a déjà enregistré une cassure au-dessus d’une consolidation longue d’une décennie et continue de suivre une tendance à la hausse tout en maintenant un haut-bas plus élevé. L’action a connu un retracement plus rapide du dernier segment en baisse, la baisse de neuf trimestres ayant été complètement retracée en seulement quatre trimestres. L’action ABB pourrait se diriger vers Rs 2750. Le potentiel de hausse de l’action est de 25% selon ICICI Direct Research.

Hindustan Unilever Ltd. (HUL)

Objectif de cours – Rs 2821 par action

Grâce à une croissance des volumes de 4 % en glissement annuel et une croissance des prix de 7 %, la société a annoncé une croissance de 11,4 % (en glissement annuel) de son chiffre d’affaires consolidé au deuxième trimestre de l’EX22. L’EBITDA consolidé a augmenté de 10,3% tandis que le PAT publié a augmenté de 10,5%. La reprise de la consommation se poursuivant à un bon rythme sur les marchés urbains, le sentiment général est prudemment optimiste quant à la reprise globale de la demande à court terme. Malgré la correction du cours de l’action de HUL d’environ 16,2 % au cours des trois derniers mois. Choice Broking a attribué une note « ACHETER » à l’action avec un prix cible de 2 821 roupies par action et un potentiel de hausse de 22,6 %.

Technologies HCL

Objectif de cours – Rs 1485 par action

Le secteur informatique a été le fer de lance de la course haussière en cours et HCL Technology a été dans une tendance haussière séculaire constante après sa percée pluriannuelle en 2020. La société est bien positionnée pour générer une forte croissance dans les services informatiques et l’espace ER&D en raison de l’amélioration du TCV, à large base nature de la croissance des services, amélioration des indicateurs clients et renforcement des capacités de gestion en Australie, au Canada, en France, en Allemagne, etc. ICICI Direct Research reste positif sur le titre et a fixé un prix cible de Rs 1485. Le titre a un potentiel de hausse de 17 %.

Infosys

Objectif de cours – Rs 2150 par action

Au deuxième trimestre de l’exercice 22, la société a enregistré une croissance séquentielle de 6,1 % de son chiffre d’affaires total consolidé. Les revenus numériques ont augmenté de 42,4 % en glissement annuel et représentaient environ 56,1 % des revenus totaux. À un CMP de Rs 1 866, Infosys se négocie actuellement à un multiple P/E TTM de 37,6x. Sur la base des bénéfices de l’exercice 23E, il se négocie à un multiple P/E de 30,5x. Compte tenu des perspectives solides et du leadership de croissance de l’entreprise dans le secteur, la société de courtage Choice est arrivée à un prix cible de 2 150 Rs par action, 15,2 % plus élevé que le prix recommandé, avec un potentiel de hausse de 15,2 %.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.