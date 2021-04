10 actions à acheter maintenant qui pourraient vous rendre riche

Un panier de 10 actions fondamentalement solides pourrait faire de la richesse à long terme.

L’année 2020-21 n’a pas été à court de tourbillon mais les marchés boursiers ont grimpé de plus de 80% entre les creux de mars 2020 et la fin de l’exercice 21. Malgré une pandémie, la tendance à la hausse de l’élan a été un soulagement pour certains et une surprise pour beaucoup étant donné les problèmes au bas de la pyramide. Cependant, les marchés ont rapporté de l’argent à tous ceux qui ont été investis avant la pandémie. Fondamentalement forts, risqués, cycliques – tous les thèmes se sont joués une fois ou l’autre au cours de l’année écoulée mais les craintes d’une deuxième vague sont désormais réelles et avec des taux d’intérêt déjà au plus bas, les investisseurs devraient rechercher des actions plus résistantes et plus résistantes. résister à des moments difficiles si les choses commencent à aller de mal en pis.

Une approche de panier avec une combinaison diversifiée d’actions de bonne qualité peut aider à absorber les pertes à court terme et à produire de bons rendements ajustés au risque. Le pouvoir de la composition peut également jouer si les actions sont détenues à plus long terme. La clé pour réussir en investisseur est d’être patient. Vous devez laisser vos bénéfices monter et ne pas les réduire à moins d’avoir besoin de liquidités. Comme le dit à juste titre Warren Buffett, «Lorsque nous possédons des portions d’entreprises exceptionnelles dotées d’une direction exceptionnelle, notre période de détention préférée est éternelle.»

L’accent doit être mis sur la sélection de titres d’entreprises avec un effet de levier efficace, des flux de trésorerie opérationnels et libres plus élevés, un cycle de conversion de trésorerie solide et des antécédents solides de ROE et de ROCE. Les actions séculaires sont le type d’investissements qui peuvent être effectués à long terme tandis que les actions cycliques peuvent être détenues pour un horizon de 1 à 3 ans environ.

Les stocks énumérés ci-dessous montrent le potentiel de traverser les tempêtes et de sortir victorieux de l’autre côté de la pandémie. Avec une série d’opportunités à venir, ces 10 noms – s’ils sont achetés dans une approche de panier et conservés à long terme – peuvent générer des rendements sains pour un investisseur.

1. Larsen et Toubro

L&T est un grand bénéficiaire des diverses propositions d’infrastructure annoncées dans le récent budget et la société a non seulement eu un excellent historique d’exécution, mais a également fait preuve de solidité financière et de création de valeur au fil des ans. La société a généré un ROE de 14% de manière constante au cours des 10 dernières années avec des marges d’exploitation de plus de 15% sur cette période. Pourtant, il continue de se négocier à des valorisations attrayantes avec un PE inférieur à 15x, ce qui en fait un achat de valeur attrayant.

2. Dr Reddy’s

Maintenant, avec l’augmentation des cas de Covid-19 et le besoin de soutien médical, la demande de médicaments a grimpé en flèche et a stimulé les ventes d’acteurs comme le Dr Reddy’s, qui a été un acteur constant en générant une croissance du bénéfice net stable à 14% CAGR au cours des 10 dernières années. . Les actions pharmaceutiques ont sous-performé ces dernières années et avec un certain nombre de vents favorables de leur côté actuellement, les choses semblent être roses, en particulier pour cette action.

3. Dr Lal Pathlabs

Le Dr Lal Pathlabs a également assisté à une augmentation des volumes de tests de diagnostic autour du COVID-19. Mais sans Covid, il aurait quand même bien fonctionné étant donné qu’il a été un générateur de flux de trésorerie cohérent et a généré des ROCE de plus de 30%.

4. Vinati Organics

Parallèlement à la hausse du secteur pharmaceutique, la croissance des actions de produits chimiques de spécialité a récemment suivi une tendance. La Chine étant désavantagée, les exportations de l’Inde se sont intensifiées et Vinati Organics est un concurrent sérieux en tant que principal producteur d’IBB. Il a généré des ROCE de plus de 35% au cours des 10 dernières années et des bénéfices croissants de 24% CAGR.

5. Pidilite Ltd

Pidilite Ltd a également été un autre acteur prometteur dans le domaine des produits chimiques. La société a un quasi-monopole dans les adhésifs industriels et grand public ainsi que les solutions associées. Il a suffisamment bien exploité sa position pour offrir constamment d’excellents rendements aux actionnaires et peut être un bon achat pour votre portefeuille.

6. Coforge

En plus des défenses de votre portefeuille, un acteur informatique de moyenne capitalisation tel que Coforge peut être un bon choix car il n’a cessé d’augmenter ses contrats gagnés et a intensifié ses acquisitions pour renforcer ses capacités dans le BPM et les solutions numériques. l’espace, au profit des actionnaires. Avec la montée en gamme technologique en place, des acteurs de qualité tels que Coforge continueront de fournir des rendements impressionnants aux actionnaires sur le long terme.

7. Banque Kotak Mahindra

Au milieu de la pandémie, le gouvernement a pris des mesures efficaces pour faire en sorte que la disponibilité du crédit ne soit pas un problème pour les entreprises. En fait, la RBI a réduit les taux d’intérêt et a annoncé des moratoires pour les emprunteurs afin de les soulager. Bien qu’il s’agisse d’une étape positive, de nombreuses banques ont fait preuve de prudence et ont pris des dispositions suffisantes pour protéger leurs actifs. La Kotak Mahindra Bank est l’une de ces banques qui a levé des fonds au début de la pandémie et s’est montrée extrêmement prudente en matière de prêts. Il a maintenu la qualité de son livre et a toujours généré une croissance de 20% + TCAC de ses bénéfices depuis 10 ans.

8. HDFC Ltd

Un autre acteur bénéficiant de taux plus bas est HDFC Ltd. Cette NBFC possède la marque, une équipe de direction expérimentée et la part de marché des prêts qui en fait un véritable leader.

9. Assurance-vie SBI

L’assurance est un autre thème qui a pris de l’ampleur récemment et qui présente d’énormes opportunités de croissance compte tenu de sa nature sous-pénétrée. Après LIC, SBI Life Insurance figure parmi les meilleurs acteurs de l’assurance privée avec une croissance APE de premier plan (20% +). La société détient une forte part de marché et continue de gagner en proposant une multitude de produits. Avec l’extension des limites d’IDE dans le secteur de l’assurance, des acteurs comme SBI Life auront certainement un avantage.

10. CDSL

Alors que le verrouillage a contraint de nombreuses personnes à rester chez elles, les comptes dématérialisés ont connu une forte augmentation au cours de l’année écoulée. Avec cet intérêt croissant pour le marché boursier, la CDSL, en tant que dépositaire, continuera à se développer et à en profiter. Étant en duopole avec NSDL, CDSL s’est créé un marché solide et continuera de gagner des revenus à mesure que les marchés mûriront et que les volumes augmenteront.

Un panier de 10 actions fondamentalement solides pourrait faire de la richesse à long terme. Comme le dit Philip Fisher, «Habituellement, une longue liste de titres n’est pas le signe de l’investisseur brillant, mais de celui qui n’est pas sûr de lui.» Gardant cette philosophie à l’esprit, les investisseurs doivent rester investis et rester en sécurité dans cette pandémie.

(Par Nirali Shah, responsable de la recherche sur les actions, Samco Securities)

Avis de non-responsabilité: Ces recommandations d’actions ont été faites par Samco Securities. Les lecteurs sont invités à consulter leur planificateur financier avant de faire tout investissement.

