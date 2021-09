Les investisseurs feraient bien de faire preuve de prudence alors que la Securities and Exchange Commission des États-Unis réprime les actions à petite et micro-capitalisation. Alors que certaines actions cotées en cents ont beaucoup de potentiel, beaucoup de leurs concurrents n’en ont pas, et le terrain de jeu est sur le point de devenir considérablement plus petit.

Source : Shutterstock

Selon un récent rapport de ., l’agence de réglementation redouble d’efforts pour nettoyer les indices boursiers américains en radiant jusqu’à 2 000 actions cotées en cents, invoquant la nature « sujette à la fraude » de ces petites entreprises. À partir de la semaine prochaine, les feuilles roses hors bourse sur lesquelles les actions cotées en cents se négocient depuis longtemps pourraient avoir suffisamment moins de noms.

La décision de la SEC n’a pas encore été officiellement rendue, mais les plateformes de trading s’y préparent déjà. Les maisons de courtage telles que Charles Schwab (NYSE :SCHW) et fidélité ont déjà arrêté l’achat de nouvelles actions de ces sociétés et exhortent les détenteurs actuels d’actions de penny à vendre avant qu’il ne soit trop tard.

De nombreuses actions de la zone dangereuse opèrent dans des secteurs tels que la vente au détail, les mines et les services informatiques. Si vous pensez que seules les petites entreprises sont en danger, détrompez-vous. Cette liste comprend des entreprises qui étaient autrefois les sommets du commerce américain, telles que Sears et Blockbuster. Ce qui suit ne représente qu’un petit échantillon des entreprises menacées par la hache rose, mais elles font partie des noms les plus reconnaissables d’une liste importante.

10 Penny Stocks à surveiller

Sears (OTCMKTS :SHLDQ): SHLDQ représente une coquille d’un détaillant ménager autrefois emblématique qui est vraiment tombé loin de son apogée. Bien que ses actions attirent toujours l’attention des investisseurs, il est toujours facile de comprendre pourquoi la société pourrait être radiée de la cote.

Superproduction (OTCMKTS :BLIAQ) : Vous vous souvenez de la location de vidéos de cette ancienne chaîne de premier plan ? Peut-être que vous vous y êtes déjà abonné avant Netflix (NASDAQ :NFLX) a pris le relais. Bien qu’il reste peut-être un magasin de détail, BLIAQ représente en fait la société responsable de la liquidation des actifs de Blockbuster.

Magasins Bon-Ton (OTCMKTS :BONTQ) : Le boom du e-commerce n’a pas touché tout le monde et il n’a certainement pas touché ce détaillant de mode dont les actions ont baissé de 90 % depuis un mois. Compte tenu de son histoire de faillite et de liquidation, cela n’est guère surprenant.

HH Greg (OTCMKTS :HGGGGQ) : Ce détaillant d’électronique grand public ne fait pas mieux que le nom précédent, avec des actions en baisse de plus de 70 % le mois dernier. Au cours des six derniers mois, les actions n’ont jamais dépassé le niveau de 3 cents.

Services éducatifs ITT (OTCMKTS :ESINQ) : La demande croissante de services éducatifs numériques n’a pas fait grand-chose pour ce fournisseur de diplômes techniques, qui a officiellement fermé ses portes en 2016.

Ville Internationale des Sports (OTCMKTS :CLUBQ) : Malgré son téléscripteur, cette société n’exploite pas de discothèques à la mode, elle s’occupe de gymnases et de centres de fitness. Les actions de la société ont plongé de plus de 70% au cours du mois dernier et ont baissé de plus de 90% au cours des six derniers.

Huiles et minéraux côtiers des Caraïbes (OTCMKTS :COCBF) : Basée aux Bermudes, cette société minière est engagée par l’intermédiaire d’une de ses filiales, Coastal Petroleum. Il a cherché du pétrole et du gaz jusqu’au Montana, mais ces efforts n’ont pas fait grand-chose pour le cours des actions.

IGENE Biotechnologie (OTCMKTS :IGN) : Certaines valeurs biotech sont en plein essor, mais ce n’est certainement pas le cas pour cette société de recherche et développement spécialisée en nutrition. Les actions ont été dans le gris toute la semaine, stagnant à 0,00010 $ pièce.

Ressources TreeCon (OTCMKTS :TCOR) : Cette holding basée au Texas prétend opérer principalement dans les domaines du bois d’œuvre et de l’exploitation forestière et le fait par l’intermédiaire de ses filiales. À 43 cents par action, il peut se vanter du prix individuel le plus élevé de cette liste.

Lee Pharma (OTCMKTS :LPHM) : Ce producteur pharmaceutique méconnu semble développer majoritairement des cosmétiques. Ses actions se négocient pour seulement 17 cents et les informations d’identification de son site Web ont expiré au début de cette année.

