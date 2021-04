10 aliments pour prendre soin de vos artères | Vie

La maladie coronarienne est l’une des affections les plus courantes aujourd’hui. Par conséquent, il est essentiel de prendre soin de son alimentation et de consommer des aliments et des ingrédients aux propriétés positives pour le cœur et le système circulatoire.

Maladie coronarienne (CAD) c’est le type de maladie cardiaque le plus courant, en plus de la principale cause de décès chez les hommes et les femmes aux États-Unis, selon Medline Plus. Son origine est le durcissement et le rétrécissement des artères qui irriguent le muscle cardiaque en raison de l’accumulation de cholestérol et d’autres matériaux appelés plaque dans la couche interne des parois, ce que l’on appelle l’artériosclérose.

Cette maladie peut être traitée ou évitée par des modifications du mode de vie, en particulier par le régime alimentaire. Les experts mettent en garde contre le rôle essentiel joué par les aliments riches en fibres, en acides gras oméga-3, en graisses saines et en antioxydants lorsqu’il s’agit de prendre soin de la santé de votre cœur. Par conséquent, aujourd’hui, nous soulignons dix aliments bénéfiques pour garder vos artères propres.

1. Avocats

Le fruit tropical vert et charnu est bon pour les artères en augmentant le «bon» cholestérol et en réduisant le «mauvais» cholestérol. Il contient également plus de potassium que les bananes, un minéral qui aide à prévenir les maladies cardiovasculaires et les calcifications vasculaires dans les artères.

2. Poissons gras

Comme l’avocat, le poisson il est riche en graisses saines, également appelées graisses insaturées. La consommation de poisson est associée à moins de crises cardiaques. De plus, il a été démontré que les acides gras oméga-3 abaissent les taux de triglycérides et préviennent le risque de mort cardiaque. De plus, il améliore vos niveaux cognitifs et favorise un meilleur repos.

Pour l’ajouter, augmentez la dose de saumon, de maquereau ou de thon. Vous devriez le manger entre une et quatre fois par semaine.

3. Noix

Les noix telles que les noix de macadamia, les noix de cajou ou les amandes sont riches en graisses insaturées, en vitamines et en fibres, ainsi qu’en minéraux comme le magnésium, qui empêchent l’accumulation et la plaque de cholestérol dans les artères. Pour une santé cardiaque optimale, l’American Heart Association Trrust Source recommande trois à cinq portions de ces aliments par semaine. Vous pouvez les incorporer dans des plats tels que des salades ou les prendre comme collations.

4. Huile d’olive

L’acide oléique mono-insaturé présent dans l’huile d’olive protège votre cœur et réduit considérablement le risque de maladies cardiovasculaires et d’accident vasculaire cérébral. Si vous souhaitez connaître tous les bienfaits de cet ingrédient clé dans le régime méditerranéen, cliquez ici.

5. Café

Les amateurs de café ont de la chance, car cette boisson aide à garder les artères propres. Cette étude a révélé que boire trois tasses par jour réduit considérablement le risque de développer une athérosclérose ou des artères obstruées.

6. Curcuma

Le curcuma est une épice puissante riche en composés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire les dommages aux parois des artères. Il a été démontré que les niveaux d’inflammation ont un effet direct sur l’artériosclérose. Une étude menée sur des rats montre que cette épice riche en antioxydants peut réduire les dépôts graisseux dans les artères de plus de 25 pour cent.

Il améliore également votre mémoire et contribue positivement à votre humeur.

7. Grenade

La grenade nettoie les artères obstruées et améliore la circulation sanguine en raison du niveau élevé d’antioxydants dont il dispose. Ceux-ci combattent les radicaux libres, qui stimulent la production d’oxyde nitrique dans le sang.

8. Agrumes

Les antioxydants et la vitamine C sont de bonnes nouvelles pour des artères saines. Des études ont montré que ce composant joue un rôle puissant dans la réduction du risque de maladie cardiaque car ses flavonoïdes aident à protéger les parois des artères.

9. Grains entiers

La fibre alimentaire présente dans les grains entiers aide à améliorer le taux de cholestérol sanguin et protège le cœur contre diverses maladies, ce qui est soutenu par diverses études.

Des études récentes ont également montré que les régimes riches en grains entiers sont liés à des parois de l’artère carotide plus minces, responsable d’apporter du sang à votre cerveau. L’épaississement des artères carotides entraîne une accumulation d’athérosclérose et augmente le risque de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Des organisations comme l’American Heart Association recommandent qu’au moins la moitié de vos céréales proviennent de grains entiers. L’apport quotidien recommandé est de 25 grammes par jour pour les femmes et de 34 grammes par jour pour les hommes. Certaines recommandations sont le riz brun, les pâtes de blé entier, les flocons d’avoine ou le quinoa.

10. Brocoli

Comme les grains entiers, le brocoli regorge de fibres bénéfiques pour la santé cardiaque en général. Il a été démontré que tous les légumes crucifères, tels que le brocoli, le chou-fleur et le chou, aident spécifiquement à prévenir les artères obstruées et à se protéger contre les maladies vasculaires.

Cet article a été publié sur TICbeat par Andrea Núñez-Torrón Stock.