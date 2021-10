10 Amazon trouve moins de 30 $ qui obsède tout le monde

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Lorsque vous recherchez des offres sur Amazon, vous recherchez probablement souvent des produits populaires tels que Apple AirPod et Pots instantanés. Oui, c’est bien d’économiser de l’argent sur des best-sellers comme ceux-là, mais vous n’allez épater personne avec eux. Il y a tellement de gadgets sympas sur Amazon. Et certaines des meilleures trouvailles d’Amazon coûtent moins de 30 $ !

Il y a des tonnes d’articles sur Amazon qui ont le potentiel de changer totalement la donne pour vous. Mais vous ne les rencontrerez même jamais si vous ne savez pas où chercher. Par exemple, avez-vous vu ce génial projecteur d’étoiles galaxie qui vient de devenir méga-viral sur TikTok et se vend comme un fou? Les enfants l’adorent tellement, et les adultes aussi, même s’ils ne l’admettent pas. Maintenant, c’est le prix le plus bas depuis un moment grâce à une remise sur Amazon. Ou que diriez-vous de ce génial Jeu de tournevis 22 en 1 qui coûte 30 $ mais n’est plus que de 21,99 $ sur Amazon en ce moment?

Tout cela n’est que la pointe de l’iceberg ! Qu’en est-il de la gadget qui vous permet d’ouvrir votre garage avec votre téléphone ou votre voix pour seulement 22,99 $ ? Ou bien-aimé Mini prises intelligentes TP-Link Kasa pour seulement 6,25 $ chacun ?! Le meilleur de tous, Amazon Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture ne coûte que 19,99 $ si vous récupérez une rénovation !

Amazon trouve moins de 30 $

Certaines des choses les plus utiles que vous ayez jamais achetées n’ont pas nécessairement coûté beaucoup d’argent. Et maintenant, nous sommes sur le point d’ajouter un tas de nouvelles entrées à cette liste. Nous avons rassemblé 10 gadgets et gadgets différents sur Amazon qui sont tous super utiles et pourtant incroyablement abordables. Ces produits populaires ont déjà un prix si bas qu’ils n’ont pas besoin d’économies supplémentaires pour les rendre attrayants, bien que beaucoup d’entre eux bénéficient actuellement de remises supplémentaires d’Amazon ou de vendeurs tiers. Lorsque vous aurez enfin mis la main sur l’une de ces superbes trouvailles d’Amazon, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans elles !

Consultez notre résumé ci-dessous pour voir 10 appareils différents que vous souhaiteriez avoir depuis le début. Certains sont de nouveaux gadgets dont vous n’avez probablement jamais entendu parler et d’autres sont des éléments essentiels qui coûtent beaucoup moins cher que les rivaux populaires. Dans les deux cas, vous devriez certainement profiter de ces excellentes trouvailles Amazon.

Amazon Echo Auto est une incroyable trouvaille Amazon en vente pour moins de 30 $

Echo Auto d’Amazon vous donne accès à toutes les excellentes compétences Alexa que vous aimez et utilisez dans votre maison, et tout cela en mode mains libres Vous pouvez également profiter des compétences Alexa qui sont parfaites lorsque vous conduisez Vous pouvez écouter un livre Audible , consultez votre calendrier, trouvez un restaurant ou une autre entreprise à proximité et passez des appels Echo Auto dispose de 8 microphones différents pour garantir que vos commandes vocales sont entendues malgré le bruit de la route et votre radio Fonctionne via les haut-parleurs de votre voiture et se connecte à votre smartphone pour les données, donc vous n’avez pas besoin de payer pour un forfait sans fil Echo Auto se connecte à l’application Alexa sur votre smartphone et peut se connecter aux haut-parleurs de votre voiture à l’aide d’une entrée auxiliaire ou de la connexion Bluetooth de votre téléphone

Ouvre-porte de garage intelligent myQ Chamberlain

Ouvrez et fermez votre porte de garage de l’intérieur de votre maison, de la cour, du bas du pâté de maisons ou de n’importe où dans le monde à l’aide d’une simple application sur votre smartphone. contrôlez également votre porte de garage avec votre voix grâce à la compatibilité avec les commandes vocales Amazon Alexa et Google Assistant Contrôlez deux portes de garage avec un hub MyQ en ajoutant un capteur supplémentaire Vous vous demandez si vous avez laissé votre porte de garage ouverte lorsque vous vous précipitiez hors de chez vous dans Matin? Maintenant, vous n’avez plus à deviner, car MyQ peut vous dire qu’il prend en charge le service de livraison gratuit dans le garage d’Amazon appelé Amazon Key, et vous pouvez obtenir un crédit de 30 $ la première fois que vous utilisez Amazon Key grâce à la promotion spéciale d’Amazon (en savoir plus sur amazon. com/keypromo) Compatibilité universelle qui fonctionne avec toutes les grandes marques de portes de garage et tous les modèles fabriqués après 1993 S’intègre à n’importe quelle plate-forme de maison intelligente – et lier votre compte MyQ à Google Assistant et IFTTT est gratuit dès maintenant pour une durée limitée C’est l’un des meilleurs Amazon trouve à moins de 30 $ !

Prises intelligentes TP-Link Kasa

Les prises intelligentes Kasa de TP-Link vous permettent de contrôler à peu près tout dans votre maison à l’aide d’une simple application sur votre smartphone. Elles prennent également en charge le contrôle vocal grâce aux intégrations avec Amazon Alexa et Google Assistant Allumez et éteignez vos appareils avec une simple commande vocale ! Fonctionne avec des lampes, des ventilateurs, des appareils électroménagers, des lumières de Noël et bien plus encore

Kit de démarrage de soudage en plastique liquide UV Bondic LED

L’incroyable adhésif qui est plus fort que n’importe quelle colle – Bondic est un plastique liquide qui est 100% étanche, résistant à la chaleur et sèche clairement comme de la colle Appliquez sur n’importe quelle surface en plastique et utilisez la lumière UV incluse dans le capuchon pour régler le liquide. créer un lien permanent

Jeu de tournevis de précision Nanch 22-en-1

Le jeu de tournevis H8 22-en-1 de Nanch comprend 22 embouts de tournevis magnétiques 58-62 Un traitement antirouille spécial garantit que cet ensemble reste exempt de rouille

Ampoules LED intelligentes TP-Link Kasa

Disponible en blanc à intensité variable ou multicolore Contrôle avec votre application Kasa ou votre voix avec Alexa et Google Assistant Compatible avec les plates-formes de maison intelligente populaires

Projecteur Galaxy Star : l’une des meilleures trouvailles d’Amazon à moins de 30 $

Cette veilleuse et ce projecteur impressionnants projettent un éventail d’étoiles sur les murs et le plafond qui l’entourent, créant une scène magique qui donne l’impression de dormir sous le ciel nocturne Le projecteur tourne lentement pour simuler la rotation de la Terre – comme c’est cool ?! Tranquille et relaxant pour aider les jeunes enfants (et les adultes!) À s’endormir plus rapidement Ce modèle peut également projeter les vagues de l’océan, ce qui vous permet de varier les scènes L’éclairage est réglable et vous avez le choix entre 10 options de couleurs différentes, notamment rouge, bleu, vert, blanc , ou multicolore

Cafetière et machine à expresso AeroPress

Envie d’un délicieux expresso et d’un café à emporter ? Ne dépensez pas 5 $ la tasse chez Starbucks.

Brosse à récurer électrique BLACK+DECKER

Ne restez pas assis là à frotter votre vaisselle à la main lorsqu’elle ne rentre pas dans le lave-vaisselle – utilisez plutôt cet appareil de premier ordre. C’est certainement l’une des meilleures trouvailles d’Amazon à moins de 30 $ !

HOUSE DAY Cintres Black Magic peu encombrants: une trouvaille Amazon essentielle à moins de 30 $

Aucun placard ne devrait être sans eux, et vous en obtenez 10 pour moins de 20 $.

