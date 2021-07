10 ans après la mort d’Amy Winehouse, son “protégé” Bromfield présente un documentaire – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Dionne Bromfield a été la dernière personne à partager la scène avec Amy Winehouse, sa marraine, dont elle se souvient une décennie après sa mort à travers le documentaire Amy Winehouse & Me : l’histoire de Dionne.

Comme Bromfield elle-même l’a expliqué lors d’une table ronde avec des médias internationaux, l’objectif de ce documentaire est de montrer au monde une nouvelle facette de la chanteuse en tant que personne « aimante, gentille et douce », alors qu’une décennie de sa prématurité est sur le point de s’accomplir. .la mort.

A trois jours du fatidique 23 juillet 2011, Winehouse monta une dernière fois sur scène au Roundhouse, dans le quartier londonien de Camden, pour accompagner Bromfield, qu’elle considérait comme son “protégé” et qu’elle soutenait tant personnellement que professionnellement.

Sur ces planches, Bromfield, 15 ans, dit qu’elle a avoué à Winehouse à quel point elle lui était reconnaissante pour toute l’aide qu’elle lui avait apportée. Ce furent les derniers mots qu’il lui dit.

Cette fille a maintenant une décennie de plus de maturité, mais elle a assuré que la figure de Winehouse est plus présente, si possible, dans sa vie. Depuis sa perte, Bromfield a géré ses émotions en silence jusqu’à la réalisation de ce documentaire, qu’il a qualifié de “voyage thérapeutique”.

« Tout le monde voit Amy comme Amy Winehouse, mais je ne l’ai jamais vue comme ça. Quand je pense à Amy, je le fais sans ses cheveux de ‘ruche’, sans sa ligne d’yeux et traîner à la maison, étant elle », commente Bromfield au début du film, évitant de plonger dans l’ombre de la vie de la chanteuse.

Depuis qu’il l’a rencontrée à l’âge de 6 ans, Winehouse est devenue une “seconde mère” de Bromfield et c’est pourquoi elle garde tous ses souvenirs avec l’artiste dans une petite boîte.

Cet objet est essentiel au cours de ce documentaire produit par Viacom, car il vous aide à « déverrouiller » les souvenirs de votre passé ensemble ; ainsi que des promenades dans des endroits qu’Amy fréquentait ou des conversations avec des personnes proches de son passé.

Parmi eux, la directrice de l’école de musique fréquentée à la fois par Winehouse et Bromfield, Sylvia Young, qui décrit la défunte star comme quelqu’un de « brillamment intelligent » et qui a indiqué des chemins non seulement en tant que chanteuse, mais aussi en tant que « romancier ou journaliste. ”.

Parmi ses moments préférés avec sa marraine, Bromfield revient sur les boulettes de viande qu’elle avait l’habitude de cuisiner avec Winehouse, ainsi que sur une “soirée spéciale” où les deux ont pu discuter en se promenant dans le centre de Londres, sans être reconnus ni interrompus par personne.

Bromfield a raconté comment sa marraine l’a énormément influencée, à la fois sur le plan personnel – parce qu’elle a appris à être honnête et qu’elle était celle vers qui elle se tournait lorsqu’elle avait besoin de conseils « fille » ; comme dans le domaine musical, puisqu’il lui apprend des chansons “de la vieille école” et l’encourage à prendre des cours de guitare et à écrire.

Winehouse est gravé dans l’esprit de Bromfield, mais aussi sur sa peau, à travers une petite tourterelle tatouée sur son poignet. Les chansons préférées de sa marraine sont « Les larmes sèchent toutes seules », « M. Magie »et« Mi-temps ».

Le documentaire Amy Winehouse & Me : l’histoire de Dionne dure 45 minutes. Il arrivera des mains de MTV le 29 août, un mois après sa première mondiale dans près de 180 pays à partir de ce vendredi, jour qui marquera le dixième anniversaire de la mort de l’interprète de “Back to Black”.

Source : Cependant