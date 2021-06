10 ans plus tard, nous savons pourquoi nous n’avons jamais vu les petits amis de Kendall à la télé-réalité

Il s’avère que Kendall avait une règle stricte pour que sa vie amoureuse puisse faire partie de la réalité. Le modèle appliquait une clause garantissant que le la personne avec qui je sortais avait de bonnes intentions. « Elle a senti que devait être avec quelqu’un pendant au moins un an avant de vous permettre de faire partie du programme. Parce que vous ne savez pas toujours quelles sont les intentions des gens. C’est pourquoi sa vie personnelle a été laissée de côté, simplement parce qu’elle avait une règle », a-t-il déclaré. Farnaz Farjam, producteur exécutif de l’émission sur le podcast The Daily Dish.

Ainsi, leur premier anniversaire avec le basketteur professionnel est arrivé à un très mauvais moment. Le mannequin et Devin Booker ont célébré leur première année ensemble le week-end dernier avec une escapade romantique, luxueuse et privée. Malheureusement, KUWTK prendra fin cet automne, donc le La relation la plus longue et la plus sérieuse de Kendall pourrait ne pas arriver sur le petit écran.

(Instagram)