10 applications et jeux les plus controversés de 2021

Gary Sims / Autorité Android

L’écosystème des applications et des jeux est énorme. Il n’est donc pas surprenant que certains aient de meilleures années que d’autres. Le thème de l’année écoulée semble avoir été les changements de politiques. Au fur et à mesure que les entreprises grandissent et évoluent, beaucoup ont commencé à remettre en question le statu quo. Cependant, nous avons également vu les choses habituelles, comme des pannes massives, de graves dérapages et tout simplement de mauvaises décisions. Voici les applications et les jeux les plus controversés de 2021.

Les applications et jeux les plus controversés en 2021

Roku contre YouTube TV

Ryan Haines / Autorité Android

Roku et YouTube ont eu un peu de boeuf dans la seconde moitié de 2021. Cela a commencé par un désaccord lorsque Roku a voulu des exceptions aux exigences techniques de YouTube. Après la rupture des négociations, Roku a retiré YouTube TV de sa liste de chaînes en avril 2021, invoquant des problèmes avec Google. Il a également affirmé que Google voulait plus de données utilisateur que Roku n’était prêt à en donner.

Vérifier: Guide d’achat Roku

Google a répondu avec un article de blog indiquant que Roku ne voulait pas prendre en charge les codecs open source (en particulier le codec AV1). Cela empêcherait YouTube de fonctionner en résolutions 4K et 8K. Google a ensuite ajouté un lien pour YouTube TV dans l’application YouTube standard afin que les gens puissent toujours obtenir les deux pour le moment.

Le bœuf a officiellement pris fin en décembre 2021 avec une prolongation de contrat entre les deux sociétés. L’extension est intervenue juste un jour avant que Google ne soit sur le point de supprimer YouTube de la plate-forme Roku, laissant Roku sans chaîne YouTube. Tout devrait revenir à la normale assez tôt maintenant que l’accord pluriannuel a été conclu.

Refonte de Google Pay

Google a apporté de nombreux changements à Google Pay fin 2020, mais la catastrophe n’a frappé que lorsque l’entreprise a fermé l’ancienne application Google Pay en 2021. Ars Technica a une ventilation décente si vous voulez toute l’histoire, mais ici sont les points forts.

Le nouveau Google Pay ne fonctionnait que via l’application sans prise en charge du site Web. Vous devez créer un nouveau compte avec votre numéro de téléphone pour envoyer de l’argent. Vos amis ont besoin de l’application et de nouveaux comptes pour recevoir de l’argent. Aucun de vos contacts Google Pay existants n’est transféré vers la nouvelle application. Le nouveau Google Pay vous facture des frais pour envoyer de l’argent à votre banque par carte de débit, alors que l’ancien Google Pay le faisait gratuitement. La nouvelle interface utilisateur de Google Pay n’était pas très conviviale. La liste se rallonge de plus en plus.

Les changements et le contrecoup ont provoqué un bouleversement majeur au sein de l’équipe Google Pay. Des dizaines d’employés et de cadres ont quitté le navire après l’échec de la refonte, provoquant encore plus d’instabilité qu’auparavant. Google a même annulé ses projets de compte bancaire en octobre 2021. Les choses se sont calmées pour le moment, mais nous nous attendons à ce que Google Pay apporte bientôt des changements, ou il subira le même sort que Google Plus ou Google Allo.

Fortnite copies parmi nous

Fortnite a lancé un nouveau mode Imposteurs en 2021. Il s’agit essentiellement d’une copie de Among Us. Il n’est pas illégal de copier les mécanismes de jeu afin que Fortnite puisse créer un mode de jeu Parmi nous sans répercussion légale.

Cependant, Innersloth, développeur de Among Us, avait des choses à dire sur la façon dont Fortnite s’y était pris. Plusieurs membres de l’équipe ont critiqué Fortnite pour le caractère flagrant de la copie, jusqu’à l’utilisation du mot imposteur, la façon dont les joueurs non-imposteurs ont fait des corvées pour gagner le jeu et la façon dont les autres joueurs flairent les imposteurs.

Nous ne verrons probablement aucune répercussion juridique de tout cela. Cependant, cela nous rappelle que même les grands studios de jeux peuvent copier sans vergogne d’autres jeux. Epic Games aurait dû au moins collaborer avec Innersloth, et cela laisse définitivement un mauvais goût dans la bouche.

Amazon Appstore était cassé sur Android 12

Hadlee Simons / Autorité Android

Google publie des aperçus pour les développeurs et des versions bêta des mises à jour du système d’exploitation Android pour une raison. Les développeurs les utilisent pour préparer leurs applications pour la prochaine version d’Android. Apparemment, les développeurs d’Amazon Appstore n’ont pas tout à fait compris le mémo.

Le deuxième plus grand magasin d’applications Android ne s’est pas correctement préparé à Android 12 et n’a pas fonctionné sur le nouveau système d’exploitation. Pour la plupart, le problème provenait du DRM d’Amazon. Cela empêchait les utilisateurs d’ouvrir des applications téléchargées sur Amazon, même si elles avaient été téléchargées avant l’installation d’Android 12 sur l’appareil.

Amazon a réglé le problème quelques jours avant Noël 2021. Ainsi, on peut mettre celui-ci au lit. Nous espérons que les développeurs d’Amazon auront accès aux aperçus des développeurs Android 13 lorsqu’ils seront disponibles au début de l’année prochaine.

YouTube TV a perdu des chaînes Disney pendant une semaine

Roku n’était pas le seul problème de YouTube TV en 2021. Le service de streaming a également eu quelques problèmes pour obtenir un nouveau contrat avec Disney. Il s’agissait d’un contrat pour 18 chaînes, dont Disney Channel, FX, ESPN, National Geographic, ABC News Live et d’autres.

Voici comment ça s’est passé en gros. YouTube TV a déclaré que si un nouveau contrat n’était pas signé, il supprimerait ces 18 chaînes, puis réduirait le prix de 15 $ par mois pour compenser. Disney a appelé le bluff de Google, et un nouveau contrat n’a pas été signé à temps. Le fait est que Google ne bluffait pas, et il a supprimé ces canaux et baissé son prix.

Voir également: Tout ce que vous devez savoir sur Disney Plus

Les chaînes sont restées en panne pendant environ une semaine, puis les deux sociétés ont conclu un nouvel accord. Google a rajouté les 18 chaînes à la programmation et a rajouté les 15 $ au prix. Les accords de télévision semblent se produire comme cela plus fréquemment, certains FAI par câble faisant face à des situations similaires avec d’autres réseaux. Nous sommes heureux que celui-ci ait été réglé le plus tôt possible, en particulier avec toutes ces chaînes sportives en baisse alors que la NFL entre dans les dernières étapes de sa saison.

YouTube ne compte plus les aversions

Jimmy Westenberg / Autorité Android

YouTube a annoncé qu’il cesserait d’afficher un compteur d’aversion en 2021. Cela est devenu un problème étonnamment important alors que les créateurs et les téléspectateurs en ligne débattaient des avantages et des inconvénients d’une telle décision. Les partisans de la décision ont cité le manque d’importance d’un compteur d’aversion et ont déclaré que cela n’avait pas d’importance. YouTube dit également que le fait de ne pas afficher les chiffres empêche les attaques d’aversion des téléspectateurs.

Les personnes opposées à l’idée disent que le compteur d’aversion permet aux gens de savoir si une vidéo était bonne ou non avant d’investir beaucoup de temps à la regarder, ce qui en fait un outil précieux. De plus, les créateurs peuvent voir le compteur d’aversion dans leurs analyses de toute façon, donc toute amélioration de la santé mentale est cosmétique, pas réelle.

Les deux équipes ont de bons points, et c’est pourquoi celui-ci a explosé autant qu’il l’a fait. Cependant, YouTube n’est pas revenu sur sa décision et le compteur d’aversion a été supprimé dans les délais. YouTube encourage toujours les gens à utiliser le bouton Je n’aime pas pour le contenu qu’ils n’aiment pas afin que l’algorithme puisse continuer à s’adapter à l’utilisateur.

Des poursuites antitrust sur Google Play partout

Joe Hindy / Autorité Android

Google Play a fait l’objet de plusieurs poursuites antitrust en 2021. La plus importante a eu lieu aux États-Unis, où plus de la moitié des États ont poursuivi Google pour pratiques anticoncurrentielles. Les États soutiennent que le Google Play Store est résolument dominant et que sa domination étouffe la concurrence des magasins d’applications tiers.

Google fait valoir que sa domination contribue à encourager de meilleures performances des autres magasins d’applications et qu’il prévoit de fournir à des tiers des outils similaires au Play Store. Google a également cité ses modifications des frais de service pour montrer qu’il est plus convivial pour les développeurs.

Des poursuites comme celle-ci peuvent prendre un certain temps à se développer, nous n’en verrons donc peut-être pas plus avant un certain temps. Les États ont déposé une plainte en juillet 2021. Nous en apprendrons peut-être plus à ce sujet en 2022.

La grande panne Facebook de 2021

Facebook a connu un effondrement des ligues majeures début novembre. Les serveurs du géant de la technologie sont tombés en panne suffisamment pour arrêter Facebook, Instagram et WhatsApp pendant presque toute la journée. L’histoire est en fait assez drôle.

Une mise à jour des serveurs de Facebook a causé un problème avec les centres de données qui communiquent entre eux. Il y a eu un effet de cascade qui a tout emporté. Tout s’est tellement détérioré que les employés n’ont pas pu accéder à certaines parties de leurs propres bâtiments. Les choses ont échoué à un tel niveau que même le dépannage du problème était difficile. Finalement, le problème a été réglé et tout est rentré dans l’ordre.

Ce fut la cerise sur le gâteau d’une année difficile pour Facebook. La société, désormais sous l’égide de la société mère Meta, était confrontée à l’examen annuel habituel des problèmes de sécurité et de confidentialité. Cependant, tout s’est arrêté pendant une journée alors que le monde regardait Facebook subir sa pire panne depuis plus d’une décennie.

La nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp

Dhruv Bhutani / Autorité Android

WhatsApp a mis à jour sa politique de confidentialité au début de 2021. Habituellement, ce n’est pas grave. Cependant, WhatsApp a réussi à le bousiller de manière assez épique. Les nouveaux changements ont permis à WhatsApp de mieux s’intégrer à Facebook. En fin de compte, tout le monde détestait ça.

En fin de compte, la politique a été déployée, les gens l’ont acceptée à contrecœur et les choses sont revenues à la normale. Cependant, en septembre, le problème s’est à nouveau posé lorsque l’UE a infligé à l’entreprise une amende de 267 millions de dollars pour ne pas avoir suffisamment informé ses utilisateurs de ses politiques de partage de données. Plus tard dans la même semaine, la société a fait l’objet d’un examen minutieux car son personnel chargé de l’examen du contenu était en mesure de voir les messages même s’ils sont censés être cryptés.

En bref, WhatsApp a connu une année très difficile lorsque vous incluez la panne massive de Facebook et les petits problèmes.

Fortnite contre Google Play et l’App Store d’Apple

Epic Games a décidé d’entrer en guerre avec Google et Apple après une année 2020 tumultueuse qui a vu Fortnite arriver sur le Play Store, puis disparaître du Play Store et de l’App Store d’Apple la même année. Le combat s’est poursuivi jusqu’en 2021. Pour commencer, l’App Store et le Play Store ont tous deux réduit les frais de service à 15 % contre 30 % à l’origine pour les applications et les jeux qui génèrent moins d’un million de dollars de revenus. Les modifications sont annulées une fois qu’une application ou un jeu a atteint ce point.

Google a également créé un groupe de travail Fortnite spécifiquement pour trouver des défauts dans le jeu. Epic a accusé Google d’avoir rendu ses conclusions publiques pour donner une mauvaise image au jeu, tandis que Google a déclaré avoir fait ce qu’il considérait comme responsable. Epic avait déjà déployé un correctif et Google a sauté le pas avant que la mise à jour ne soit largement appliquée. Il y a beaucoup d’autres histoires plus petites des deux sociétés qui se prennent des coups tout au long de l’année.

L’une des choses pour lesquelles Epic s’est battue était les méthodes de paiement alternatives dans le Play Store et l’App Store d’Apple. Pour le moment, vous ne pouvez utiliser que la facturation par défaut fournie par les deux magasins. Des progrès ont été réalisés dans ce domaine en Corée du Sud, qui a adopté un projet de loi plus tôt cette année. Nous avions prévu que cela durerait jusqu’en 2021, et maintenant nous sommes sûrs qu’il le sera également en 2022. Voyons ce qui se passe.

S’il y a d’autres applications et jeux controversés dont nous n’avons pas parlé et que vous pensez que nous devrions avoir, parlez-nous-en dans les commentaires. Vous pouvez également consulter nos listes des meilleures applications et meilleurs jeux de 2021 sur les liens. Enfin, nous avons quelques rafles des années précédentes juste en dessous si vous voulez en voir plus.

commentaires