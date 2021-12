10 articles de restauration rapide qui doivent être retournés immédiatement

Les restaurants de restauration rapide changent, changent et rafraîchissent constamment leurs menus pour garder les clients intéressés et les attirer pour le retour inévitable. McDonald’s, Burger King et tous les petits restaurants du monde font constamment entrer et sortir des articles. Parfois, c’est juste pour des raisons saisonnières, comme la tarte des Fêtes chez McDonald’s ou le shake Shamrock. Mais il y a des moments où le restaurant essaie de changer de direction et de rafraîchir son menu.

Taco Bell a beaucoup connu ce dernier avec la suppression de bon nombre de leurs articles populaires, y compris la pizza mexicaine. Burger King a également rencontré des problèmes lorsqu’ils ont changé leur offre de poulet de longue date en de nouvelles options de frites de poulet et de pépites de poulet.

Et enfin, il existe de nombreux restaurants qui commettent des erreurs et suppriment des éléments dont certains ne peuvent se passer. La décision de Popeyes avec leur riz cajun se trouve au sommet de cet exemple, juste à côté de Taco Bell pour ses nombreuses décisions.

Alors quels sont les meilleurs ? Quels sont les pires ? Que verrons-nous revenir un jour très bientôt ? Voici un aperçu de certains favoris qui doivent retourner à leurs emplacements respectifs.

Bar à salades Wendy’s et KFC

Difficile de croire qu’il fut un temps où les gens se réunissaient pour prendre un bon repas chez KFC ou Wendy’s ou Roy Rogers. Le bar à fixations ou le bar à salades offraient à ces lieux une impression de s’asseoir qui visait à se démarquer de la concurrence. Bien que cela ressemble à un cauchemar, le récupérer sous une forme ou une autre serait une bénédiction en ces temps post-pandémiques.

Cini-Mini

(Photo : Burger King)

Honnêtement, nous ne savions pas que Burger King s’était débarrassé de ces délicieuses friandises pour le petit-déjeuner. Le petit-déjeuner est un domaine tellement sauvage pour la restauration rapide de nos jours, McDonald’s offrira des tonnes de pâtisseries un jour et le ramènera à des biscuits le lendemain. Burger King a conservé une grande partie de son petit-déjeuner, mais les a abandonnés avant un court retour en 2018. Bientôt, ils ont de nouveau disparu.

Frites originales chez McDonald’s

Les frites actuelles chez McDonald’s sont toujours assez bonnes, mais il fut un temps où la dépendance aux frites était une réalité. La raison en est que les frites sont cuites dans du suif de bœuf, ce qui augmente le facteur malsain de la friandise, mais aussi la saveur.

Offres de poulet

Les filets de poulet classiques de Burger King sont imbattables sur le rythme du poulet de restauration rapide. S’ils étaient toujours dans la conversation, la guerre actuelle des sandwichs au poulet se déroulerait bien différemment. Malheureusement, celle-ci et la suivante ne reviendront probablement jamais. Pourtant, les filets de poulet avaient une saveur qui ne peut pas être reproduite.

Doubler vers le bas

(Photo : Sandra Mu/.)

La tristement célèbre création de KFC n’est pas aussi tristement célèbre avec le recul. Il s’agit essentiellement de deux galettes de viande avec les garnitures entre elles. Laisser tomber le pain et doubler la viande n’est toujours pas sain, ce n’est pas la création monstrueuse que le début des années 2000 prétendait être. Si vous avez mangé un célèbre bol KFC sur un double duvet, voyons qui d’entre nous a le plus honte à la fin du repas.

Boeuf Bell

(Photo: Taco Bell)

Celui-ci ne devrait probablement pas revenir, mais il figure sur de nombreuses listes dans toute sa splendeur étrange. C’est essentiellement un taco sur un pain à hamburger, ce qui ne semble pas trop mal. Si un autre restaurant voulait l’essayer, comme par exemple Burger King quand il veut ramener ses tacos. Faites-en plutôt un hamburger à tacos.

Agitateurs McSalad

L’offre actuelle de salades McDonald’s laisse beaucoup à désirer par les clients qui osent l’acheter. La salade maison est tout simplement trop simple et rend les jours où Mickey D’s proposait des salades shakeables dans des tasses pour offrir un peu de variété. Vous pouvez commander une plus grande salade au restaurant, mais le caractère amusant de cette création a disparu.

McDLT/Arch Deluxe

De nombreux endroits placeront ces deux friandises McDonald’s d’autrefois séparément sur une liste, mais ici, ils sont au coude à coude. Le McDLT était une réponse apparente au Whopper qui était présenté dans un emballage différent pour garder les articles froids au froid et les articles chauds au chaud. Le hamburger lui-même était bon et a des caractéristiques comme l’Arch Deluxe ou le Quarter Pounder deluxe.

Burger King Burger Bundles

(Photo : Burger King)

L’autre restaurant de hamburgers qui mérite trop de comparaisons avec McDonald’s avait l’habitude de proposer des curseurs dans de petites boîtes ou des paquets, ce qui offrait aux clients quelque chose d’un peu différent. Alors que le menu Burger King d’aujourd’hui présente de nombreux parallèles avec les offres de McDonald’s, le pack de hamburgers classique est quelque chose qui a permis à Burger King de se démarquer. Au lieu de cela, nous avons eu le taco Burger King.

Pizza mexicaine

(Photo : Joshua Blanchard/.)

Il y a des rumeurs selon lesquelles Taco Bell ramène cette friandise en 2022, mais pour l’instant, ils l’ont supprimée pour diverses raisons. Les fans ont été blessés par la décision, même si cela aidait les efforts environnementaux de Taco Bell. Mais maintenant, avec un retour potentiel à l’horizon, les fans de Taco Bell pourraient bientôt voir leur longue année sans Mexican Pizza se terminer.

