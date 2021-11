10 articles les plus étranges de la marchandise liée aux jeux vidéo

S’il y a une chose sur laquelle vous pouvez toujours compter, c’est que les entreprises trouveront tous les moyens de capitaliser sur une propriété réussie. Il n’est donc pas surprenant que le monde déjà rentable des jeux vidéo ait produit une gamme diversifiée de marchandises allant de simples vêtements aux statues géantes que vous pouvez afficher dans le coin de votre chambre.

Les amateurs de jeux utilisent depuis longtemps ces différentes formes de vêtements et d’objets de collection pour s’exprimer et partager leur passion avec le monde. Mais avec des milliers d’entreprises essayant sans cesse de soutirer le plus d’argent possible aux joueurs, il y a toujours une poignée de faux pas.

Parfois, ces faux pas sont simplement des éléments médiocres qui ne suscitent pas beaucoup d’intérêt. De temps en temps, cependant, quelque chose arrive si inhabituel, inadapté ou carrément disgracieux qu’il est choquant qu’une personne ait pu y penser.

Voici 10 fois que le monde du jeu nous a fourni d’étranges produits dérivés.

Xbox est l’un des noms les plus connus dans le domaine des jeux, mais la marque appartenant à Microsoft a également subi quelques obstacles notables au fil des ans. Cependant, personne ne peut reprocher à l’équipe d’avoir trouvé des moyens de rester humble et de transformer des relations publiques potentiellement mauvaises en une marchandise hilarante et intelligente.

Lorsque sa révélation sur la Xbox Series X a entraîné des mèmes plaisantant sur le fait que la console ressemblait à un réfrigérateur, Microsoft a simplement rencontré le moment en créant une réplique de réfrigérateur grandeur nature. Une fois que les joueurs ont vu la société courir avec la blague, ils étaient complètement à bord, alors Microsoft a tout renversé avec une gamme de mini-réfrigérateurs Xbox qui se sont vendus en quelques minutes.

C’est bizarre bien fait. C’est bien pire à partir d’ici. Tu as été prévenu.

Selon à qui vous demandez, Star Wars: The Force Unleashed II de 2010 était soit un excellent suivi, soit un raté complet. Mais si les opinions sur le jeu lui-même sont toujours restées variées, les réflexions sur un élément spécifique de son édition collector sont un peu moins contradictoires.

En plus de l’étui en acier et du livre d’art habituels auxquels nous nous attendons tous, l’édition collector de Force Unleashed II comportait une clé USB Mimobot sous la forme du personnage principal Starkiller. Non seulement il est hideux, avec ses dimensions maladroites et sa tête allongée, mais il offrait également un maigre espace de stockage de 2 Go. Merci pour ça, LucasArts.

Lorsque vous vous préparez pour un rendez-vous ou une soirée en ville, vous voulez probablement sentir votre meilleur. Inutile de dire que cela évoque immédiatement les pensées de la franchise de jeux vidéo d’horreur de survie Resident Evil, non?

Capcom le pense apparemment, car il a publié plusieurs versions de l’eau de Cologne et du parfum sur le thème de Resident Evil au fil des ans, à commencer par l’eau de Cologne T-Virus de 2017. La société est même allée jusqu’à préciser que le spray faisait référence au virus lui-même pour le parfum. Comme c’est délicieux.

L’édition limitée 2011 de Call of Duty: Black Ops Jeep Wrangler, qui a été conçue pour imiter l’apparence des Jeeps dans le jeu de tir à la première personne immensément populaire, est de loin la pièce de jeu vidéo la plus chère de cette liste. Considérant que c’est un véhicule, il devrait très bien l’être.

Si cela semble ridicule, c’est parce que ça l’est. Bien sûr, avec les coffres sans fond d’Activision et son penchant pour le marketing, peu de gens à l’époque étaient très surpris par cette coentreprise – mais encore moins se sont donné la peine de dépenser plus de 35 000 $ pour ce qui n’était essentiellement qu’une Jeep noire.

Personne ne vous regardera bizarrement si vous êtes un adulte jouant à Angry Birds, mais la nature adaptée aux enfants du jeu mobile bien-aimé n’est pas vraiment sujette à débat. C’est pourquoi il était un peu inattendu de voir un soutien-gorge Angry Birds apparaître sur Etsy il y a une dizaine d’années.

L’utilisateur SceeneShoes n’a plus de compte sur le site, mais lorsqu’il l’a fait, ce soutien-gorge Angry Birds peint à la main lui a rapidement valu une couverture médiatique sur le Web en 2011. La pièce originale s’est vendue rapidement, mais depuis que SceeneShoes a pris des commandes de produits personnalisés, nous ne saurons jamais combien d’autres ont pu se retrouver dans la nature.

Comme établi précédemment, Xbox a connu un mélange de hauts et de bas en matière de marketing au fil des ans. Si le mini réfrigérateur Xbox était l’entreprise à son meilleur, l’assortiment totalement injustifié d’articles de toilette sur le thème Xbox de 2019 – déodorant, nettoyant pour le corps, etc. – pourrait très bien être l’entreprise à son pire absolu.

Il n’y a pas grand-chose de plus à dire sur cette tentative bizarre d’attirer le public Xbox, mais ce tweet hilarant du comédien Stephen Colbert a valu la gaffe de Microsoft.

Red Dead Redemption 2 était la suite tant attendue de l’un des jeux les plus adorés de tous les temps, il est donc raisonnable que les fans aient hâte de mettre la main sur des trucs sympas. Cependant, il est difficile d’imaginer que quelqu’un s’attend à ce qu’une bougie fasse partie de ces articles.

Cela n’a pas empêché Rockstar d’offrir à tout le monde la possibilité de payer beaucoup trop cher pour quelque chose qui sent bon. En effet, la bougie de marque Red Dead Redemption 2 n’est pas seulement un objet de collection non conventionnel, mais elle est en quelque sorte toujours en vente sur la boutique officielle de Rockstar pour près de 100 $. Ouais ?

La franchise Mass Effect est connue pour son récit engageant rempli d’une distribution adorable, il n’est donc jamais surprenant de voir des objets de collection basés sur l’un de ses merveilleux personnages. Eh bien, peut-être pas jamais – il y a au moins un élément particulier qui pourrait vous laisser perplexe.

Toujours vendue sur la boutique officielle BioWare aujourd’hui, cette taie d’oreiller géante Garrus a le personnage Turian enroulé sur le côté ou allongé sur le dos, selon le côté de la taie d’oreiller que vous regardez. Cela vous permet de le prendre par derrière ou de le regarder avec amour dans les yeux. C’est un cauchemar de rêve devenu réalité.

Bien sûr, il n’est pas rare de vendre des jouets en peluche mignons basés sur des personnages de jeux vidéo, mais il est probablement préférable qu’ils ne ressemblent pas à une carcasse mutilée. Malheureusement, la peluche Super Mario Bros. 3 d’ACME de 1990 est considérablement plus défigurée que mignonne.

Quiconque a approuvé la sortie de cette parodie de peluche devrait avoir honte, et les pauvres enfants qui en ont reçu une en cadeau ont probablement grandi traumatisés par son existence même. Mario méritait vraiment mieux que d’avoir l’air de sortir du ring avec Rocky Balboa.

Certains des éléments de cette liste sont plus que non conventionnels, mais aucun n’est aussi horrible que ce masque cosplay Sonic the Hedgehog. Si vous souhaitez devenir la mascotte bleue préférée de tous pour Halloween, rien n’invoquera l’esprit effrayant aussi bien qu’un masque qui le fait ressembler à un tueur en série dérangé.

Le masque lui-même devrait donner la chair de poule à presque tout le monde, mais il est tout aussi effrayant de voir à quel point il est excessivement cher à 49,99 $. Mais si vous n’aimeriez rien de plus que de terrifier tous ceux que vous connaissez, vous pouvez toujours vous procurer celui-ci sur Amazon dès maintenant, monstre.

Écrit par Billy Givens au nom de GLHF.

