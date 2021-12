10 astuces pour que Google Chrome utilise moins d’espace sur votre disque dur | La technologie

Il est clair que Chrome est l’un des meilleurs navigateurs disponibles actuellement. Mais le gros problème que nous avons, c’est que ce sont des logiciels qui consomment beaucoup de ressources et qui ont également besoin de beaucoup d’espace disque. Nous allons donc voir ce que nous pouvons faire pour réduire cette consommation excessive.

En plus d’être le navigateur le plus utilisé au monde, Google Chrome est aussi un logiciel qui offre de nombreuses possibilités et une prise en main fiable et fluide du web.

Mais c’est vrai que c’est un problème depuis longtemps, car cela consomme beaucoup de ressources sur notre système et nécessite beaucoup d’espace disque. Cela peut entraîner un mauvais fonctionnement sur les ordinateurs dont la mémoire est plus limitée.

Pour réduire cette consommation, il existe plusieurs solutions que vous pouvez essayer, bien que votre ordinateur puisse épargner avec Google Chrome, car moins vous consommerez sera toujours mieux et le système en souffrira moins.

Voyons quelles solutions nous avons à notre disposition.

Index des contenus :

Précharger les pages

L’une des choses qui fait que le navigateur Google consomme plus est qu’il charge les pages liées à une page spécifique, juste au cas où nous voudrions les visiter plus tard, ce qui signifie que l’accès à ces sites Web sera beaucoup plus rapide.

Mais bien sûr, cela rend également la consommation de ressources plus élevée, pour certaines pages que nous ne sommes pas assurés de voir.

Nous allons le résoudre comme suit :

Dans Google Chrome, nous devons appuyer sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit, puis entrer Réglage. Dans la barre latérale gauche, nous allons à Confidentialité et sécurité. Maintenant, nous entrons Cookies et autres données du site. Nous désactivons l’option qui dit Préchargez les pages pour une navigation et une recherche plus rapides.

Espace disque

Pour un fonctionnement correct de Google Chrome nous devons avoir au moins 2 Go d’espace disque, qui, si nous ne pouvons pas nous y conformer, nous verrons que l’instabilité et la lenteur commencent à se manifester dans le navigateur.

Nous pouvons obtenir plus d’espace disque si nous utilisons la fonction de nettoyage de disque de Windows.

Nous sommes entrés Navigateur de fichiers et nous sélectionnons l’unité que nous utilisons comme unité principale avec le bouton droit de la souris. Dans le menu, nous devons cliquer sur Propriétés. Puis on clique sur Libérer de l’espace, qui est à l’intérieur de l’onglet général. Nous exécutons le nettoyage en sélectionnant les fichiers que nous voulons supprimer et c’est tout.

Accélération matérielle

Chrome a une fonction par laquelle il est capable de faire effectuer au GPU certaines tâches qu’il ne ferait pas autrement. C’est quelque chose qui peut réduire la capacité du système, bien que cela soit très utile lorsque nous avons de la mémoire à revendre de toutes les manières.

Pour supprimer cette fonction qui peut ralentir Chrome sur certains ordinateurs, nous devons procéder comme suit :

Nous revenons au Réglage Chrome. Maintenant, nous allons Paramètres avancés dans la barre latérale gauche. Puis on clique sur Système. nous désactivons Utiliser l’accélération matérielle si disponible.

Cache et cookies

Nous pouvons effacer à la fois le cache et les cookies de Google Chrome, car il y a généralement beaucoup d’informations qui s’y accumulent et qui occupent beaucoup d’espace sur le disque.

Cela se fait comme suit :

Cliquez sur les trois points dans la partie supérieure droite de Chrome et sélectionnez Plus d’outils. Dans la fenêtre adjacente qui apparaît, cliquez sur Effacer les données de navigation. Ensuite, vous sélectionnez Cookies et autres données du site et Fichiers et images mis en cache. En option, vous pouvez supprimer l’historique de navigation, mais c’est au goût de tout le monde. Cliquer sur Suprimmer les données et ils seront automatiquement supprimés.

Le Gestionnaire des tâches

Chaque onglet que nous avons ouvert et chaque extension installée et active consomme des ressources, même si nous ne les utilisons pas.

Nous pouvons voir quels sont ceux qui consomment le plus de ressources de la manière suivante.

On appuie sur les trois points en haut à droite et on clique sur Plus d’outils. Dans la fenêtre suivante, nous cliquons sur Le Gestionnaire des tâches. À ce moment-là, nous verrons tous les processus Chrome et ceux qui consomment le plus. Si nous constatons une consommation excessive, nous la marquons et cliquons sur Processus final.

Rallonges

Comme nous vous l’avons déjà dit, les extensions réduisent également les ressources, car, bien que nous ne les ayons pas utilisées depuis des mois, elles sont toujours chargées en mémoire au cas où Chrome devrait les utiliser.

C’est pourquoi il est bon d’éliminer ceux que l’on n’utilise pas de la manière suivante :

Nous revenons à cliquer sur Plus d’outils dans le menu Chrome. Dans la fenêtre qui sort cette fois on clique sur Rallonges. Maintenant, nous allons voir la liste de ceux que nous avons installés et c’est aussi simple que de cliquer sur Supprimer dans ceux que nous n’utilisons pas, afin qu’ils ne dépensent pas de ressources.

Nettoyer votre ordinateur avec Chrome

Dans le cas où l’erreur se situe sur l’ordinateur et non dans le navigateur Chrome, nous pouvons effectuer un nettoyage et ainsi vérifier que tout est correct.

Pour mener à bien cette action, nous devons effectuer quelques étapes simples:

Nous allons Réglage Chrome. Puis on clique sur Paramètres avancés pour que les options sortent. Cliquez ensuite sur Récupérer les paramètres et nettoyer. L’étape suivante consiste à cliquer Ordinateur propre. Et maintenant, enfin, juste à côté de Trouver des logiciels malveillants, nous avons un bouton qui dit Chercher, sur lequel nous devons appuyer pour qu’il essaie de trouver si le problème est dans l’ordinateur.

Mises à niveau

Il est clair qu’un Un logiciel à jour résout les problèmes de toutes sortes, non seulement des dysfonctionnements, mais aussi des réglages en termes de consommation de ressources.

Depuis Google, ils ont pris des mesures dans ce sens avec leurs mises à jour, car les ressources que Chrome consomme aujourd’hui sont moindres si on les compare à il y a quelques années.

C’est pourquoi ils sont il est important d’avoir le logiciel parfaitement à jour et avec toutes les mises à jour installées.

Réinitialiser Chrome

Si rien de ce que nous vous avons dit ne fonctionne, nous pouvons être un peu plus radicaux et restaurer les paramètres d’origine de Chrome. Cela peut signifier que si nous avons configuré quelque chose dans le logiciel qui pèse sur ses performances et que nous ne savons pas ce que c’est, nous le résoudrons de cette manière.

Pour remettre Chrome dans son état d’origine, nous devons procéder comme suit :

Allons au Paramètres Chrome. Cliquez ensuite sur Paramètres avancés. Cliquez ensuite sur Récupérer les paramètres et nettoyer. A ce moment nous entrons là où il est dit Restaurez les paramètres par défaut d’origine pour les paramètres. Demandez-nous maintenant Réinitialiser les options?, auquel nous devons répondre en cliquant sur Réinitialiser les options.

Autre navigateur

Si Chrome est encore trop gourmand pour notre ordinateur, il serait préférable de passer à un autre navigateur moins gourmand, comme Opera, ou d’utiliser cet autre navigateur uniquement pour les tâches dans lesquelles Chrome est lent et ne fonctionne pas du tout par manque de ressources.

Nous savons déjà que utiliser deux navigateurs en fonction de ce que les choses Cela peut être un peu déroutant, mais une fois que vous vous y êtes habitué, cela peut être une option, surtout si vous ne voulez pas vous débarrasser de Google Chrome.

Avec tous ces conseils, vous obtenez sûrement un meilleur fonctionnement de Google Chrome et sinon, vous pouvez toujours essayer la dernière solution que nous vous avons proposée, en changeant de navigateur.