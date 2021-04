10 banques offrant actuellement les taux d’intérêt les plus élevés sur les dépôts à terme

La plupart des banques offrent actuellement des taux d’intérêt de l’ordre de 4,25% -5,75% par an sur les FD normaux s’élevant à moins de Rs 1 crore.

Les dépôts fixes ou les dépôts à terme sont extrêmement populaires dans notre pays en raison des rendements assurés qu’ils procurent. Ils sont également extrêmement faciles à investir, sont disponibles en plusieurs termes et impliquent une liquidité élevée. Cependant, 10% de TDS sont déduits par une banque si les revenus d’intérêts de tous les FD avec lesquels ils dépassent Rs 40 000 en un an. Ce seuil est de Rs 50 000 pour les seniors.

Cela dit, un TDS de 20% est applicable si vous ne soumettez pas les détails de votre carte PAN à la banque. Mais aucune TDS n’est applicable si le revenu annuel total de l’investisseur est inférieur au montant minimum imposable de Rs 2,5 lakh, qui peut être annulé en soumettant le formulaire 15H (si vous êtes une personne âgée) ou 15G (si vous n’êtes pas une personne âgée) à la banque, selon BankBazaar.

Cependant, la Banque de réserve indienne ayant laissé le taux des pensions inchangé à 4% depuis près d’un an maintenant pour contrer les retombées économiques de la pandémie de Covid-19, la plupart des banques ont abaissé leurs taux d’intérêt sur les dépôts fixes. Cela a été une source de préoccupation pour d’innombrables investisseurs averses au risque, comme les personnes âgées, qui dépendent fortement de leurs rendements FD non seulement pour atteindre leurs objectifs financiers, mais aussi pour financer leurs dépenses quotidiennes.

En fait, la plupart des banques offrent actuellement des taux d’intérêt de l’ordre de 4,25% à 5,75% par an sur des FD normaux s’élevant à moins de Rs 1 crore. Les déposants âgés bénéficient de taux préférentiels allant jusqu’à 50 points de base au-dessus des taux FD normaux. Mais il y a quelques banques qui offrent toujours des taux d’intérêt plus élevés sur leurs FD jusqu’à 7,51% par an

Les investisseurs peuvent envisager d’y investir une partie de leurs fonds après une évaluation approfondie des risques et, si cela est conforme à leurs attentes de rendement, à leur tolérance au risque et à leurs exigences de liquidité, selon BankBazaar.

Donc, si vous cherchez à obtenir des rendements supérieurs à la moyenne des FD, voici une liste des 10 principales banques qui offrent actuellement les taux d’intérêt les plus élevés du pays. Notez que tous les taux mentionnés dans le tableau ci-dessous sont pour les FD normaux (pour les déposants non âgés) s’élevant à moins de Rs 1 crore.

10 banques offrant actuellement les taux d’intérêt FD les plus élevés

Avertissement: Les données ont été tirées des sites Web des banques respectives le 2 avril 2021. Tous les taux d’intérêt sont pour les dépôts à terme normaux d’un montant inférieur à Rs 1 crore. Compilé par BankBazaar.com, un marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

