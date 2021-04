10 banques offrant un taux d’intérêt plus élevé sur le compte d’épargne par rapport aux dépôts bancaires fixes

L’argent des déposants dans toutes les banques commerciales est assuré par DICGC dans la limite de Rs. 5 lakh par client et par banque.

La plupart des grandes banques telles que SBI, ICICI Bank et HDFC Bank offrent un faible taux d’intérêt sur leur compte d’épargne par rapport aux taux proposés par les petites banques financières. Indépendamment du montant que SBI offre 2,7 pour cent par an à leurs titulaires de comptes d’épargne. Et, la banque ICICI et la banque HDFC offrent 3 pour cent par an sur les dépôts jusqu’à Rs 50 lakh sur les dépôts dans un compte d’épargne.

Le taux d’intérêt sur le compte d’épargne est plus élevé dans les petites banques financières par rapport aux taux d’intérêt offerts par la plupart des principales banques sur leur dépôt fixe à travers les tenures. Cependant, le taux d’intérêt plus élevé peut être applicable uniquement sur les dépôts en compte d’épargne dépassant un certain montant. «Vous pouvez obtenir des taux allant jusqu’à 5% sur les soldes inférieurs à Rs. 1 lakh avec certaines petites banques financières, et jusqu’à 7,25% sur les soldes éligibles supérieurs à Rs. 1 lakh », déclare Adhil Shetty, PDG de BankBazaar.com

Le taux d’intérêt du compte d’épargne des petites banques financières sur certains dépôts est encore plus élevé que le taux d’intérêt FD des principales banques. Le taux d’intérêt sur les dépôts à terme SBI varie entre 5% et 5,4% par an pour une durée de 1 an à 10 ans. ICICI Bank et HDFC Bank proposent également des FD avec un taux d’intérêt d’environ 5-5,5 pour cent.

Donc, si vous cherchez à placer de l’argent dans un compte d’épargne tout en gagnant un rendement plus élevé, les petites banques financières peuvent être une alternative à explorer. Jusqu’à ce que les taux FD augmentent, les fonds de stationnement dans le compte d’épargne de ces banques vous rapportent un rendement plus élevé que FD.

Ouvrir un compte d’épargne auprès de n’importe quelle banque est devenu beaucoup plus facile et plus simple qu’auparavant. On peut ouvrir un compte d’épargne même sans se rendre dans une agence bancaire. Toutes les formalités KYC peuvent être effectuées en ligne et le compte d’épargne peut être ouvert instantanément. «Les ouvertures de comptes numériques sont la voie à suivre pour les opérations bancaires, et elles permettent aux Indiens des géographies profondes d’ouvrir instantanément des comptes en s’authentifiant numériquement avec Aadhaar et PAN. Cependant, ces comptes ont des garanties et des restrictions, et par conséquent, un KYC complet devra être complété pour lever les restrictions sur les dépôts et les retraits », dit Shetty.

Mais, de nombreux déposants posent souvent des questions sur la sécurité de l’argent dans les petites banques financières et si la limite DICGC s’applique également à elles. «L’argent des déposants dans toutes les banques commerciales est assuré par la DICGC dans la limite de Rs. 5 lakh par client et par banque. L’écosystème bancaire indien dispose de plusieurs freins et contrepoids pour protéger les déposants et leurs fonds. La RBI protégera les déposants. Cependant, l’accès aux fonds peut devenir un défi si une banque subit un moratoire au cours duquel l’accès aux fonds est restreint. Par conséquent, l’épargne doit également être diversifiée. Vous pouvez garer vos fonds dans plusieurs banques, y compris de petites banques financières, selon vos attentes en matière de rendement », explique Shetty.

