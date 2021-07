10 banques privées offrant les rendements FD les plus élevés pour des mandats allant jusqu’à 5 ans

in

Il existe encore quelques banques de financement privées et de petite taille qui offrent actuellement des taux d’intérêt FD supérieurs à la moyenne.

La facilité et la clarté de l’investissement, les rendements garantis, les options de tenure multiples et la liquidité élevée font des dépôts à terme (FD) l’un des instruments d’investissement les plus populaires dans notre pays, en particulier parmi les investisseurs averses au risque comme les personnes âgées qui comptent souvent sur leurs rendements FD même pour leur dépenses courantes.

Cependant, avec la Reserve Bank of India maintenant le taux des prises en pension inchangé à un minimum de 4% depuis plus d’un an maintenant, de nombreuses banques ont réduit leurs taux d’intérêt FD. Ceci, associé au fait que les rendements FD sont entièrement imposables selon le taux d’imposition des investisseurs, pourrait encore réduire le taux de rendement réel, ce qui est une tendance inquiétante pour les investisseurs.

Cela étant dit, il existe encore quelques banques de financement privées et de petite taille qui offrent actuellement des taux d’intérêt FD supérieurs à la moyenne. Les investisseurs pourraient envisager de placer une partie de leurs fonds auprès des FD de ces banques après une évaluation approfondie des risques, en particulier si cela est conforme à leurs attentes de rendement et à leur tolérance au risque.

Les investisseurs pourraient également déployer ce que l’on appelle la technique d’« échelonnement FD » pour maximiser les avantages de l’investissement. Selon cette technique, vous pouvez casser votre fonds d’investissement pour investir dans plusieurs FD (idéalement avec quelques banques) avec des mandats différents et créer une boucle d’investissement au lieu de garer tous vos fonds dans un seul FD, selon BankBazaar.

Par exemple, si vous souhaitez investir Rs 5 lakh, alors au lieu de tout investir dans un seul FD pendant 5 ans, vous pouvez diviser le corpus en cinq FD de Rs 1 lakh chacun. Le premier FD pourrait avoir une durée de 1 an, le deuxième de 2 ans, le troisième de 3 ans, le quatrième de 4 ans et le cinquième de 5 ans. Vous devez également réinvestir vos FD, si possible, à l’échéance pour créer une boucle d’investissement. Cela vous permettrait de bénéficier de toute offre de rendements plus élevés à l’avenir tout en minimisant la nécessité de pré-clôturer un FD après avoir perdu des revenus d’intérêts pour répondre à toute exigence.

Donc, si vous envisagez d’investir dans un FD, voici une liste de 10 banques privées qui offrent actuellement les taux d’intérêt les plus élevés sur les FD normaux s’élevant à moins de Rs 1 crore pour des mandats allant jusqu’à 5 ans. Notez que les déposants seniors bénéficient généralement de taux préférentiels allant jusqu’à 50 points de base au-dessus des taux normaux.

10 banques privées offrant les rendements FD les plus élevés pour des mandats allant jusqu’à 5 ans

Avis de non-responsabilité : données telles que sur les sites Web des banques respectives le 23 juillet 2021. Tous les taux d’intérêt pour les dépôts à terme des non-personnes âgées d’un montant inférieur à 1 crore de Rs.

Données compilées par BankBazaar.com, une place de marché en ligne pour les prêts, les cartes de crédit et plus encore.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.