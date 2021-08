10 bleus “horribles” en MMA

in

C’est une zone de décoloration de la peau qui se produit lorsque de petits vaisseaux sanguins se brisent et que leur contenu s’infiltre dans les tissus mous sous la peau.

Causes

Les causes les plus courantes d’ecchymoses sont les chutes, les blessures sportives, les accidents de voiture ou les coups reçus d’autres personnes ou objets.

Si vous prenez des anticoagulants, tels que l’aspirine, la warfarine (Coumadin), le clopidogrel (Plavox), vous risquez d’avoir des ecchymoses plus facilement.

Symptômes

Les principaux symptômes sont la douleur, l’inflammation et la décoloration de la peau. L’ecchymose commence par une tache rouge rosâtre qui peut être très sensible au toucher, et le muscle affecté est souvent difficile à utiliser. Par exemple, une ecchymose profonde sur la cuisse fait mal lorsque vous marchez ou courez.

Au fil du temps, l’ecchymose prend une teinte bleuâtre, puis jaune verdâtre, et revient enfin à une couleur de peau normale à mesure qu’elle guérit. Nous y voilà…