10 bonnes affaires à ne pas manquer le dimanche

in

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le week-end est à moitié terminé, mais regardez le bon côté des choses. Il y a encore plus d’offres géniales sur La page des offres Gold Box d’Amazon aujourd’hui qu’hier ! Si vous n’avez pas envie de fouiller vous-même dans des milliers et des milliers d’offres, nous avons ce qu’il vous faut. L’équipe . Deals a rassemblé nos 10 offres préférées et vous les trouverez ci-dessous.

Voici les faits saillants de la rafle de dimanche :

Prises intelligentes TanTan avec Alexa et Google Assistant (paquet de 4) Prix catalogue : 24,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (40 %) Acheter maintenantCode promo : E6YFMCK4 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ordinateur portable convertible Acer Chromebook Spin 311, 11,6 Prix catalogue : 499,00 $ Prix : 230,00 $ Vous économisez : 269,00 $ (54%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Appareil de streaming Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa (comprend les commandes du téléviseur) | Dolby Vision… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 20,00 $ (40%) Acheter maintenantCode promo : ADDFTV Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Apple AirPods Pro Prix catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

iRobot Roomba 675 Robot Aspirateur-Connectivité Wi-Fi, Compatible avec Alexa (Renouvelé) Prix catalogue : 300,00 $ Prix : 199,99 $ Vous économisez : 100,01 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Aspirateur robot yeedi k600, avec aspiration super puissante de 1800 pa, jusqu’à 110 min d’autonomie, ultra mince Prix catalogue : 129,99 $ Prix : 89,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Vélo stationnaire à volant d’inertie Freebeat, rotatif à 180° 21,5 Prix catalogue : 1 499,00 $ Prix : 719,20 $ Vous économisez : 100,00 $ (7%) Acheter maintenantCode coupon : PKT68XHP Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Économisez jusqu’à 20 % sur les purificateurs d’air HEPA de Veva Prix : 19,99 $ à 95,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Casque antibruit Sony WHCH710N : Casque sans fil Bluetooth Over the Ear avec micro pour… Prix catalogue : 179,99 $ Prix : 98,00 $ Vous économisez : 81,99 $ (46%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Kindle reconditionné certifié – Maintenant avec un éclairage avant intégré – Noir – Pris en charge par la publicité Prix catalogue : 79,99 $ Prix : 54,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (31%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.