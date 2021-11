10 bonnes affaires Amazon pour le week-end dignes du Black Friday | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Après un déménagement 11.11 avec des offres exceptionnelles sur des milliers de produits, il est temps de mettre en évidence certaines des meilleures offres que vous pouvez trouver aujourd’hui et tout le week-end sur Amazon.

Nous ne parlons pas de ces remises qui apparaissent et disparaissent, bien que cela ne puisse pas être confirmé avec certitude, nous parlons de Des produits moins chers qui pendant plus de deux jours seront disponibles sur Amazon, prêt à être acheté.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Ces produits sont disponibles sur Amazon, donc beaucoup ont la livraison gratuite.



Amazon Kindle Paperwhite

Ce lecteur de livre électronique Amazon dispose de 8 Go de stockage et d’un écran rétroéclairé. Il est également étanche.

Le lecteur de livre électronique Amazon, en particulier le modèle capable de résister à l’humidité, est en vente.

Kindle Paperwhite C’est l’un des meilleurs lecteurs d’ebook sur Amazon et vous pouvez maintenant obtenir sa 10ème génération avec une remise de 70 euros. Il dispose d’un écran e-ink de 6 pouces, de 32 Go de stockage, d’une connexion WiFi et vous pouvez également l’utiliser près de l’eau.

Son prix normal est de 159 euros, mais ce week-end vous l’aurez à 89,99 euros.

PETIT F3 5G

Ce nouveau mobile POCO a presque tout à balayer, à commencer par la 5G, mais aussi en raison de l’énorme puissance de son Snapdragon 870.

L’un des mobiles vedettes de POCO, en plus d’être l’un des meilleurs vendeurs sur Amazon, reste l’une des meilleures offres de nos jours sur Amazon.

PETIT F3 5G C’est un mobile avec de bonnes fonctionnalités et qui selon notre analyse a des performances exceptionnelles, un bon écran 120 Hz très lumineux, un bon design et une bonne qualité sonore.

Il dispose d’une connectivité 5G et WiFi 6, d’un appareil photo de 48 mégapixels et de 128 Go de stockage. Prenez-le avec une remise de 70 euros pour seulement 279,99 euros.

LG 55UP8000

LG 55UP8000 sur Amazon

Maintenant, vous pouvez avoir une excellente Smart TV avec une taille de 55 pouces et une marque reconnue comme LG à un prix assez bas. On parle de ça LG 55UP8000, un modèle avec 4K et avec toutes les applications de streaming pour regarder vos séries et films préférés.

Les soutiens vidéo en 4K, HDR10 Pro, HLG et prend également en charge le son Virtual Surround. Il se connecte à Internet via un câble Ethernet ou via WiFi. De plus, il dispose du Bluetooth pour connecter des périphériques tels que des barres de son ou des écouteurs.

Vous pouvez l’obtenir pendant ce week-end pour 509,99 euros et la livraison gratuite.

Sharp HT-SB110

Barre de son avec connexion Bluetooth, HDMI, ARC/CEC de 90 W et d’une taille de 80 centimètres de large.

Si vous avez acheté une nouvelle Smart TV ou si vous utilisez un téléviseur depuis plusieurs années et que vous n’avez rien à redire, vous ne saurez sûrement pas que ce qui vous manque, c’est une barre de son. L’amélioration que vous obtiendrez avec un meilleur son changera à jamais la façon dont vous consommez les séries et les films.

Cette barre de son Sharp HT-SB110 Il est parfait pour l’installer devant le téléviseur, il est compatible avec HDMI et ARC/CEC, ainsi votre téléviseur saura qu’il doit faire passer le son à travers cette barre. Il a une puissance de 90W et mesure 80 centimètres de long.

La meilleure chose est le prix, car maintenant il coûte 53,99 euros.

iRobot Roomba 692

Ce robot aspirateur avec contrôle d’application et assistants virtuels a une navigation intelligente et un prix qui en fait le Roomba le moins cher du marché.

iRobot Roomba 692 C’est l’un des aspirateurs robots les moins chers que vous pouvez trouver chez une grande marque telle que iRobot.

Un robot qui nettoiera vos sols tous les jours, qui dispose d’une brosse pour atteindre tous les coins et endroits les plus éloignés, avec une grande puissance d’aspiration et une autonomie d’environ 120 minutes.

Il dispose également d’une connexion WiFi et d’une application qui vous permet de le contrôler à tout moment et même lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Il ne coûte que 199 euros pour une durée limitée.

Logitech H150

Combien d’appels vidéo faites-vous maintenant que le télétravail est plus implanté ? Si vous ne pouvez plus utiliser ces vieux écouteurs fournis avec un mobile pour passer vos appels, vous avez une bonne affaire dans ces Logitech H150.

Ce sont des écouteurs compatibles avec n’importe quel PC avec deux prises (haut-parleurs et microphone). Ils ont une bonne qualité sonore, sont très légers avec un design serre-tête et également un microphone rabattable pour qu’ils puissent vous entendre clairement.

Il ne coûte que 11,30 euros sur Amazon.

Pack de 4 prises TP-Link Tapo P100

Automatisez votre maison avec ces 4 prises connectées connectées au WiFi de TP-Link et contrôlez votre maison depuis votre mobile ou avec votre voix grâce à Alexa ou l’assistant Google.

Si vous avez déjà été curieux de rendre votre maison plus intelligente avec des éléments tels que des ampoules ou des prises que vous pouvez contrôler depuis votre mobile, voici une offre parfaite pour commencer qui durera tout le week-end.

Ce pack de 5 prises intelligentes TP-Link Tapo P100 C’est très bon marché, seulement 33,99 euros, et vous pouvez les utiliser n’importe où, ils se connectent à votre réseau WiFi et peuvent être contrôlés depuis une application à distance. Aussi avec l’assistant Google ou avec Alexa.

Cecotec Conga 1090 Force Connectée

Cecotec Conga 1090 Connected Force sur Amazon

Si vous voulez gagner beaucoup de temps sur vos tâches ménagères, rien de tel qu’un aspirateur robot. Mais qu’en est-il d’un robot qui, en plus d’aspirer, peut aussi nettoyer le sol ? est Cecotec Conga 1090 Force Connectée c’est la solution.

Il s’agit d’un aspirateur robot doté d’une fonction laveur de sol, il peut donc aspirer la saleté du sol avec ses deux brosses et son aspirateur 1400 Pa et en même temps ajouter une serpillière pour frotter le sol.

Il peut être contrôlé à distance avec votre application mobile ou avec Alexa ou l’assistant Google.

Désormais, il ne coûte que 129 euros sur Amazon et l’offre durera tout le week-end.

Disque SSD WD Bleu

Ce disque dur connecté SATA a une capacité de 500 Go et une vitesse d’écriture de 560 Mo/s. Western Digital met en valeur la faible consommation de ce SSD et nous permet de sauvegarder des fichiers, des programmes ou des jeux de manière sûre et efficace.

Si vous voulez rendre votre ancien ordinateur plus rapide, qu’il s’agisse d’un ordinateur portable ou d’un ordinateur de bureau, vous avez besoin d’un lecteur SSD. Cette Disque SSD bleu WD 500 Go Cette offre sur Amazon pendant le week-end pour seulement 44,95 euros.

Pour moins de 50 euros, votre PC ira beaucoup plus vite, donnant une seconde vie à cet ordinateur que vous pensiez peut-être recycler.

Razer Kraken X

Razer Kraken X sur Amazon

Si vous cherchez un nouveau casque que vous pouvez utiliser sur votre ordinateur ou sur consoles, à la fois pour jouer à des jeux et pour passer des appels vidéo, Razer Kraken X Ils ont tout, surtout pour les joueurs.

Pour moins de 40 euros vous disposez d’un casque compatible avec le son surround 7.1 sur PC, avec suppression passive du bruit grâce à sa conception avec des coussinets d’oreille généreux et confortables. Il dispose également d’un microphone flexible que vous pouvez désactiver.

