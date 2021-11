10 bonnes affaires sur Black Friday qui coûtent moins de 20 € et sont déjà sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les meilleurs produits et les moins chers que vous trouverez lors du Black Friday sur Amazon, le tout à moins de 20 euros.

Les bonnes affaires du Black Friday sont déjà actives. Pratiquement tous les magasins publient leurs remises pour ce qui sera une semaine de remises, d’enchères finales et de bonnes affaires sur des millions de produits.

Mais qu’en est-il du moins cher ? Vous avez également la possibilité de obtenez des produits très bon marché pendant le Black Friday, ainsi que ceux que nous allons énumérer tout de suite, pour moins de 20 euros pièce.

Ce sont des produits technologiques utiles et maintenant moins chers que jamais et que l’on ne voit généralement pas si bon marché sur Amazon.

Amazon Fire TV Stick Lite – Bonne affaire Black Friday 2021 sur Amazon

Cet appareil de streaming est plus puissant que le modèle standard de la génération précédente, et dispose d’une télécommande Alexa, bien que sans boutons de volume, intégrée.

Le lecteur Amazon le moins cher pour votre téléviseur est désormais beaucoup moins cher. Amazon Fire TV Stick Lite est un lecteur de streaming compatible avec la vidéo Full HD qui ne coûte désormais plus que 18,99 euros.

C’est la solution la moins chère et la plus simple pour avoir une Smart TV même si vous avez une très vieille TV. Vous n’avez besoin que d’un port HDMI et d’une connexion WiFi pour profiter de vos films et séries sur des plateformes telles que Prime Video ou HBO Max.

Razer DeathAdder Essential Mouse – Black Friday 2021 Bargain sur Amazon

Razer DeathAdder Essential sur Amazon

Razer DeathAdder Essential Elle fait partie des souris ergonomiques initialement conçues pour les gamers au meilleur prix cette semaine. Il peut être acheté pour 19,90 euros et constitue un achat sûr, que vous jouiez ou que vous souhaitiez simplement une souris confortable.

Il dispose de 5 boutons programmables, d’un capteur optique de 6400 DPI et de commutateurs mécaniques qui rendent le « clic » satisfaisant. C’est une souris avec un câble USB, vous pouvez donc oublier les piles.

Disque SSD PNY CS900 – Bonne affaire du Black Friday 2021 sur Amazon

PNY SSD7 CS900 sur Amazon

Les disques SSD peuvent faire deux choses : faire revivre un vieux PC et augmenter la capacité de votre ordinateur avec la meilleure vitesse et le meilleur prix. Ce disque SSD PNY CS900 120 Go C’est probablement le moins cher que vous pouvez obtenir en ce moment avec un excellent rapport qualité-prix.

Vous pouvez l’acheter pour 19,99 euros avec 120 Go, mais vous disposez de capacités de 240 Go, 480 Go et 960 Go.

Pendrive Lexar JumpDrive S80 – Bonne affaire Black Friday 2021 sur Amazon

Lexar JumpDrive S80 sur Amazon

Les lecteurs flash sont encore des produits indispensables aujourd’hui, même à l’ère du cloud. est Lexar JumpDrive S80 C’est une clé USB très bon marché d’une marque de première classe telle que Lexar. Il s’agit également d’un port USB 3.1, vous garantissant ainsi une vitesse de transfert maximale.

Avec une capacité de 32 Go, il ne coûte que 7,28 euros. Mais vous disposez de plus de capacités, comme 64 Go, 128 Go ou 256 Go pour 31,78 euros.

Prise intelligente Tenda SP6 – Bonne affaire Black Friday 2021 sur Amazon

Tenda SP6 sur Amazon

Vous ne pouvez plus manquer d’une prise intelligente à la maison. est Tenda SP6 C’est l’une des prises les moins chères que vous puissiez trouver actuellement sur Amazon grâce aux remises Black Friday. Il ne coûte que 7,99 euros.

Pour moins de 10 euros vous obtenez une prise à utiliser en Europe, avec connexion WiFi et télécommande depuis votre application. Il est également compatible avec les assistants Alexa et Google.

Chargeur sans fil Belkin Boost Charge – Bonne affaire Black Friday 2021 sur Amazon

Belkin Boost Charge sur Amazon

La recharge sans fil est disponible dans de plus en plus de mobiles et d’autres produits, tels que les boîtiers d’écouteurs sans fil. Cette station de recharge sans fil Charge d’appoint de Belkin c’est une base parfaite pour oublier les câbles USB ou Lightning.

Désormais, il ne coûte que 19,99 euros et est capable de charger jusqu’à 15 W avec n’importe quel produit compatible avec la technologie Qi, comme les mobiles Apple ou Samsung. Aussi avec les AirPods, Huawei Freebuds Pro et bien d’autres.

Chargeur UGREEN 36W – Bonne affaire Black Friday 2021 sur Amazon

Chargeur UGREEN 36W sur Amazon

Si vous souhaitez recharger votre mobile ou votre tablette à vitesse maximale, vous avez besoin d’un chargeur compatible. Et si votre mobile, malheureusement, ne l’inclut plus, vous pouvez l’obtenir Chargeur 36W UGREEN. Prenez-le en vente pour 16,99 euros.

Non seulement il est rapide jusqu’à 36 W, mais il dispose également de 2 ports USB-A pour charger deux appareils en même temps (donc à 18 W chacun). Vous gagnerez du temps et de l’argent.

Tapis de souris Mars Gaming MMPRGBLS – Black Friday 2021 Bargain sur Amazon

Mars Gaming MMPRGBLS sur Amazon

Si vous considérez que vous avez besoin d’un tapis pour jouer et que vos mouvements sont plus fluides, vous ne pouvez pas manquer ce tapis Mars Gaming MMPRGBLS. Il ne vous coûtera que 7,99 euros.

Il mesure 36,5 x 26,5 centimètres et fait 4 millimètres d’épaisseur. Il dispose également d’effets RVB avec 12 effets différents que vous pouvez contrôler depuis sa base. Si vous aimez les effets RVB dans votre configuration de joueur, vous en aurez besoin.

Carte microSD hautes performances Lexar – Bonne affaire Black Friday 2021 sur Amazon

Lexar hautes performances sur Amazon

Si vous avez besoin d’une carte microSD à utiliser dans votre appareil photo ou votre mobile et que c’est rapide, cette 64 Go Lexar hautes performances elle est parfaite. Aussi maintenant, il ne coûte que 11,80 euros.

Il convient aux caméras et aux mobiles sur lesquels vous souhaitez enregistrer et lire des vidéos en haute définition, 3D ou 4K. Vous assurez la meilleure vitesse pour éviter les problèmes. Il comprend également un adaptateur de carte SD.

Webcam 1080p EGC-C02 – Bonne affaire Black Friday 2021 sur Amazon

Webcam 1080p EGC-C02 sur Amazon

Si vous faites toujours des visioconférences depuis votre ordinateur portable même après plus d’un an et demi de télétravail ou de travail à distance, il est temps de mettre de la qualité à vos appels visio avec ce webcam Full HD qui ne coûte que 17,54 euros.

Il a un support pour le mettre sur l’écran d’un ordinateur portable ou sur un moniteur plus grand. Il dispose également d’un microphone, d’une option pour le mettre sur un trépied et même d’un capuchon de sécurité pour l’objectif.

