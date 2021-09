10 bonnes affaires technologiques d’Amazon qui vous feront plaisir le dimanche et vous feront économiser de l’argent | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Ce mobile Xiaomi se démarque pour être le plus abordable de tous les 5G, en plus d’avoir de bonnes spécifications qui en font une référence.

Si vous envisagez de faire le saut vers un nouveau smartphone et que vous en voulez un avec de bonnes fonctionnalités et à un prix moins cher que la normale, maintenant vous l’avez Xiaomi Mi 10T Lite 5G en solde.

C’est un mobile très complet que nous avons pu tester qui se distingue par son écran, son autonomie, sa caméra et ses performances.

Il dispose d’un processeur Snapdragon optimisé pour les jeux, de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage pour toutes vos photos et vidéos, d’un appareil photo principal de 64 mégapixels et d’une batterie toute la journée avec une charge rapide de 33 W.

Vous pouvez l’obtenir dès maintenant avec près de 80 euros de réduction, en restant à 249 euros.

Téléviseur intelligent de 50 ” Systèmes TD

Smart TV 50 pouces avec résolution 4K et HDR. Il a Android 9.0 comme système d’exploitation pour télécharger des applications de streaming, WiFi, Bluetooth et 3 ports HDMI pour connecter d’autres produits, consoles ou lecteurs.

Cette Smart TV avec Android Systèmes TD K50DLJ11US a une taille de 50 pouces et un prix très bas.

Profitez de toutes vos émissions préférées avec cette Smart TV avec accès à toutes les applications Android disponibles en streaming, telles que Netflix, Prime Video, Disney + et bien d’autres. Il a une résolution 4K, un support HDR10, WiFi, Bluetooth et 3 ports HDMI pour vos appareils.

Le prix a baissé de 100 euros sur Amazon, restant à 349 euros.

Xiaomi Redmi Note 8 Édition 2021

Xiaomi Redmi Note 8 Édition 2021 Il s’agit de la réédition de l’un des mobiles les plus vendus de Xiaomi depuis des années. Un smartphone parfait pour la plupart avec un prix vraiment bas.

Il dispose d’un processeur MediaTek Helio G85, de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage extensible avec carte microSD, d’un appareil photo de 48 mégapixels et d’une batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

Ce mobile ne coûte déjà que 159 euros.

Adaptateurs CPL DHP-P601AV D-Link

Adaptateurs CPL pour amener Internet dans une pièce via le câblage électrique de votre maison qui atteint une vitesse allant jusqu’à 1 000 Mbps.

Est-ce que tuVous avez un mauvais WiFi dans votre maison Et voulez-vous prendre Internet sans interruption dans une autre pièce ? L’une des solutions disponibles consiste à utiliser le câblage électrique pour envoyer les signaux Internet, c’est-à-dire le Système API.

Ce kit de démarrage D-Link DHP-P601AV Il vous permet de connecter votre routeur au réseau électrique, d’envoyer le signal Internet via ces câbles et de le recevoir dans une autre prise, puis de connecter directement un autre routeur WiFi ou votre ordinateur avec une vitesse allant jusqu’à 1 000 Mbps.

C’est aussi simple que de les connecter et le tour est joué. Vous pouvez les trouver en vente sur Amazon pour 44,99 euros.

Carte microSD SanDisk Extreme Plus de 128 Go

Carte MicroSD d’une capacité de 128 Go et d’une vitesse de transfert jusqu’à 170 Mb/s parfaite pour enregistrer des vidéos en 4K.

Les cartes MicroSD sont toujours très utiles, que ce soit pour une utilisation dans les appareils photo, les tablettes ou les mobiles. Petit, rapide et avec une grande capacité.

Cette carte microSD avec 128 Go de stockage SanDisk Extreme Plus il est désormais en vente à moins de 28 euros. Parfait pour insérer dans un ordinateur portable ou un téléphone portable et enregistrer une vidéo 4K directement dessus.

Clavier mécanique Logitech G512

Ce clavier de jeu mécanique est doté d’un éclairage RVB et de commutateurs et commutateurs mécaniques G Brown développés par Logitech.

Si vous aimez jouer à des jeux ou si vous n’êtes qu’une personne qui aime la sensation des claviers mécaniques, vous proposez maintenant un clavier mécanique avec des effets d’éclairage RVB. Logitech G512.

Il dispose d’un rétro-éclairage dans toutes les couleurs par clavier individuel, effets de lumière, interrupteurs tactiles et distribution en espagnol. Vous pouvez personnaliser les touches, il dispose d’un port USB supplémentaire et d’un corps en aluminium.

La remise est supérieure à 42 euros et coûte 75 euros.

Friteuse sans huile Aigostar Hayden Pro

Friteuse sans huile d’une puissance maximale de 1 500 W, seau de 3,5 litres et réglage de la température de 80 à 200 °C.

Une friteuse à air chaud qui vous permettra de préparer de nombreux plats avec beaucoup moins d’huile, avec moins de 2 cuillères à café vous aurez des plats préparés avec la meilleure saveur.

Cette friteuse Aigostar Hayden Pro C’est une option parfaite pour ceux qui veulent commencer avec ce type de petits appareils. Il a une Puissance de 1 500 W, un seau de 3,5 litres et une température comprise entre 80 et 200°C.

Vous pouvez le trouver en promo sur Amazon pour 55,24 euros, une bonne remise pour un produit de ce type.

Ordinateur portable de jeu ASUS ROG Zephyrus G14

Cet ordinateur portable dispose de la nouvelle GTX 1650Ti, ainsi que du WiFi 6 et d’un design assez léger pour les modèles gaming habituels. Son processeur est un Ryzen 7.

Si vous voulez un ordinateur portable mais que vous en avez besoin avant tout pour avoir une grande puissance dans tous ses composants, bonne nouvelle car Amazon a abaissé une équipe parfaite pour ceux qui ont besoin de jouer dans la meilleure qualité.

L’ordinateur portable est le modèle ASUS ROG Zephyrus G14 GA401II-HE004 et utilise un puissant processeur AMD Ryzen 7.

Il dispose d’un écran Full HD 120 Hz de 14 pouces, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To. De plus, il dispose d’un processeur graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti de 4 Go pour jouer sans tracas à n’importe quel jeu moderne.

L’ordinateur portable, qui coûte normalement 1 400 euros, est déjà disponible pour 1 099 euros.

Ne manquez pas l’analyse complète de cet Asus ROG Zephyrus G14 que nous avons publiée sur ComputerHoy.com.

Chromebook Asus Z1400CN

Et si vous ne voulez pas vous compliquer la vie et que tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur portable bon marché qui fonctionne bien pour surfer sur Internet ou regarder des vidéos ? Ensuite ceci Chromebook Asus Z1400CN c’est une très bonne option.

Il utilise le système d’exploitation Chrome OS basé sur le navigateur Chrome, en plus d’un écran de 14 pouces, un processeur Intel Celeron, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage, ce qui n’est pas un problème car il est conçu pour télécharger des données vers services tels que Google Drive.

Ce modèle est disponible sur Amazon pour 229 euros.

Disque dur bleu WD 1 To

Disque dur d’une capacité de 1 To, 5 400 RPM et connexion SATA 6 Gbps.

Si vous avez un ordinateur à la maison et que vous avez besoin de plus de capacité de stockage pour des fichiers, des vidéos, des jeux ou tout type de document, vous avez une option très bon marché dans ce 1 To WD Blue.

Ce disque dur de 5 400 tr/min ne vous coûtera que 45 euros chez Amazon.

