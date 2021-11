10 cadeaux de Kings que vous devriez acheter maintenant si vous voulez les avoir à temps | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez anticiper tout problème de stock pour les achats de Three Kings, ces produits sont en stock ou seront disponibles avant janvier 2022.

Il faut être prudent car les problèmes de stock et de manque de produits technologiques sont bien réels. Si nous vous recommandons de faire vos achats de Noël maintenant et non à la dernière minute, la même chose arrive avec les dons des mages.

Le Black Friday est le moment idéal pour faire du shopping, mais aussi pour acheter à l’avance des cadeaux pour les Rois Mages. Vous profitez des prix bas et que s’il n’y a pas de produit, d’ici début janvier 2022 il est fort possible que le stock revienne.

De nombreux produits comme les consoles de jeux, les mobiles haut de gamme ou les enceintes connectées se retrouvent en difficulté car les dates de livraison sont déjà mi-décembre voire les premiers jours de janvier.

Si vous envisagez de faire un cadeau technologique chez Reyes Magos, nous vous recommandons ces produits et que vous les récupériez dans les plus brefs délais. Tous ont du stock ou devront arriver avant le 5 janvier.

Point d’écho Amazon

La nouvelle génération de l’enceinte intelligente la plus vendue d’Amazon est dotée d’un design sphérique repensé. Ce nouveau look a également optimisé l’amplification du son, qui est désormais mieux répartie.

Il y a des problèmes de stock de haut-parleurs Echo Dot de quatrième génération, Le dernier modèle. Cet Echo est au meilleur prix possible, seulement 29,99 euros, mais la date de livraison est le 23 décembre.

Il n’arrivera pas pour les achats de Noël, mais pour les Rois Mages, nous vous conseillons donc de courir pour un afin de pouvoir l’offrir en janvier.

Point d’écho de 4e génération mais avec une montre, il a le même problème, mais en pire. Cette enceinte avec Alexa arrivera pour le 31 décembre ou les 3 et 4 janvier 2020. Bien entendu, son prix est désormais le meilleur, 39,99 euros.

Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, vous avez la possibilité d’obtenir le Point d’écho de 3e génération pour 18,99 euros qui arrivera le 18 décembre.

Kindle d’Amazon

Ce lecteur de livre électronique est le plus abordable sur Amazon. Il pèse peu et intègre également désormais une fonctionnalité très demandée comme l’écran rétro-éclairé.

Le lecteur d’ebook Kindle d’Amazon Il est également en vente pendant le Black Friday et oui, il a des problèmes de stock. Vous pouvez déjà l’acheter pour 69,99 euros, l’un de ses meilleurs prix depuis des mois.

La date de livraison n’est pas immédiate, les premières unités achetées maintenant arriveront le 5 décembre, lors du Black Friday, nous vous conseillons donc de vous dépêcher.

Xbox série S

Xbox Series S sur Amazon

Oubliez l’achat d’une PlayStation 5 car le stock est impossible à trouver. Il n’y a également aucune trace de Xbox Series X. Ces consoles de nouvelle génération, les plus puissantes, ont disparu depuis des semaines, même si comme vous pouvez le voir sur nos chaînes Telegram elles apparaissent parfois.

Le mieux est d’opter pour une Xbox Series S que l’on peut désormais trouver pour 269,50 euros sur Amazon. N’oubliez pas de le combiner avec un Game Pass Ultimate de 3 mois, qui peut également être obtenu pour 38,99 euros sur Amazon.

Vous l’avez également disponible sur AliExpress Plaza pour 339 euros avec une télécommande supplémentaire, des écouteurs et un jeu téléchargeable.

Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED chez MediaMarktNintendo Switch OLED chez Amazon

Le nouveau Nintendo Switch OLED C’est plus facile à réaliser que la Xbox Series X et la PS5, mais il est aussi vrai qu’elle apparaît puis disparaît, puis réapparaît. Dans tous les cas, lorsqu’il est disponible en magasin, l’expédition est immédiate, nous vous recommandons donc de prendre en compte ces options.

Vous avez une Nintendo Switch OLED disponible pour 349 euros chez MediaMarkt. Il est également disponible (par intermittence) sur Amazon pour 349 euros.

Apple Watch série 7

Apple Watch Series 7 sur Amazon

Vous devriez vous dépêcher et profiter de cette rare remise Apple Watch Series 7 sur Amazon. Ils l’ont abaissé de 50 euros et il peut être acheté pour 379 euros dans sa version 41 mm. C’est l’un de ses prix les plus bas et sûrement le plus bas que nous verrons pendant un certain temps.

La version 45 mm est également en promotion, mais seulement 30 euros, va coûter 429 euros.

Es de lejos el mejor smartwatch si tienes un iPhone y cuenta con GPS, seguimiento de deportes, sensor de frecuencia cardiaca, nivel de oxígeno en sangre, electrocardiograma y puede hacer un seguimiento de tu sueño o te dará avisos cuando note cambios en cómo funciona tu coeur.

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Le lecteur d’applications de streaming le plus puissant d’Amazon, avec WiFi 6, Dolby Vision et deux fois plus rapide.

Si vous en avez marre du manque d’applications ou de connexion internet sur votre téléviseur mais qu’il fonctionne parfaitement, vous n’avez pas besoin de changer de téléviseur, vous pouvez lui donner les fonctions qui lui manque avec ceci Amazon Fire TV Stick 4K Max.

Ce produit, qui n’a pas de problèmes de stock, a un prix très bas et il faut en profiter avant qu’il ne change.

Tenant compte du fait qu’il est désormais plus rapide et plus fluide, il fonctionne avec les réseaux WiFi 6 et est compatible avec la 4K, qui ne coûte que 38,99 euros est l’une des meilleures nouveautés que vous puissiez avoir.

iPhone 13

iPhone 13 sur Amazon

Apple a beaucoup de problèmes de stock sur les modèles iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Nous constatons également un manque de stock dans l’iPhone 13, ce qui, dans certains cas, l’attente peut aller jusqu’à 2 mois.

Mais maintenant vous avez en stock un iPhone 13. Par exemple un iPhone 13 128 Go en noir pour 909 euros (son prix officiel) et qui arrive le 11 décembre. En rose il est également disponible à 909 euros, mais il s’en va jusqu’au 27 décembre.

Si vous le souhaitez, vous pouvez déjà trouver la version avec 256 Go en bleu et rose en stock pour 969 euros.

Pour 1 209 euros vous avez désormais la version avec 512 Go en bleu et rouge.

POCO X3 Pro

POCO X3 Pro sur eBay Espagne

C’est le mobile qui a battu des records lors du Black Friday grâce à sa combinaison de caractéristiques techniques et de prix. Et est-ce que c’est POCO X3 Pro Il a beaucoup à offrir et un prix trop beau pour être vrai.

Sur Amazon, il a déjà coûté 212 euros dans sa version avec 128 Go, mais sur eBay, vous avez le meilleur prix. Seulement 179 euros avec la même contenance et la livraison est totalement gratuite.

Sony WH-1000XM4

Sony WH-1000XM4 sur Amazon

Casque à réduction de bruit active Sony WH-1000XM4 ils sont parmi les meilleurs que vous puissiez acheter en ce moment. La qualité du son et des microphones est très bonne, ainsi que des commandes tactiles pour le contrôle de la lecture et de l’annulation et peut être connecté à deux appareils en même temps.

Ce sont des écouteurs haut de gamme qui se terminent généralement en raison de leur grande renommée, mais ils sont également en vente lors du Black Friday à seulement 288 euros.

