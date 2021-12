10 cadeaux originaux pour la famille ou les amis technophiles | La technologie

Peut-être qu’au début, votre famille ressemblait plus à tout le monde il y a quelques années, mais avec les progrès de la technologie, elle est peut-être devenue ce que nous pouvons appeler une famille de techniciens.

Ce n’est rien d’autre que cette cellule familiale où chacun dispose de produits technologiques et les utilise régulièrement, tant au pays qu’à l’étranger.

Ce type de famille a beaucoup augmenté ces dernières années grâce aux appareils tels que les Smart TV, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les enceintes connectées ou tout ce qui a trait à la maison connectée.

Pour continuer à offrir de la technologie, nous devrons être un peu différents, car la plus courante est sûrement déjà présente à la maison et tout le monde l’a.

C’est là que nous intervenons avec ces produits technologiques intéressants et originaux à offrir.

Logitech Harmony Elite

Nous sommes confrontés à un télécommande universelle capable de faire fonctionner n’importe quel appareil intelligent que vous avez chez vous de manière directe, simple et sans avoir à passer d’une télécommande à l’autre.

Il est compatible avec des marques telles que Sony, Philips, Apple TV, Sonos, appareils Nest ou Amazon Echos parmi tant d’autres.

Vous pouvez tout gérer, de la domotique aux lumières, thermostats ou serrures intelligentes, entre autres appareils, en étant capable de contrôler jusqu’à 15 appareils en même temps.

L’application mobile Harmony convertit smartphones et tablettes dans les télécommandes avec toutes sortes de fonctions. N’importe qui dans la maison peut télécharger cette application, à la fois pour iOS et Android, et ainsi même créer son propre ensemble de chaînes ou d’activités préférées.

Prix ​​sur Amazon : 459 euros.

Google Nest Cam intérieure

Travailler avec cette caméra de surveillance est aussi simple que de la brancher, d’installer l’application Nest sur notre mobile et ce serait tout.

Il a une vue à 130º avec Résolution 1080p à la fois pendant la journée et la nuit et un grand angle de vision.

Il a un système de vision nocturne pour toujours voir qui est sorti, à part quoi Parlons et écoutons à la personne sur laquelle nous nous concentrons.

Il peut également être configuré pour recevoir des notifications, des alertes et du bruit sur le téléphone, le courrier électronique ou notre smartwatch.

Prix ​​sur Amazon : 69 euros (51% de remise)

Ring Video Doorbell Pro 2

C’est un cadeau pour tous ceux qui détestent devoir se lever pour voir qui sonne à la porte.

En plaçant la Ring Video, nous recevrons des alarmes lorsque quelqu’un passe devant notre porte à une certaine distance ou lorsqu’il appuie sur la sonnette. De là, vous pouvez voir et entendre à la personne de l’autre côté sur notre smartphone, tablette ou même sur le PC.

L’image qu’il donne est d’un excellent Résolution 1536p, en plus d’avoir vision nocturne infrarouge et compatibilité avec l’assistant virtuel Alexa.

Si vous ajoutez le Forfait Ring Protect (abonnement) vous pouvez enregistrer, revoir et partager les moments que vous avez manqués (il y a un essai de 30 jours sans frais supplémentaires avec tous les appareils Ring).

Prix ​​sur Amazon : 249 euros.

Les essentiels du carrelage

Vous êtes sûrement tous allé chercher les clés pour quitter la maison et ne savez pas où vous les avez mises. Eh bien, grâce à ces porte-clés intelligents (4 au total) vous pouvez déjà savoir où ils se trouvent à tout moment.

Vous pouvez le placer comme porte-clés pour les clés de la maison, les clés de voiture ou tout autre objet que vous perdez souvent et dont vous devez être sûr de l’endroit où il se trouve.

Une application est utilisée par laquelle fait du bruit le Tile lorsqu’il est à portée Bluetooth. S’il n’est pas là utiliser le GPS et le localise sur la carte de l’application mobile.

Cette application est valable pour les deux iOS comme pour Android, il est compatible avec Alexa et Google Assistant. Chaque appareil Title est certifié IP67 et a une autonomie de 3 ans.

Prix ​​sur Amazon : 79,99 euros

Station météo sans fil Netatmo NWS01-EC

Grâce à ça Station météorologique Toute la famille sera parfaitement informée de la météo qui va se passer et de ce qu’elle fait à ce moment précis.

L’installation ne pourrait pas être plus simple, puisqu’en gros il faut coupler les appareils grâce au smartphone, puis placer celui d’extérieur dans un endroit à l’extérieur et l’autre à l’intérieur de la maison. Aussi simple que cela.

Nos va a proporcionar datos tan valiosos como la temperatura, presión barométrica, humedad tanto en el exterior como en el interior, la calidad del aire dentro y fuera, el nivel de ruido interior y exterior, hasta la concentración de dióxido de carbono, entre otras Choses.

Nous aurons le prévisions météo pour les 7 prochains jours et sera contrôlé avec la voix en étant compatible avec Alexa.

Prix ​​sur Amazon : 139,14 euros.

Ensemble d’écriture intelligent Moleskine

Nous sommes face à un kit d’écriture intelligent qui peut être utilisé par n’importe quel membre de la famille, puisque nous permet d’écrire et de prendre des notes, pourquoi es-tu numériser directement dans l’application Moleskine.

De cette façon, nous savons que ce que nous écrivons ne sera pas perdu, car nous l’aurons bien stocké sur notre smartphone ou notre tablette.

Des mots, des graphiques, des idées ou des dessins peuvent être transférés pour les afficher directement sur votre smartphone ou votre tablette, et ainsi pouvoir les utiliser pour tout ce dont nous avons besoin.

Prix ​​sur Amazon : 149,90 euros.

De’Longhi Perfetto Primadonna Soul ECAM612.55.SB

Si vous êtes une famille où vous n’êtes pas des gens jusqu’à ce que vous ayez pris un café, avec cette cafetière intelligente, votre humeur se rétablira rapidement.

C’est l’un des meilleurs sur le marché actuel et bien qu’il ne soit pas exactement bon marché, le niveau qu’il nous offre à tous, ce qui nous rend fous du café est exceptionnel.

Grace à Technologie Bean Adapt, Des paramètres spécifiques sont configurés pour moudre et infuser le café, garantissant qu’il conserve toutes ses propriétés intactes.

le Système LatteCrema Il a été conçu pour faire la mousse de lait qui accompagne le café et n’enlève rien. De plus, il intègre différentes recettes automatiques allant de l’espreso italien, cappuccino, café long ou Flat White, entre autres, ainsi que la possibilité de nous faire un thé.

Nous allons tout contrôler d’un Écran tactile TFT de 4,3 pouces, en plus d’une application pour mobile.

Prix ​​sur Amazon : 1 029,90 euros.

Tasse intelligente de contrôle de la température de la braise 2

Si vous vous êtes fait un délicieux café avec la cafetière que nous avons présentée juste ci-dessus, vous pouvez l’utiliser Verre intelligent de 296 ml pour maintenir le liquide à la température idéale.

Maintient notre boisson parfaitement au chaud jusqu’à 1,5 heure avec une seule charge. Détecte automatiquement quand allumer et éteindre. Il passe en mode veille lorsqu’il est vide et se réveille lorsqu’il détecte un mouvement ou un liquide.

La tasse est en acier inoxydable avec un revêtement céramique résistant rayures et la base a Certification IPX7 afin de ne pas avoir de problèmes avec aucun liquide.

Prix ​​sur Amazon : 154,06 euros.

Balimo Milo 4L

Notre chien ou chat fait aussi partie de la famille, nous avons donc aussi des appareils technologiques pour eux.

C’est un distributeur intelligent nous n’avons donc pas à nous soucier de savoir si notre meilleur ami a ou non de la nourriture dans son bol. Vous pouvez configurer une heure de fin pour que vous ayez votre flux ou le gérer depuis l’application et le mettre chacun à portée de main quand vous le souhaitez.

Lorsque la nourriture est jetée, l’animal sera appelé au moyen d’un clip d’environ 10 secondes que nous aurons préalablement enregistré avec notre propre voix.

Il a une Capacité de 4 litres pour stocker les aliments avec un détecteur qui nous avertit lorsqu’il n’y en a plus et un détecteur infrarouge qui empêche les aliments de déborder lorsque vous les jetez.

Prix ​​sur Amazon : 89,99 euros.

Projecteur XZJX

Avec un design compact qui nous permet de le mettre n’importe où, ce projecteur nous permettra de décoder Résolution native Full HD 1080p.

Le moteur de 16,77 millions de couleurs a une bonne précision avec plus de 75 % de la gamme de couleurs NTSC, et vous pouvez également visualiser des images LTPS sans problème.

je sais se connecter au Wi-Fi avec une vitesse de téléchargement pouvant atteindre le 460 Mbit/s avec un retard inférieur à 30 ms.

Prix ​​sur Amazon : 169,95 euros.

Sûrement plus d’un des produits que nous vous avons montrés serait l’idéal à partager avec la famille ou pour une partie importante de celle-ci. On peut dire qu’on peut vivre sans eux, mais qu’une fois qu’on les a on ne veut plus les laisser s’échapper.

Si vous allez en offrir un ou que vous allez vous faire plaisir, vous pouvez nous en parler sur nos réseaux sociaux.