10 cadeaux Xiaomi pour les fans de la marque chinoise en Espagne | La technologie

Xiaomi est rapidement devenue l’une des entreprises technologiques les plus dynamiques au monde. En plus de ses dizaines de modèles mobiles, il dispose également d’un vaste écosystème de produits et de sous-marques avec lesquels il collabore.

La bonne chose à propos de Xiaomi ayant autant de produits, c’est qu’il est très facile d’en trouver un qui soit parfait pour un fan de la marque. Pour cela, Si vous devez offrir un cadeau à un fan de Xiaomi, cette liste de produits sera d’une grande aide.

En ce moment, vous pouvez trouver tous ces produits Xiaomi à de bons prix, même si Noël est proche. De plus, vous avez des options qui peuvent être envoyées à temps comme cadeau de Noël.

Xiaomi Pad 5 pour 435 €

Tablette Android 11 pouces avec résolution 2K. Processeur Snapdragon 860 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Xiaomi Pad 5 est la nouvelle tablette de la marque bien connue qui fait beaucoup parler. Dans notre revue, nous avons déjà vu à quel point cela fonctionne bien et pour un prix aussi serré que celui dont il dispose, cela peut être l’une des meilleures tables Android du moment.

Il dispose d’un écran de 11 pouces, d’un processeur Snapdragon 860, de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage, d’une grosse batterie de 8760 mAh et du WiFi 6.

C’est un complément parfait pour tout fan de Xiaomi et se trouve désormais à 435 euros sur Amazon.

Xiaomi Redmi Buds 3 Pro

Casque Bluetooth avec suppression active du bruit, charge rapide dans son étui, connectivité rapide avec deux appareils et autonomie jusqu’à 6 heures par charge.

Les nouveaux Xiaomi Redmi Buds 3 Pro Ce sont des écouteurs avec suppression active du bruit avec un prix très raisonnable et tous les avantages des écouteurs TWS.

Ils ont une suppression active du bruit qui élimine le bruit extérieur jusqu’à 35 dB, en plus d’avoir un design moderne et assez compact. Son autonomie va jusqu’à 6 heures en lecture et jusqu’à 28 heures avec son étui de charge.

Ils ont jusqu’à une charge rapide, en seulement 10 minutes de charge, vous aurez 3 heures d’utilisation. Vous les trouverez sur Amazon pour moins de 60 euros.

Xiaomi Mi Band 6

Dernière édition du bracelet d’activité Xiaomi avec un moniteur d’activité physique, un capteur de fréquence cardiaque et une mesure de l’oxygène dans le sang avec un écran meilleur et plus grand.

Difficile pour un fan de Xiaomi de ne pas avoir de bracelet d’activité de la marque, mais sinon, n’hésitez pas. Ce bracelet d’activité Xiaomi Mi Band 6 C’est un cadeau de première classe. Aussi, très bon marché, car maintenant il coûte 37 euros.

Il possède un capteur de fréquence cardiaque, il peut mesurer vos pas, brûler des calories et vous avertir quand vous devez vous lever pour bouger un peu au quotidien.

Dans la revue Xiaomi Mi Band 6 que nous avons publiée, vous pouvez en savoir plus à ce sujet.

Purificateur d’air Xiaomi Mi Pro pour 183 €

Purificateur d’air Xiaomi Mi Pro sur eBay

À l’heure actuelle, tout le monde aurait besoin d’un purificateur d’air à la maison compte tenu des niveaux élevés de pollution dans les villes et du fait que la qualité de l’air se détériore, également à cause des allergies.

Purificateur d’air Xiaomi Mi Pro Il s’agit d’un puissant purificateur d’air intelligent avec connexion WiFi et panneau OLED qui filtre l’air et l’expulse de tous les côtés pour garder votre maison dans un environnement propre sans mauvaises odeurs.

C’est un modèle parfait pour filtrer l’air dans des pièces jusqu’à 60m2, il conviendra donc aux grandes pièces comme les salons ou les petits bureaux.

Vous pouvez l’acheter sur eBay Espagne pour 183 euros avec la livraison gratuite.

Xiaomi Mi Air Purifier 2H est la version sans écran et jusqu’à 31m2 la moins chère, désormais à seulement 101 euros sur Amazon.

Montre Xiaomi Mi

Cette smartwatch possède une dalle AMOLED, un capteur de fréquence cardiaque et surtout une batterie impressionnante qui vous durera au moins deux semaines.

Montre Xiaomi Mi C’est l’une des montres connectées de la marque chinoise que l’on peut se procurer en solde à moins de 110 euros.

C’est une montre intelligente GPS parfaite pour tous ceux qui veulent faire de l’exercice et avoir leurs notifications et fonctions intelligentes sur leur poignet. Un pas au-delà des bracelets d’activité et qui s’est avéré être une bonne montre connectée bon marché.

Il dispose d’une très bonne autonomie, d’une qualité d’écran remarquable et d’une mesure sportive comme principaux points positifs.

Xiaomi Mi TV P1de 50 «

Modèle 50 pouces de la nouvelle génération de Xiaomi Smart TV, compatible 4K, HDR10+ et avec la dernière version d’Android TV et Chromecast.

Xiaomi a une bonne collection de Smart TV en Espagne. L’un de leurs modèles proposés et qui a de très bonnes opinions est celui-ci Xiaomi Mi TV P1 50 pouces. Et c’est que pour seulement 389 euros, c’est une très bonne option comme cadeau de Noël.

Il s’agit d’une Smart TV de 50 pouces compatible avec la vidéo 4K et HDR10. Il intègre Android TV, Google Assistant et Chromecast. Par conséquent, vous ne manquerez aucune application de streaming ni même de jeux.

Dans ComputerHoy.com, nous avons testé ce modèle, mais 55 pouces. Vous pouvez lire tous nos résultats dans la revue Xiaomi Mi TV P1.

Xiaomi Mi Robot Aspirateur Vadrouille P

Aspirateur robot serpillière Xiaomi avec navigation LDS intelligente. Il a une puissance d’aspiration de 2100 Pa et 3 modes de nettoyage.

Xiaomi Mi Robot Aspirateur Vadrouille P C’est l’un des aspirateurs robotiques de la marque qui peut devenir – de loin – l’un des meilleurs cadeaux que vous puissiez offrir à quelqu’un.

Ce robot aspirateur dispose d’une puissance d’aspiration de 2100 Pa, d’un système de navigation laser et de 12 capteurs pour éviter les collisions et naviguer dans votre maison en reconnaissant différentes pièces. Il a également une fonction pour passer la serpillière et pour essuyer le sol, avec un réservoir séparé de celui des solides.

Vous pouvez le trouver sur Amazon pour moins de 300 euros.

Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2 de base

Ces écouteurs sans fil sont dotés du Bluetooth 5.0 et d’un étui de chargement inclus. Son autonomie de batterie est d’environ cinq heures à chaque nouvelle recharge.

Les écouteurs entièrement sans fil les moins chers de Xiaomi sont les Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2 de base Et vous pouvez les trouver en promo sur Amazon pour moins de 26 euros.

Ils ont Bluetooth 5.0, une conception à broches qui abrite la batterie qui peut durer jusqu’à 5 heures avec une charge complète et jusqu’à 20 heures avec son étui de chargement.

Grâce aux deux microphones, vous pouvez passer des appels en vous concentrant sur votre voix et non sur les bruits extérieurs.

Routeur Xiaomi Mi AIOT AX3600

Un routeur puissant capable de créer un réseau qui traverse les murs et atteint le bout de votre maison. Avec ses amplificateurs, c’est l’un des meilleurs routeurs WiFi 6 que vous pouvez acheter en ce moment, et à un prix abordable.

Tout le monde doit tirer le meilleur parti de la connexion Internet pour laquelle il paie, c’est pourquoi les routeurs sont un produit qui doit être mis à jour lorsque vous avez une connexion que vous payez chaque mois et que vous remarquez que vous n’obtenez pas la vitesse ou la couverture maximale.

Faites le pas vers le WiFi 6 avec ce routeur Xiaomi Mi AIoT Router AX3600. Il a une conception optimisée pour atteindre la couverture maximale possible et améliorer la vitesse Internet de tous vos appareils.

Il dispose du WiFi 6, double bande 2,4 GHz et 5 GHz, de la technologie MU-MIMO pour se connecter à vitesse maximale à différents appareils en même temps, en plus d’accepter des centaines d’appareils Internet des objets, tels que des ampoules, des prises, des haut-parleurs, aspirateurs, Smart TV… et bien d’autres connectés en même temps.

Il peut être acheté sur Amazon pour moins de 80 euros.

Scooter électrique Xiaomi Mi 1S

Ce nouveau scooter Xiaomi renouvelle la gamme standard de la marque, étendant l’autonomie de la batterie jusqu’à 30 km et maintenant la vitesse maximale à 25 km/h.

Le scooter Ma trottinette électrique 1S C’est un modèle intermédiaire de scooter électrique Xiaomi. Ce n’est pas le modèle le moins cher, mais pour un peu plus vous avez un modèle plus rapide avec plus d’autonomie.

Il ne pèse que 12,5 kg, vous pouvez donc l’emmener où vous voulez, car en seulement 3 secondes, vous pouvez le plier et le mettre dans les transports en commun ou dans votre voiture. Il atteint une vitesse maximale de 25 km/h et a une autonomie allant jusqu’à 30 kilomètres.

Il est en vente à 349 euros sur Amazon.

