10 chanteurs country qui ont donné d’excellentes performances au cinéma et à la télévision

Johnny Cash

Troisième et dernier membre de The Highway Men à figurer sur cette liste, Johnny Cash est l’un des chanteurs country les plus emblématiques de tous les temps et continue de vendre d’innombrables disques près de 20 ans après son décès. “The Man in Black” et son histoire ont été magistralement racontés dans le biopic Walk the Line de 2008, mais l’icône de la musique américaine a eu une carrière plutôt réussie au cinéma et à la télévision avant même que Joaquin Phoenix ne le représente sur grand écran.

À la fin des années 1950 et dans les années 1960, Johnny Cash est apparu dans un certain nombre d’émissions occidentales comme Shotgun Slade, Wagon Train, The Rebel et The Deputy, ainsi que dans des films comme Five Minutes to Live qui l’ont vu jouer le rôle d’un endurci. criminel au centre d’un complot menaçant. Cash, qui a eu plusieurs émissions de variétés et spéciaux au fil des ans, a continué à jouer de petits rôles dans des émissions comme Little House on the Prairie, Stagecoach et Dr. Quinn, Medicine Woman.