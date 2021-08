10 choses à diffuser sur Netflix, Amazon Prime, HBO Max et plus en août 2021

Après un début lent de la saison de diffusion estivale (ou hivernale pour ceux de l’hémisphère sud), les choses commencent à se réchauffer en août 2021.

Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max et d’autres streamers sortent quelques gros frappeurs ce mois-ci, vous ne manquerez donc pas de nouveaux films et émissions de télévision pour vérifier si le temps n’est pas idéal là où vous êtes.

Ci-dessous, nous avons rassemblé les plus grands et les meilleurs films et séries télévisées que vous voudrez regarder en août. D’un nouveau film Warner Bros DCEU à quelques nouvelles émissions télévisées Amazon Prime intrigantes, il y en a pour tous les goûts.

Lisez la suite pour nos choix d’émissions de télévision et de films pour août 2021.

La brigade suicide (HBO Max)

Quand le diffuser : Vendredi 6 août (avec un abonnement HBO Max sans publicité)

Le réalisateur James Gunn échange Marvel contre DC dans son premier film de super-héros (ou devrait-il être super-vilain ?) pour Warner Bros.

Avec un casting de stars comprenant Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, Idris Elba dans le rôle de Bloodsport et John Cena dans celui de Peacemaker, The Suicide Squad voit un groupe de super-vilains emblématiques et moins connus de DC chargés (par le gouvernement américain) d’infiltrer l’île fictive de Corto Maltese pour arrêter une menace potentiellement mortelle.

Attendez-vous à beaucoup de violence graphique, de langage grossier et d’autres contenus matures dans un film de bande dessinée où personne, pas même Harley Quinn, n’est à l’abri du couperet.

Pour les téléspectateurs britanniques, The Suicide Squad est déjà disponible pour regarder dans les salles.

M. Corman (Apple TV Plus)

Quand le diffuser : Vendredi 6 août (deux premiers épisodes, nouvelles entrées hebdomadaires)

Apple TV Plus a récemment produit de nombreux contenus en streaming de premier plan – Ted Lasso et For All Mankind pour n’en nommer que deux – et cette nouvelle série de comédie dramatique pourrait être son prochain grand succès.

Créée, réalisée et interprétée par Gordon-Levitt, la série suit M. Corman, un professeur de lycée anxieux et solitaire dont la vie ne s’est pas déroulée comme il l’avait espéré.

Une émission télévisée qui mélange des drames réels avec de l’humour noir et des séquences de rêve éveillé magnifiquement construites, couplée à un casting de soutien stellaire comprenant Hugo Weaving du Seigneur des Anneaux et Juno Temple de Ted Lasso, M. Corman pourrait être une autre série de comédie attachante pour la croissance d’Apple une bibliothèque.

Et si… de Marvel ? (Disney Plus)

Quand le diffuser : Mercredi 11 août (nouveaux épisodes hebdomadaires)

L’introduction du Marvel Cinematic Multiverse (MCM) dans la finale de la saison 1 de Loki a ouvert un nombre apparemment infini de portes à explorer pour Marvel Studios.

Avant que des films comme Spider-Man: No Way Home et Doctor Strange 2 explorent le multivers plus en détail, un nouveau spectacle d’animation Marvel Disney Plus offre un aperçu de ses réalités et dimensions alternatives.

Avec Jeffrey Wright (The Batman, James Bond) dans le rôle de The Watcher, Marvel’s What If…? explorera les événements emblématiques de Marvel qui se sont peut-être déroulés différemment.

De Peggy Carter devenue Captain Britain (après avoir reçu une injection du sérum de super soldat) à Eric Killmonger de Black Panther sauvant Tony Stark dans Iron Man 1, et si… ? est un spectacle que les fans de MCU ne voudront pas manquer. Il y a même un épisode dédié à la série de bandes dessinées Zombies préférée des fans de Marvel.

Titans saison 3 (HBO Max)

Quand le diffuser : Jeudi 12 août (trois premiers épisodes, nouveaux épisodes hebdomadaires)

Warner Bros. a connu le succès avec sa série d’équipes de super-héros matures depuis ses débuts en octobre 2018, il n’est donc pas surprenant que les saisons suivantes aient été éclairées depuis.

Cependant, c’est la première fois qu’une nouvelle saison sera diffusée sur HBO Max plutôt que sur l’application de niche DC Universe du studio, de sorte que la saison 3 sera disponible pour plus de téléspectateurs que les deux versements précédents.

La troisième saison de Titans reprendra là où son prédécesseur s’était arrêté et verra Nightwing, Starfire et Raven échanger San Francisco contre Gotham City. Là-bas, ils feront équipe avec Barbara Gordon et tenteront d’apprendre des “erreurs de leurs parents”, selon le showrunner Greg Walker. Nous pouvons donc nous attendre à beaucoup plus de câpres, de rebondissements de super-héros classés R dans la saison 3.

Modern Love saison 2 (Amazon Prime Video)

Quand le diffuser : vendredi 13 août

Si les productions de super-héros ne sont pas votre idée d’un bon moment, que diriez-vous du retour de la série d’anthologies rom-com d’Amazon ?

Basée sur la colonne du même nom du New York Times, la saison 2 de Modern Love racontera huit nouvelles histoires qui explorent l’amour sous ses différentes formes.

Kit Harington de Game of Thrones, Minnie Driver de Will & Grace et Garrett Hedlund de Triple Frontier ne sont que trois des stars de la saison 2, mais il y a beaucoup de noms reconnaissables à rechercher dans le prochain opus de Modern Love. Assurez-vous simplement d’avoir une boîte de mouchoirs prête pour les moments les plus émouvants de la série.

Nouvelle saveur de cerise (Netflix)

Quand le diffuser : vendredi 13 août

Basé sur le roman du même nom de Todd Grimson, Brand New Cherry Flavor semble être l’une des émissions de télévision les plus surréalistes de 2021.

Présentée comme une série dramatique d’horreur, Brand New Cherry Flavour mettra en vedette Rosa Salazar (Alita: Battle Angel, Undone) dans le rôle de Lisa Nova, une cinéaste qui se rend à Hollywood dans les années 1990 pour se faire un nom. Il ne faut pas longtemps, cependant, avant qu’Hollywood enfonce ses griffes dans Lisa, et elle finit, selon le synopsis de Netflix, “à tomber dans un terrier de lapin hallucinatoire de sexe, de magie, de vengeance – et de chatons”.

Cela semble étrange et ne ressemble à rien d’autre que nous ayons vu cette année – et nous avons hâte d’en voir plus.

Réminiscence (HBO Max)

Quand le diffuser : Vendredi 20 août (avec un abonnement HBO Max sans publicité)

Hugh Jackman revient dans son premier grand rôle au cinéma depuis Bad Education en 2019 dans ce magnifique thriller de science-fiction néo-futuriste.

Reminiscence suit Nick Bannister (Jackman), un soldat devenu enquêteur privé qui vit en marge de la côte inondée de Miami et se spécialise dans l’aide aux clients riches pour revivre tous les souvenirs qu’ils désirent.

Lorsqu’une jeune femme nommée Mae (Rebecca Ferguson) bouleverse sa vie à plus d’un titre – puis disparaît sans laisser de trace – Nick utilise son expertise pour découvrir une violente conspiration qui le met en danger.

Les cinéphiles britanniques pourront voir Reminiscence dans les salles le même jour.

Neuf parfaits étrangers (vidéo Hulu/Amazon Prime)

Quand le diffuser : Vendredi 20 août (trois premiers épisodes avec de nouveaux épisodes chaque semaine)

Basée sur le roman du même nom de Liane Moriarty en 2018, Nine Perfect Strangers est une série dramatique qui attirera immédiatement l’attention des fans de Big Little Lies.

L’émission raconte l’histoire de neuf citadins qui, sous la direction de la mystérieuse Masha (Nicole Kidman), cherchent à surmonter leurs problèmes personnels et leurs traumatismes lors d’une retraite de 10 jours au centre de santé et de bien-être Tranquillum House.

Avec Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans et Bobby Cannavale également parmi ses acteurs de premier plan, Nine Perfect Strangers a certainement le pouvoir d’attirer les téléspectateurs. Son intrigue mystérieuse et ses questions thématiques denses, telles que jusqu’où vous iriez pour devenir une meilleure personne, signifient que ce devrait également être une montre fascinante.

Nine Perfect Strangers sera disponible en streaming sur Hulu aux États-Unis et Amazon Prime Video au Royaume-Uni.

Fille douce (Netflix)

Quand le diffuser : vendredi 20 août

Jason Momoa prête son pouvoir de star à ce thriller d’action qui semble et semble plus mature qu’il n’y paraît au départ.

L’acteur d’Aquaman and See incarne Ray Cooper, un fan dévoué de la famille qui cherche à se venger d’une société pharmaceutique qui retire du marché un traitement potentiellement salvateur avant que sa femme atteinte de cancer ne décède. Lorsque sa recherche de la vérité met sa fille Rachel en danger, Ray doit décider où se situent ses priorités : obtenir justice pour sa femme ou protéger sa fille.

Netflix a connu du succès avec des films similaires – Extraction et The Old Guard pour n’en nommer que deux – donc Sweet Girl, avec un acteur de renom derrière lui, devrait également faire mouche.

The Witcher : Le Cauchemar du Loup (Netflix)

Quand le diffuser : Lundi 23 août

La saison 2 de The Witcher n’arrivera qu’en décembre, mais ce film d’animation précédent nous dépannera jusqu’à ce que Geralt et sa compagnie soient de retour sur nos écrans.

Un conte sur les origines centré sur Vesemir, The Witcher: Nightmare of the Wolf verra le mentor de Geralt affronter une nouvelle menace puissante qui menace le continent.

Le film d’animation, qui a été développé par Netflix et Studio Mir (Batman: Soul of the Dragon, Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge), servira d’introduction aux téléspectateurs avant les débuts en direct de Vesemir dans The Witcher saison 2 – c’est donc un film que les fans voudront voir.

