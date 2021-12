10 choses à retenir de « Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé » des Bee Gees

En entendant Barry Gibb admettre qu’il ne s’est jamais remis de la mort de ses frères Maurice et Robin, la réponse à la question Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé est simplement que, dans ce cas, vous ne pouvez pas. le documentaire de ce titre, nommé d’après l’un des innombrables classiques des frères, raconte l’histoire de Les Bee Gees avec une telle empathie que le spectateur pleure Barry, tout en se réjouissant de l’héritage de l’un des groupes pop les plus durables. Le film a fait ses débuts le 12 décembre 2020, à la fois dans les salles et sur HBO Max.

Une grande partie de cette histoire a déjà été racontée à maintes reprises, mais le réalisateur Frank Marshall et son équipe créative ont néanmoins façonné une nouvelle vision de leur ascension vers le succès mondial, des ventes de plus de 220 millions de disques et leur survie sur les courants souvent turbulents de la célébrité. .

La présentation de Polygram Entertainment propose des archives fascinantes, avec des films personnels, des succès indélébiles, des coupes de cheveux improbables et les souvenirs de tant de décennies aux yeux du public. Il contient également de nouvelles interviews souvent révélatrices de Barry et d’amis et d’admirateurs. Eric Clapton, Mark Ronson, Noel Gallagher, Loulou, Nick Jonas, Chris Martin et Justin Timberlake. Voici dix morceaux moins connus qui aident à composer ces histoires captivantes des frères Gibb.

La naissance des Bee Gees peut être localisée au 25 décembre 1954

Les garçons Gibb ont hérité une partie de leur dynamisme créatif de leur père, Hugh, lui-même musicien et décrit par Maurice dans une interview d’archives dans le film comme « l’homme le plus ambitieux, je pense, du clan Gibb ». Au moment où tout est monté d’un cran, il y a eu une saison des fêtes. « Mon neuvième Noël, il y avait une guitare acoustique au bout de mon lit », se souvient Barry. « Robin et Maurice ont commencé à collaborer et à chanter avec moi, et nous avons commencé à faire des concerts en tant qu’adolescents. »

L’adoption des Bee Gees par Robert Stigwood a surpris Eric Clapton

L’entrepreneur australien Robert Stigwood a embrassé le trio enthousiaste au début de 1967, lorsque son collègue de direction de NEMS, Brian Epstein, lui a remis leur démo. Il les a pris en charge, les a largement promus dans les médias britanniques et a aidé à préparer le terrain pour que le saisissant « New York Mining Disaster 1941 » devienne leur premier succès au Royaume-Uni. Maurice dit que le groupe est passé de Beatles fou de faire la fête avec eux, dans cinq mois. Mais l’accord de gestion a surpris Eric Clapton, qui explique qu’il pensait que l’accord que lui et Crème eu avec Stigwood était exclusif. « Robert était tellement excentrique », dit-il. « Je veux dire, dingues. »

L’un de leurs premiers classiques pourrait avoir été enregistré par Otis Redding

Les références pop des Bee Gees ont été informées non seulement par un sens inhérent de la mélodie, mais par une âme basée sur leur amour de la Motown et de Otis Redding. Stigwood a présenté Barry pour voir Otis se produire à l’Apollo Theatre de New York et a dit qu’il voulait qu’ils écrivent une chanson à l’homme soul. « « To Love Somebody » est né cette nuit-là», explique Barry. Mais malheureusement, Redding n’a jamais pu l’enregistrer et est décédé en décembre 1967. Lorsque le super-producteur Mark Ronson a découvert le morceau, il est devenu obsédé par la recherche de chaque version, de Nina simone‘s en avant.

Le succès a apporté des richesses matérielles… et des défis personnels

« J’ai eu six Rolls Royce avant d’avoir 21 ans, raconte Maurice. « Je ne sais pas où ils sont maintenant, mais c’est à quel point c’était fou. » Mais tout n’était pas simple. « J’ai cessé de vraiment connaître Robin et sa vie personnelle une fois que nous sommes devenus célèbres », déclare Barry. « Et la même chose avec Mo [Maurice]. Nos vies sont devenues trois vies différentes. Nous ne vivions plus la même vie. C’était vraiment Robin et moi qui étions en conflit, et je pense que Maurice était au milieu.

Un spectacle de Robin Gibb en Nouvelle-Zélande a failli provoquer une émeute

Pendant la période où il avait quitté le groupe et poursuivait la carrière solo qui a livré un grand succès dans « Saved By The Bell », Robin Gibb a joué un spectacle à Auckland en 1970. Comme le montrent les images du documentaire, cela n’a pas marché. bien. Le public s’attendait à ce que les tubes des Bee Gees, et non le matériel solo de Robin, et certains montaient sur scène, soient retenus par le personnel de sécurité. Gibb a pris sa retraite blessé.

L’inspiration sous-estimée des Bee Gees était un groupe à succès qui a commencé dans les années 1920

Rois de l’harmonie, les Mills Brothers ont commencé à se produire à la fin des années 1920 et se produisaient encore au début des années 80, vendant 50 millions de disques en cours de route. Leur influence est souvent sous-estimée, mais pas par les Bee Gees. « Nous sommes tombés amoureux des Mills Brothers, raconte Barry. « Ils ont tous fait quelque chose d’unique à leur manière. En même temps, Robin et moi avons fait deux pistes différentes, et Maurice saurait toujours où mettre cette autre mélodie, pour faire une harmonie à trois voix. Ils ont reflété ce que nous voulions être.

Les stimulants ont presque fait dérailler le groupe

Le début des années 1970 a apporté aux Bee Gees une nouvelle vague de popularité et des singles américains consécutifs qui se sont vendus en or dans « Lonely Days » et le titre en tête des charts « How Can You Mend A Broken Heart ». Mais tout n’était pas bien. « Nous n’étions pas vraiment doués pour faire quoi que ce soit sans pilule », explique Barry. « Ou sans boire. Cela nous détruisait. C’est devenu la bataille. Le combat pour survivre en tant que groupe pop. Maurice ajoute : « Je devenais l’ivrogne de la ville. Je pense que j’avais environ deux mille dollars en banque et j’habitais à côté d’un magasin de fish ‘n’ chips.

Un fondu de fausset a été inspiré par la Stylistique…

La pression était sur les Bee Gees lorsqu’ils se sont réunis avec le grand producteur de soul Arif Mardin à Miami pour faire l’album Main Course. Ils étaient bien conscients que leurs récentes fortunes commerciales lugubres avaient mis en danger leur avenir même en tant qu’artistes discographiques. Mais la naissance de leur futur son est arrivée dans la chanson « Nights On Broadway » (initialement intitulée « Lights On Broadway ») lorsque Mardin a encouragé Barry Gibb à continuer avec la voix de fausset qu’il a essayée pour la première fois dans le fondu de la chanson. En effet, le documentaire rend un hommage visuel aux Stylistics, qui, comme le dit Maurice, étaient très admirés par les frères Gibb, ainsi que par d’autres tenues R&B mettant en vedette une piste de fausset, comme les Delfonics.

… et un autre joyau a été créé avec un coup de chapeau à Chopin

Les Bee Gees ont travaillé sur le bande-son marquante pour la fièvre du samedi soir au célèbre Château d’Hérouville, près de Paris, principalement parce que Elton John avait enregistré Château Honky là. Ils ont trouvé un bâtiment qui était maintenant dans un état de délabrement avancé, sans même le chauffage central, mais ils ont persévéré pour créer la plupart des chansons de l’album qui a battu tous les records. « Chopin y était resté, raconte le claviériste Blue Weaver. « Stigwood a téléphoné et a dit à Barry ‘J’ai besoin de la meilleure chanson d’amour que vous ayez jamais écrite pour le film.’

« Nous sommes donc allés dans une pièce du château. Chaque fois que je regardais ce piano, j’imaginais Chopin assis et jouant. Je me suis assis au piano et j’ai pensé à son « Prélude en mi bémol ». Je savais que Barry pouvait chanter en mi bémol. À travers le vitrail passait un rayon de soleil », se souvient Weaver, citant les paroles « … soleil du matin. » Toutes les émotions sont toujours là. Quand on en parle, tout revient », dit-il, jaillissant. « Mon cœur est dans cette chanson. »

La démolition de la discothèque avait des nuances sinistres

Le film documente l’extrême réaction anti-disco de la fin des années 1970 qui a impitoyablement identifié les Bee Gees comme l’une de ses principales cibles. En particulier, nous voyons des images de la tristement célèbre Disco Demolition Night à Comiskey Park à Chicago, au cours de laquelle une foule de 50 000 personnes a été témoin de l’explosion d’une caisse de disques disco, dans une cascade qui s’est terminée par une émeute.

Écoutez le meilleur des Bee Gees sur Apple Music et Spotify.

Sauf que, comme le producteur de musique house Vince Lawrence se souvient l’avoir remarqué, bon nombre des albums que les gens ont apportés pour exprimer leur prétendue fureur face à l’engouement pour la danse n’étaient pas du tout disco. « C’étaient essentiellement des disques noirs », se souvient-il, alors que nous voyons des images d’albums résolument non disco comme Songs In The Key Of Life et What’s Going On. « C’était un autodafé raciste et homophobe. »

La triste coda de Comment pouvez-vous réparer un cœur brisé vient comme Barry Gibb dit de Maurice, Robin et leur jeune frère Andy : « Je ne peux honnêtement pas accepter le fait qu’ils ne sont plus là. Je n’ai jamais été capable de faire ça. Je préférerais qu’ils reviennent ici et qu’il n’y ait pas de coups du tout. C’est une fin poignante à une célébration captivante.

