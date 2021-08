10 choses à savoir avant d’acheter un MacBook pour étudiants

Cet article a été initialement publié sur iMore et a été intégré à notre guide de la rentrée

Si vous êtes étudiant, vous devez savoir certaines choses avant d’acheter un nouveau MacBook. Lorsque les enfants commenceront à retourner à l’école, vous voudrez réduire vos options afin de ne pas payer trop cher ou d’obtenir quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à la facture. Ces conseils vous aideront à cette fin.

Peut-être avez-vous déjà regardé certains des meilleurs ordinateurs portables, des machines idéales pour les étudiants en raison de leur superbe autonomie, portabilité et performances. Certains des meilleurs MacBook font déjà partie de cette liste. Cela est dû au fait qu’en plus de partager ces caractéristiques des autres ordinateurs portables, ils sont également très stables. Après tout, la dernière chose que vous voulez, c’est qu’un étudiant essaie de résoudre un bogue informatique au milieu d’un cours.

Ainsi, alors que les MacBooks peuvent coûter cher, il existe des moyens d’obtenir une machine Apple de qualité sans se ruiner. Lisez la suite pour découvrir la meilleure machine pour vous ou votre étudiant et comment profiter de choses comme les remises pour étudiants pour obtenir le meilleur rapport qualité-prix. Voici les 10 choses que vous devez savoir avant d’acheter un MacBook pour étudiants.

Décidez d’abord de la taille de l’écran et de la portabilité

(Crédit image : Avenir)

Apple propose deux gammes d’ordinateurs portables, MacBook Air et MacBook Pro. Chaque gamme de produits est quelque peu distincte pour offrir différentes tailles d’écran. Votre première décision devrait être de décider de la taille d’écran que vous souhaitez. Si vous voulez un modèle 13,3 pouces, vous devrez décider d’obtenir un MacBook Air ou un MacBook Pro 13 pouces en fonction d’autres spécifications.

En plus de la taille de l’écran, soyez conscient du poids de la machine et de la façon dont cela pourrait affecter la portabilité. Tous les modèles de MacBook d’aujourd’hui sont plus légers que les modèles précédents. Cependant, certains restent plus lourds que les autres. Surtout pour ceux qui vivent sur un grand campus, il y a une grande différence entre transporter un MacBook Air de 2,75 livres et un MacBook Pro de 15 pouces de 4 livres.

MacBook AirMacBook ProDate de sortieoctobre 2018 mai 2019Tailles d’affichage 13,3 pouces13,3 pouces et 15,4 poucesProcesseursIntel Core i5Intel Core i5/i7/i9RAM8Go/16Go8Go/16Go ou 16Go/32GoStockage128Go à 1,5To256Go à 4GoPoids2,75 livres3,02 livres et 4,02 livresChoix de couleurs 32Prix de départ1099 $ 1299 $

Achetez autant de vitesse de processeur que vous pouvez vous permettre

Apple ne vous permet d’échanger des pièces sur aucun des modèles de MacBook actuels. Dans cet esprit, concentrez-vous sur ce que vous pouvez vous permettre et allez-y, en commençant par la vitesse du processeur. Attendez-vous à payer environ 200 $ de plus lorsque vous passez à un meilleur processeur. Cependant, n’allez pas trop loin.

Si vous achetez un nouvel ordinateur portable uniquement pour prendre des notes et rédiger des rapports, économisez de l’argent et achetez moins. Inversement, si vous envisagez de faire un travail créatif en utilisant un produit Adobe ou quelque chose comme Final Cut Pro, optez pour un processeur plus gros.

Idem pour la RAM

(Crédit image : Avenir)

Décider combien de mémoire informatique acheter est également crucial. La mémoire vive, ou RAM, est le stockage de données à court terme de votre système. Plus la RAM est grande, plus votre ordinateur peut accéder rapidement aux données. De plus, plus votre système exécute de programmes, plus vous aurez besoin de mémoire.

Encore une fois, Apple ne vous permet pas de modifier la RAM sur les MacBooks après l’achat, vous devrez donc choisir judicieusement.

Et le stockage ?

Avec l’avènement de l’informatique en nuage, la quantité de stockage embarqué sur les ordinateurs n’est plus aussi importante qu’elle ne l’était il y a quelques années à peine. Dans cet esprit, je recommande de ne pas acheter le stockage minimum disponible sur un MacBook donné. Ce nombre, qui s’élève actuellement à 256 Go, n’est probablement pas suffisant pour la plupart des gens à long terme. Inversement, avoir plus de 1 To de stockage sur un ordinateur portable est peut-être trop pour la plupart des gens.

Considérez un disque dur portable

Vous devez sauvegarder régulièrement votre MacBook à l’aide de la fonction Time Machine intégrée. Pour cela, vous devriez investir dans un disque dur de portail. Ceux-ci sont disponibles en différentes tailles et prix, beaucoup étant souvent en vente.

Obtenez un cas

Les MacBook sont de beaux appareils. Malheureusement, ils sont aussi fragiles. Pour protéger votre investissement, assurez-vous d’acheter un étui ou un sac.

Achetez AppleCare+

L’achat d’un MacBook n’est pas bon marché ; remplacer des pièces sans garantie est également coûteux. Chaque ordinateur portable Apple est livré avec une couverture de réparation matérielle d’un an. Je recommande d’acheter AppleCare+ pour étendre cette couverture à trois ans. Vous pouvez acheter votre couverture au moment de l’achat ou à tout moment au cours de la première année.

Oui, le tarif éducation est disponible

Toute l’année, Apple offre des réductions aux étudiants de l’enseignement supérieur éligibles, aux parents achetant au nom des étudiants de l’enseignement supérieur, ainsi qu’aux professeurs et au personnel des établissements d’enseignement supérieur et de la maternelle à la 12e année. À l’approche des nouvelles années scolaires dans le monde, Cupertino ajoute généralement des incitations supplémentaires pour vous convaincre d’acheter par leur intermédiaire.

Les promotions sont disponibles via la boutique en ligne d’Apple, les magasins de détail et les magasins de campus autorisés.

Mais vérifiez aussi Amazon

Après des années de querelles, Amazon et Apple ont commencé à jouer ensemble fin 2018. Depuis lors, Amazon est rapidement devenu l’un des endroits les plus populaires en ligne pour acheter des produits Apple, y compris une gamme complète de MacBook actuels et passés. des modèles.

Amazon a été agressif en ce qui concerne les remises sur les produits Apple. Cependant, ne vous attendez pas à voir des rabais énormes sur les modèles actuels. Au lieu de cela, les offres les plus importantes peuvent être trouvées sur les nouveaux modèles passés, qui sont toujours marqués comme modèle précédent.

Au moment d’écrire ces lignes, par exemple, vous devriez vous attendre à payer des centaines de dollars de moins sur un MacBook plus ancien que son prix de vente d’origine. En fin de compte, c’est à vous de décider si l’ancien modèle a les spécifications dont vous avez besoin. En règle générale, cependant, Apple ne propose que des modifications matérielles mineures entre les produits d’une année à l’autre.

Un mot d’avertissement: Soyez à l’affût des produits Apple sur Amazon marqués Renouvelé. Ces produits ne sont pas nouveaux.

Selon Amazon :

“Les produits renouvelés fonctionnent et ont l’air neufs. Ces produits d’occasion ne sont pas certifiés Apple mais ont été inspectés et testés par des fournisseurs qualifiés par Amazon. La boîte et les accessoires peuvent être génériques. Tous les produits renouvelés sont accompagnés de la garantie Amazon Renewed de 90 jours. “

(Crédit image : Avenir)

Enfin, regardez notre aide-mémoire

(Crédit image : Apple)

Voici une ventilation de ce qui est différent avec chaque modèle de MacBook :

Macbook Air: C’est l’ordinateur portable le moins cher d’Apple. Il a même Touch ID et est le seul modèle actuel de MacBook à être disponible en or.

MacBook Pro 13 pouces : Le plus petit des deux modèles Pro est excellent pour ceux qui recherchent un ordinateur portable plus petit mais veulent toujours des pièces haut de gamme à l’intérieur.

MacBook Pro 16 pouces : Voici celui pour les concepteurs et tous ceux qui veulent un grand écran. C’est aussi le modèle le plus cher, même à son entrée de gamme.