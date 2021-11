10 choses à surveiller pour les fans du drame de HBO

Succession a créé un buzz massif depuis sa première sur HBO en 2018. L’émission est visionnée sur rendez-vous, et pour cause. C’est l’une des meilleures séries télévisées. Mais si vous recherchez des émissions comme Succession à regarder en attendant de nouveaux épisodes, cela peut être difficile à égaler.

La succession suit le clan Roy, une famille d’enfants riches gâtés en lice pour reprendre le conglomérat médiatique familial de leur père sévère. L’émission donne l’impression de capturer tout ce qui ne va pas dans le monde, le tout condensé dans une famille trop privilégiée. Et d’une manière ou d’une autre, c’est toujours un plaisir énorme (noir) à regarder.

Alors, quelles émissions comme Succession pouvez-vous diffuser ? Entre les querelles familiales, les mauvais comportements des riches et les luttes de pouvoir, vous avez le choix entre quelques-uns parmi les services de streaming américains. Lisez la suite pour nos 10 meilleurs choix.

Montre comme Succession

Yellowstone

Décrit comme une succession à l’état rouge par Vox, Yellowstone a certainement des points de chevauchement majeurs avec la série HBO. Van Der Werff souligne certaines similitudes notables dans l’intrigue (mais les émissions ont été créées simultanément, donc personne n’arnaque personne). Il s’agit notamment d’un patriarche bourru d’une dynastie riche, de sa nichée d’héritiers potentiels et même de certains joueurs de soutien présentant des similitudes évidentes avec Tom et son cousin Greg de Succession.

Voir également: Tout ce que vous devez savoir sur Peacock

Il existe cependant autant de différences majeures. Kevin Costner incarne John Dutton, un homesteader de sixième génération qui contrôle le plus grand ranch contigu des États-Unis. Avec cette responsabilité viennent des politiciens véreux, des rivaux dangereux et plus que quelques meurtres de complaisance.

Milliards

Probablement l’émission la plus citée comme Succession, Billions joue certainement dans le même stade d’affreux riches qui se comportent mal. Bien que Succession soit un drame familial, Billions se concentre davantage sur les intrigues juridiques. Le procureur américain Chuck Rhoades travaille lentement et sans relâche pour monter une affaire de délit d’initié contre le célèbre milliardaire des fonds spéculatifs Bobby Axelrod. Les deux hommes jouent à un jeu élaboré du chat et de la souris, cherchant à se surpasser à chaque tour.

Voir également: Tout ce que vous devez savoir sur Showtime

Il y a certainement aussi des conflits familiaux, notamment parce que la femme de Rhoades travaille pour l’entreprise d’Axelrod et n’a pas l’intention de torpiller sa propre carrière au nom de la croisade de son mari.

Les pierres précieuses justes

Une émission de HBO sur un père vieillissant dont les enfants veulent reprendre l’entreprise familiale au succès fou ? On dirait la succession. C’est aussi l’intrigue du très drôle The Righteous Gemstones, qui a été créé en 2019 et reviendra pour une deuxième saison en janvier.

Créée par le comique Danny McBride, la série suit une famille de télévangélistes qui dirigent des méga-églises à succès et mènent un style de vie somptueux. Malgré tout son succès, la famille est absurdement dysfonctionnelle, chacun des enfants adultes rivalisant pour l’amour et le respect de leur père.

Le lotus blanc

Si vous regardez Succession pour le plaisir de voir des gens riches et misérables se comporter mal, alors The White Lotus est peut-être ce qu’il vous faut.

La mini-série HBO suit divers invités dans un complexe hawaïen tout compris pendant quelques jours. Ce que nous savons au départ, c’est que leur semaine au paradis se terminera par une tragédie, avec un personnage inconnu mourant à la fin. Cela met un nuage sombre sur un spectacle déjà débordant de comédie noire, d’interactions maladroites et de disparité de classe en plein écran.

Développement arrêté

Le développement arrêté n’est peut-être pas immédiatement évident parmi des émissions comme Succession, mais la comédie annulée et relancée par Netflix coche pas mal de cases similaires.

Nous suivons une famille (anciennement) riche d’adultes dysfonctionnels qui n’ont jamais vraiment eu à travailler de leur vie en dehors de l’entreprise familiale de mini-manoir. Maintenant, avec le patriarche Bluth en prison en attente de jugement pour fraude, ses enfants doivent se mobiliser pour s’occuper des affaires familiales. Le problème est qu’ils sont incompétents et ne peuvent pas s’entendre alors qu’ils essaient de décider qui peut diriger les choses en l’absence de leur père.

Empire

Créé par Lee Daniels et Danny Strong, Empire voit un père opposer ses enfants les uns aux autres pour prouver qu’ils sont les héritiers légitimes de son empire commercial, ce qui en fait un choix évident parmi des émissions comme Succession.

Voir également: Tout ce que vous devez savoir sur Hulu

Lucious Lyon s’est fait un nom en tant que PDG d’Empire Entertainment, une maison de disques hip-hop à succès. Lorsqu’il apprend qu’il est en train de mourir, il essaie de préparer ses trois fils à prendre la relève après son départ, ce qui les met en concurrence directe les uns avec les autres. L’ex-femme de Lucious s’ajoute au drame et au conflit, qui se sent également en droit de participer à l’action.

Dynastie

Succession est un spectacle sur les dynasties, et il résonne aujourd’hui parce que nous sommes entourés de discours sur les dynasties. Cela vaut pour la politique, les affaires et même le divertissement lui-même. Nous sommes culturellement obsédés par les liens familiaux et la transmission du pouvoir de génération en génération.

C’est en grande partie pourquoi Dynasty mérite sa place sur cette liste. Bien qu’il soit fermement du côté du plaisir coupable du spectre du divertissement, contrairement au prestige de Succession, Dynasty couvre un terrain familier. Un redémarrage du feuilleton télévisé des années 80 aux heures de grande écoute, Dynasty suit différents héritiers et héritières qui se battent pour le contrôle de diverses fortunes, concluent des alliances improbables et jouent à des jeux dangereux de trahison.

Reine du sucre

Queen Sugar, le drame d’Ava DuVernay sur une famille séparée qui se reconnecte à la mort de leur père, laissant sa ferme de canne à sucre de 800 acres à ses trois enfants dans une mesure égale, jette un regard plus positif sur les héritages familiaux et la succession du pouvoir.

Les trois frères et sœurs, qui se sont beaucoup séparés, se sont réunis dans leur maison familiale en Louisiane pour trouver une voie à suivre, en guérissant de vieilles blessures tout en travaillant comme une unité pour honorer leur droit d’aînesse et l’héritage et les dernières volontés de leur père. Si des émissions comme Succession peuvent inclure des émissions abordant des thèmes similaires de manière très différente, alors Queen Sugar appartient certainement ici.

Le grand

La succession plonge de temps en temps dans la politique, que des personnages témoignent devant le Congrès ou, dans un cas embarrassant, se présentent à la présidence. Mais c’est vraiment une émission sur les affaires. La plupart de ses thèmes, cependant, sont tout à fait en phase avec les drames politiques. C’est pourquoi il croise si bien avec The Great de Hulu.

The Great propose une version fictive (ou « une histoire parfois vraie » comme indiqué dans l’introduction) de l’arrivée de Catherine la Grande en Russie, où elle deviendra finalement la monarque féminine au règne le plus long du pays. Mais ses débuts sont difficiles alors qu’elle s’acclimate à son nouvel environnement et à son nouveau mari Peter, grossier et inepte. Tout comme Succession, une grande partie du plaisir de The Great consiste à regarder des gens vraiment irrécupérables se battre pour le pouvoir qu’aucun d’eux ne mérite.

Game of Thrones

HBO semble avoir beaucoup d’émissions sur les familles toxiques qui se battent pour le pouvoir. Game of Thrones peut certainement être compté parmi des émissions comme Succession à ce seul niveau – bien que cela donne également à Succession une course pour son argent dans le département des jurons.

Game of Thrones était une série fantastique très populaire qui a duré huit saisons. Il était centré sur de nombreux personnages en lice pour le trône titulaire du continent fictif de Westeros. Tout au long de la série, les familles se sont affrontées, formant des alliances, mentant, trichant, poignardant dans le dos et menant des armées au combat pour le privilège de diriger les Sept Royaumes.

commentaires