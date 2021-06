10 choses essentielles que chaque femme devrait vérifier avant d’acheter une police d’assurance

Il existe différents types de polices d’assurance disponibles et il est important de comprendre quel type est idéal pour vous afin de vous assurer d’obtenir le maximum d’avantages sans encourir de frais discrétionnaires.

La pandémie a exposé de nombreuses personnes aux conséquences difficiles de la négligence financière et les a obligées à revoir leurs options d’épargne et d’investissement. Les femmes d’aujourd’hui, plus que jamais, sont à la hauteur et sont déterminées à prendre en main les questions financières. Avec la pléthore d’informations disponibles, il peut parfois sembler une tâche herculéenne de choisir la bonne politique pour garantir votre liberté financière.

Pour vous faciliter la tâche, nous avons répertorié 10 choses essentielles que chaque femme devrait vérifier avant de souscrire une police d’assurance.

1. Personnes à charge : Chaque femme n’est peut-être pas le soutien de famille, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas de dépendances. Avoir une famille et en gérer une est une énorme responsabilité en soi. Par conséquent, une femme doit déterminer les personnes à charge qu’elle a au moment où elle envisage de souscrire son assurance, comme les parents, les beaux-parents, le conjoint et les enfants, les êtres chers, etc.

2. Âge et antécédents médicaux : Plus vous souscrivez une assurance jeune, meilleurs sont les bénéfices que vous en retirerez et plus vous bénéficierez d’avantages. Mais juste parce que vous êtes en retard, vous ne devriez pas vous empêcher d’obtenir la bonne couverture d’assurance. L’âge joue un rôle majeur dans la détermination du montant de la prime tandis que vos antécédents médicaux façonnent votre police d’assurance.

3. Mode de vie : Le mode de vie d’une personne en dit long sur son corps et son esprit et constitue donc un aspect important lors de l’examen de l’assurance. Une femme axée sur les universitaires aura un style de vie différent d’une femme passionnée de sport. Cela implique également la ville dans laquelle on réside, car le coût du traitement varie en conséquence.

4. Nature de l’emploi et rémunération : Ce point met en évidence trois aspects importants : quel est l’impact de l’emploi sur l’esprit et le corps, combien de revenus peut-on en tirer et si l’emploi actuel fournit des prestations d’assurance.

5. Avantages fiscaux : En plus de la sécurité sanitaire, le paiement des primes médicales offre également des avantages d’exonération fiscale en vertu de l’article 80D de la loi indienne de 1961 sur l’impôt sur le revenu.

6. Type de police : Il existe différents types de polices d’assurance disponibles et il est important de comprendre quel type est idéal pour vous afin de vous assurer d’obtenir le maximum d’avantages sans encourir de frais discrétionnaires. Lorsque nous parlons d’assurance-vie, les options généralement envisagées sont l’assurance-vie entière ou l’assurance-vie temporaire, alors qu’il existe diverses options telles que les polices de remboursement, les polices de dotation, etc.

7. Processus de règlement des sinistres et ratio de l’assureur : Il est important de comprendre comment profiter des avantages de l’assurance en cas d’urgence. Le processus de règlement des sinistres varie selon les assureurs et il est important d’identifier celui qui vous convient le mieux. Le ratio de règlement des sinistres est le ratio qui indique le nombre de sinistres que l’assureur a réglés avec succès. Un assureur avec plus de 95% de RSE est un fournisseur d’assurance sain.

8. Assistance médicale : Cela comprend les frais d’hospitalisation, les frais d’ambulance, le plafonnement du loyer des chambres, la couverture avant et après l’hospitalisation, les installations sans numéraire, etc. Il est important de les identifier car la politique ne doit pas gêner au moment du traitement. Il comprend également différents types de cavaliers et d’avantages.

9. Montant de la prime et ticket modérateur : Le montant de la prime est l’acompte versé aux prestations d’assurance disponibles. La quote-part est le pourcentage du montant de la réclamation qui est supporté par une personne assurée, tandis que le reste du montant est payé par l’assureur. Il est nécessaire de connaître ces montants car c’est ce que l’on est tenu de payer.

10. Délai d’attente : Une période d’attente est le temps qu’un assuré doit attendre avant que tout ou partie de sa couverture entre en vigueur. L’assuré ne peut pas percevoir d’indemnités pour les réclamations déposées pendant le délai d’attente. Il aide à contrôler les pratiques contraires à l’éthique par les assurés. Par conséquent, lors de l’achat d’un plan, il est important d’être conscient de la durée jusqu’à laquelle le plan ne fonctionnera pas pour vous.

Cette liste n’est pas exhaustive et comporte divers autres facteurs à déterminer avant de prendre une décision éclairée. Cela aide à comprendre le degré de couverture que l’on devrait idéalement avoir. L’objectif est de s’assurer qu’un individu n’est ni sous-assuré ni surassuré et que la police qu’il a choisie répond à son objectif financier.

(Par Priti Rathi Gupta, fondatrice de LXME, la première plateforme financière indienne pour les femmes)

