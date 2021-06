10 choses que l’équipe Android Central a réellement achetées le Prime Day

L’équipe Android Central a passé en revue des centaines, voire des milliers d’offres Amazon Prime Day au cours des deux derniers jours, et nous avons partagé avec vous bon nombre de nos meilleures recommandations et offres. Compte tenu de tout ce travail, vous vous demandez peut-être quelles offres nous achetons réellement pour nous-mêmes ou pour nos proches une fois que tout est dit et fait. Eh bien, je suis content que vous ayez demandé !

J’ai fait un sondage auprès de mes collègues cet après-midi pour voir quels articles ils ont déjà achetés, qu’ils ont mis en signet pour acheter avant la fin de la journée, et quelles offres ils auraient souhaité avoir/pourraient cliquer sur ce bouton d’achat sur ce Prime Day, et les résultats sont plutôt intéressants. Comme vous pouvez le voir, nous étions partout avec des appareils et des prix, des haut-parleurs intelligents à 20 $ aux routeurs Wi-Fi à 100 $, en passant par les téléviseurs intelligents à 1 000 $. Mais, peut-être le plus intéressant de tous était notre premier et le moins cher choix – un accessoire Raspberry Pi.

Les offres Prime Day préférées d’Android Central

Jerry Hildenbrand, rédacteur en chef

Il n’y a rien de plus doux que Raspberry Pi.

Chapeau PoE UCTRONICS pour Raspberry Pi 4 | 4 $ de rabais sur Amazon



L’un des avantages du Raspberry Pi est qu’il est suffisamment petit pour être placé presque n’importe où. N’importe où avec accès à une prise électrique, c’est-à-dire. Voici où ce HAT PoE (Power over Ethernet) est utile. Vous pouvez utiliser un seul cordon qui fournit une mise en réseau et une alimentation à haute vitesse à l’aide d’une petite carte spécialement conçue à cet effet. Il laisse encore beaucoup de place pour vos projets mais élimine le besoin d’une prise murale. À 20 % de réduction pour Prime Day, cela vaut la peine d’acheter juste au cas où vous en auriez besoin pour votre prochaine idée folle !

16 $ chez Amazon Jeramy Johnson, rédacteur et rédacteur en chef

Je n’ai pas besoin d’un autre Echo dans ma maison, mais à ce prix, je suis tenté de prendre un tas de ces Dots pour les amis et la famille.

Amazon Echo Dot (3e génération) | 20 $ de rabais sur Amazon



J’ai plus d’une douzaine d’enceintes Echo chez moi, et la majorité d’entre elles sont des Echo Dots. Ces petites rondelles sont incroyablement utiles et peuvent s’adapter à peu près n’importe où. Certes, ce ne sont pas les meilleurs haut-parleurs du marché, mais ils ne sont pas mauvais non plus, et ils constituent le parfait contrôleur de maison intelligente discret.

20 $ chez Amazon Jerry Hildenbrand, rédacteur en chef

Évitez les tracas et économisez de l’argent.

Commutateur intelligent à 3 voies Kasa | 12 $ de rabais sur Amazon



L’ajout d’interrupteurs à 3 voies à une maison intelligente peut être pénible pour vous savez quoi. Les interrupteurs à 3 voies sont du genre où vous avez un interrupteur à chaque extrémité du couloir, et les deux fonctionnent sur la même lumière, et vous avez besoin d’interrupteurs spéciaux pour que tout fonctionne.

Les commutateurs intelligents fonctionnent de la même manière – vous ne pouvez pas simplement en utiliser deux “normaux”. Mais tant que le câblage de votre maison est correct, vous pouvez ajouter ces interrupteurs et économiser suffisamment d’argent pour acheter des collations froides pour célébrer votre travail une fois terminé. J’aime les choses intelligentes et j’aime les choses faciles. Mais j’aime encore plus économiser de l’argent.

29 $ chez Amazon Andrew Myrick, contributeur

Vous ne pouvez jamais avoir assez de chargeurs sans fil.

Chargeur sans fil Samsung Pad de charge rapide (2021) | 10 $ de rabais sur Amazon



Samsung a mis à jour sa gamme de chargeurs sans fil rapides plus tôt cette année, et j’ai finalement réussi à saisir ce chargeur de base. Il offre jusqu’à 9 W de vitesse de charge, ce qui est bien pour y jeter un téléphone ou des écouteurs pendant un petit moment. Mais avec l’indicateur LED à l’avant, vous saurez toujours quand vos appareils sont en charge et quand le jus a été reconstitué.

30 $ chez Amazon Alex Dobie, rédacteur en chef – Royaume-Uni

Chargez toutes les choses!

Chargeur rapide UGREEN USB C 65W 4 ports PD GaN | 11 $ de rabais sur Amazon



Celui-ci n’est pas un choix particulièrement sexy, mais cette offre Prime Day sur le chargeur d’ordinateur portable GaN à quatre ports d’UGREEN est probablement la chose la plus utile que j’ai achetée depuis un certain temps, remplaçant d’innombrables autres briques de charge dans mon sac. L’utilisation de GaN (nitrure de gallium) signifie qu’il est plus froid et peut être plus petit que des briques comparables, et sa puissance de jusqu’à 65 W signifie qu’il est bon même pour les ordinateurs portables plus grands comme mon MacBook Pro 15 pouces. Bien sûr, lorsqu’il s’agit de charger des téléphones et autres, vous disposez de trois ports USB-C et d’un seul USB-A pour ces appareils plus anciens et tenaces.

33 $ chez Amazon Nicholas Sutrich, producteur de contenu principal

Cette bande lumineuse de 50 $ fait ressembler votre téléviseur à un million de dollars.

Rétroéclairage LED Govee Immersion WiFi TV avec caméra | 31 $ de rabais sur Amazon



OK, donc je les prends pour mon père, mais il y a une bonne raison à cela. Chaque fois qu’il vient, il est époustouflé par la beauté de ces lumières derrière ma télé. Je voulais quelque chose comme ça sur mon téléviseur depuis que j’ai vu un téléviseur Philips Ambilight au CES il y a cinq ans. Maintenant qu’il coûte moins de 50 $ pour Prime Day, celui-ci est une recommandation facile et évidente pour tous ceux qui souhaitent pimenter leur salon avec une bande lumineuse à LED qui sert réellement à quelque chose.

49 $ chez Amazon Adam Doud, contributeur

J’ai trouvé la bonne affaire au bon moment.

Modem câble NETGEAR CM1000 | 30 $ de rabais sur Amazon



C’est un achat indispensable, mais il s’avère que j’avais besoin d’un nouveau modem câble pendant le Prime Day. Notre gourou du réseau résident, Sam Contreras, a recommandé le Netgear CM-1000, et je l’aime bien parce que si jamais je décide d’opter pour une vitesse gigabit à l’avenir, ce modem peut évoluer avec cela. Sinon, Prime Day a fait baisser le prix de 30 $ (~ 18 %), et je suis totalement d’accord avec ça. Ma femme et moi avons également acheté un cordon d’alimentation Anker avec des prises USB pour notre prochain voyage cette année. A part ça, pas grand chose. Je suis beaucoup plus un acheteur de produits de première nécessité, donc c’est bien que mon problème de modem câble soit apparu le Prime Day.

140 $ chez Amazon Jerry Hildenbrand, rédacteur en chef

Je ne suis pas à la recherche d’une nouvelle configuration de routeur maillé pour ma maison, mais ce prix sur ce routeur me donne envie d’appuyer sur le bouton Acheter maintenant.

NETGEAR Nighthawk MK62 Système WiFi 6 maillé pour toute la maison | 44 $ de rabais sur Amazon



C’est l’un des meilleurs routeurs maillés Wi-Fi 6 que vous puissiez acheter, et économiser plus de 40 $ le place tout en haut de cette liste pour moi. Avec 3 000 pieds carrés de couverture, des ports Ethernet dédiés à la fois sur le routeur et le satellite, il s’intègre dans mon méli-mélo de réseau. Le Wi-Fi 6 signifie qu’il est prêt pour l’avenir et que le prix est tout à fait correct.

187 $ chez Amazon Derrek Lee, rédacteur de nouvelles

Cette offre d’écouteurs semblait trop belle pour être laissée de côté.

Casque sans fil Sony WH-1000XM4 | 102 $ de rabais sur Amazon



J’ai réussi à garder mon portefeuille à l’écart de l’une des offres Prime Day, mais celui qui m’a particulièrement intrigué était le casque ANC sans fil Sony WH-1000XM4. Bien que je ne sois pas un grand fan des écouteurs supra-auriculaires, j’ai entendu de très bonnes choses à propos de l’audio de Sony. Ceux-ci semblent incroyablement élégants et confortables, et je me voyais vraiment les bercer. Malheureusement, je ne sais pas quand ils seront à nouveau en vente comme ça, donc je devrai probablement faire des folies plus tard lorsque le prix remontera.

248 $ chez Amazon Alex Smith, rédacteur commercial

Ce téléviseur 4K de 55 pouces va avoir l’air stellaire dans mon salon, et vous ne pouvez vraiment pas battre l’offre d’aujourd’hui maintenant qu’il a atteint un nouveau prix bas.

Téléviseur Samsung 55 pouces 4K Frame Series (2021) | 302 $ de rabais sur Amazon



The Frame de Samsung est à la fois un téléviseur et une œuvre d’art. Équipé d’un processeur Quantum 4K, cet écran puissant est encore plus beau lorsque vous ne regardez pas, car il se transforme en œuvre d’art avec des styles de cadre et des options de couleur personnalisables. L’offre Prime Day d’aujourd’hui prend plus de 300 $ sur le dernier modèle 2021.

1 198 $ sur Amazon

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

