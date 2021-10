10 choses que nous avons apprises du film Velvet Underground

« Nous ne nous attendions pas à vendre des disques », a déclaré Lou Reed à propos de la Plancher de velour. « Ce n’est pas ce que nous faisions. » Probablement aucun autre groupe n’a connu une disparité aussi drastique entre l’accueil initial et la notoriété posthume, et plus de 50 ans après leur dernier album, il est enfin temps pour un documentaire majeur du Velvet Underground.

La dernière fois que le réalisateur Todd Haynes s’est attaqué à une légende musicale américaine, il a redéfini le biopic musical avec I’m Not There de 2007, son regard de gauche sur l’héritage de Bob Dylan. Haynes semble donc être l’auteur idéal pour documenter les légendes du rock les plus non conventionnelles des années 60 dans The Velvet Underground.

Interviewer les membres survivants John Cale et Maureen Tucker ainsi que des tonnes d’intimes, d’influences, de pairs et de protégés du groupe, Haynes obtient le scoop sur l’histoire du Velvet Underground, la cousant dans une tapisserie enivrante avec le film d’avant-garde, l’art, l’écriture et la musique qui ont été partie du milieu transgressif du groupe. Dans la foulée, certaines annales sont amplifiées, d’autres démystifiées et de nouvelles dévoilées. Voici quelques-unes des friandises juteuses révélées dans The Velvet Underground.

Écoutez la bande originale officielle de The Velvet Underground, maintenant disponible.

1. Un John Cale pré-Velvet Underground a fait rire l’Amérique à la télévision

En 1963, le co-fondateur de Velvet Underground était profondément ancré dans la scène musicale d’avant-garde. Une performance épique produite par John Cage des Vexations d’Erik Satie (composée d’une simple phrase répétée 840 fois) a valu à Cale une apparition dans un jeu télévisé I’ve Got a Secret, où des invités célèbres devaient deviner sa distinction. Il a même fait une brève démonstration sur le piano du studio, mais les téléspectateurs américains du début des années 60 n’étaient pas prêts pour des concepts musicaux minimalistes. Malgré son sérieux sans faille, Cale n’a finalement inspiré que des rires nerveux au public du studio.

2. Lou Reed faisait déjà des disques à 14 ans

Dans les années 50, Lou Reed était un adolescent rock’n’roller, vivant à Long Island et travaillant avec un groupe appelé The Jades. À 14 ans, le guitariste et choriste Lou (alors présenté comme Lewis) a écrit la face B du seul single du groupe, une balade teintée de doo wop qui met en vedette le géant du R&B King Curtis au saxophone. « Nous avons reçu un chèque de redevance de 2,79 $ », se souvient Reed à propos de son tout premier enregistrement. « Ce qui en fait s’est avéré être beaucoup plus que ce que j’ai fait avec le Velvet Underground. »

3. John Cale a tué sa carrière classique avec une hache

Un autre dépoussiérage d’avant-garde de 1963 pour John Cale est venu lorsqu’il a interprété une pièce de son cru au légendaire lieu classique du Massachusetts, Tanglewood. Le public était plein de gens qu’un jeune compositeur voudrait impressionner, comme Olga Koussevitzky, veuve du compositeur et gros bonnet de Tanglewood Serge Koussevitzky. La pièce s’est terminée avec Cale prenant une hache au piano. « Je me souviens qu’une des personnes au premier rang s’est levée et est sortie en courant », dit-il dans le film, « et c’était Mme Koussevitzky, elle était en larmes. » Le courant dominant de la musique classique était clairement un ajustement moins que moulant pour Cale.

4. Lou Reed et John Cale ont essayé de créer un engouement pour la danse

Lorsque Reed et Cale se sont rencontrés pour la première fois, ils avaient un groupe appelé The Primitives et ont enregistré un single intitulé « The Ostrich » pour le label à petit budget Pickwick, où Reed était toujours employé comme auteur-compositeur. Reed aurait créé un accordage sur mesure pour la piste qui impliquait d’accorder chaque corde à la même note. Les auditeurs ont reçu l’ordre de « faire l’autruche », avec des instructions telles que : « Mettez votre tête entre vos genoux ». Ce n’est pas exactement devenu le prochain Twist, mais les Velvets auraient adopté le réglage pour des chansons légèrement moins dansantes comme la saga S&M « Venus in Furs » et « Heroin ».

5. La première vraie tournée du Velvet Underground était un accident de train

Les Velvets ont fini par se faire une réputation à New York, mais au milieu de 1966, ils ont effectué une tournée dans le cadre de l’extravagance multimédia expérimentale de leur manager/producteur/mentor Andy Warhol, The Exploding Plastic Inevitable, une expérience englobant la musique, le cinéma, la danse et la lumière. spectacle. « Il y avait tellement de fois où nous jouions une sorte d’exposition d’art et ils avaient invité Andy et nous étions l’exposition », rit Tucker dans le film. « Ils partaient en masse, c’étaient des gens riches de la société et des artistes et tout ça, et ils ne voulaient pas entendre un groupe, encore moins ce que nous faisions. »

6. Bill Graham détestait leurs tripes

Il n’y avait pas non plus beaucoup d’amour de la côte ouest pour les Velvets, surtout pas de la part de Bill Graham, saint patron promotionnel de la scène psychédélique. Se souvenir de leurs spectacles de 1966 avec Frank Zappa‘s Mothers of Invention au célèbre lieu Fillmore West de Graham, Tucker dit: «Mon garçon, il nous détestait. Quand nous sommes montés sur scène, il se tenait là et il a dit : ‘J’espère que vous allez bombarder.’ Je pense qu’il était vraiment jaloux et énervé parce qu’il a prétendu avoir le premier multimédia, et c’était pitoyable par rapport à ce qu’Andy avait mis en place.

7. Leur ingénieur les a abandonnés

Lorsque le groupe enregistrait son deuxième album ultra-agressif, Lumière blanche/chaleur blanche, en 1967 (décrit par Cale comme « totalement aggro »), l’intensité sonore a même aliéné le propre ingénieur des Velvets. « L’ingénieur est parti », se souvient Reed. « L’un des ingénieurs a dit : ‘Je n’ai pas besoin d’écouter ça. Je vais le mettre dans ‘record’ et je pars. Lorsque vous avez terminé, venez me chercher.

8. Jonathan Richman était à la fois un superfan et un protégé

Le Velvet Underground s’est construit un public à Boston, et des années avant de fonder The Modern Lovers, Jonathan Richman était à son cœur. « Je les ai vus au total environ 60 ou 70 fois », dit-il. « J’entendais cette musique dont j’ai réalisé qu’elle ne ressemblait à rien d’autre. Non seulement c’était nouveau, mais c’était radicalement différent. Mais son expérience est devenue beaucoup plus interactive. « Sterling Morrison est celui qui m’a appris à jouer de la guitare », révèle Richman. « La liberté de cela m’a fait me sentir moins lié au lycée, moins lié aux conventions que d’autres musiques avaient, et m’a aidé à comprendre comment faire ma propre musique. » Le gamin aux yeux écarquillés a été pris sous l’aile du groupe. « Ils ont certainement été généreux avec moi », dit-il, « ils m’ont laissé ouvrir un spectacle pour eux une fois. »

9. Moe Tucker était terrifié à l’idée de chanter « After Hours »

En disant que le public « la croirait là où ils ne me croiraient pas », Reed a fait sortir Moe Tucker de derrière la batterie pour chanter la ballade au cœur tendre « After Hours » sur le groupe troisième album éponyme. « J’étais mort de peur », dit Tucker. « Je n’avais jamais rien chanté et j’étais vraiment du genre ‘Je ne peux pas faire ça.’ En fait, nous avons dû envoyer Sterling [Morrison, guitarist] hors de la pièce parce qu’il se moquait de moi. Elle redoutait aussi de la chanter en concert, mais Jonathan Richman se souvient d’un spectacle à Boston où : « ​​Des gens qui n’étaient même pas beaucoup de fans du groupe ce soir-là… Maureen Tucker sortait et… elle avait tout le monde.

10. Lou Reed quitte le groupe à Max’s Kansas City

Max’s Kansas City à New York était le terrain d’attache des Velvets, mais c’était aussi le site de leur perte. En 1970, la lutte continue du groupe sisyphe pour le succès avait poussé Reed au point de rupture. Tout a atteint son paroxysme lors d’un spectacle le 23 août chez Max’s. Le directeur musical influent et ami de Warhol, Danny Fields, raconte : « J’étais allé les voir chez Max’s et le set était terminé et Lou s’est dirigé vers la sortie. J’ai dit ‘Oh, Lou’, et il a continué à marcher très vite. Et puis quelqu’un a dit : ‘Il vient de quitter le groupe’… c’est tout. C’est fini. » Au moins, ce dernier spectacle a été capturé pour la postérité sur l’album posthume, désormais classique, Live At Max’s Kansas City.

The Velvet Underground de Todd Haynes est disponible en streaming sur Apple + TV.