C’est juste après les vacances de décembre et de nombreuses personnes ont peut-être reçu un iPad en cadeau. Si c’est vous et que vous êtes nouveau sur le ‌iPad‌ ou s’il s’agit de votre première mise à jour depuis un certain temps, assurez-vous de consulter les conseils ci-dessous pour tirer le meilleur parti de votre tablette, qu’il s’agisse d’un iPad mini, ‌iPad‌, iPad Air ou iPad Pro.

Conseils de base pour les débutants

Si vous êtes tout nouveau sur le iPad‌, nous avons quelques articles de base qui vous expliqueront les principes fondamentaux que vous devez connaître pour commencer avec votre ‌iPad‌.

Au-delà des bases, voici 10 autres conseils utiles sur votre nouveau ‌iPad‌ :

10 choses à savoir sur votre nouvel iPad

1. Utilisez une souris et un clavier avec votre iPad

Si vous souhaitez transformer votre ‌iPad‌ en remplacement d’un Mac lorsque vous travaillez à un bureau, vous pouvez le faire avec une souris et un clavier.



Comme avec un Mac, vous pouvez connecter n’importe quelle souris, clavier ou trackpad Bluetooth à votre ‌iPad‌ pour utiliser ces entrées comme alternative à l’écran tactile. C’est vraiment aussi simple que d’ouvrir Bluetooth et de lancer le processus d’appairage, mais nous avons quelques astuces pratiques qui couvrent tous les tenants et aboutissants de l’utilisation d’un clavier et d’une souris avec un iPad‌.

2. Utilisez la bibliothèque d’applications pour garder votre écran d’accueil propre

Vous avez un écran d’accueil ‌iPad‌ encombré de toutes sortes d’applications ? À partir d’iPadOS 15, la bibliothèque d’applications est disponible sur le iPad‌, ce qui signifie que vous avez un accès instantané à une liste bien organisée de toutes les applications sur votre ‌iPad‌.



Pour y accéder, faites simplement glisser votre doigt jusqu’à la fin de vos pages ‌Écran d’accueil‌. La bibliothèque d’applications organise automatiquement vos applications en catégories telles que Jeux, Divertissement, Santé et forme physique, Réseaux sociaux, etc.

Vous pouvez faire défiler les catégories et appuyer sur chacune pour voir toutes les applications qui y sont répertoriées, ou vous pouvez profiter de la fonction de recherche.

Pointe: Si vous souhaitez supprimer vos pages ‌Écran d’accueil‌ en bloc ou les réorganiser, appuyez longuement sur une zone vide de l’Écran d’accueil‌, puis appuyez sur la rangée de points en bas de l’écran. Vous pouvez faire glisser les pages ‌Écran d’accueil‌ pour les réorganiser, ou appuyez sur la coche, puis sur le « – » pour les supprimer.

3. Faites glisser et déposez du texte entre les applications

Si vous souhaitez déplacer du texte d’une application à une autre sur le ‌iPad‌, comme coller du texte de Safari dans Notes, vous pouvez le faire avec un geste de glisser-déposer.

Sélectionnez le texte que vous souhaitez déplacer d’une application à une autre en appuyant longuement. Faites glisser les deux petites barres pour obtenir exactement le texte que vous voulez. Sur le texte en surbrillance, appuyez et maintenez pour le tirer vers le haut de la page.

Gardez votre doigt sur le texte pendant que vous utilisez un autre doigt ou votre autre main pour ouvrir l’application vers laquelle vous souhaitez déplacer le texte.

Lorsque le texte est situé dans l’application où vous voulez qu’il aille, relâchez votre doigt et il sera collé.

Pointe: Ce geste de glisser-déposer de texte est plus facile à utiliser en mode multitâche, où vous avez deux fenêtres d’application ouvertes côte à côte.

4. Utilisez un crayon Apple

Un Apple Pencil est de loin l’un des meilleurs accessoires que vous puissiez utiliser avec un iPad‌, et tous les iPads modernes d’Apple prennent en charge l’un des deux modèles ‌Apple Pencil‌. Si vous n’avez pas reçu de ‌Apple Pencil‌ avec votre ‌iPad‌, cela vaut la peine d’être considéré.



Avec un Apple Pencil‌, vous pouvez esquisser et dessiner dans des applications de dessin, des applications de prise de notes, etc. texte.

Dans l’application Notes intégrée, par exemple, vous pouvez l’ouvrir et commencer à écrire avec le crayon. Il en va de même pour les recherches Safari, les événements du calendrier, les messages et bien plus encore.

Il existe deux versions différentes du ‌Apple Pencil‌, donc le modèle dont vous avez besoin dépendra de l’iPad que vous possédez. Pour déterminer votre modèle de ‌iPad‌, ouvrez l’application Paramètres, appuyez sur « Général », puis sur « À propos ». Votre modèle est répertorié sous « Nom du modèle ». ‌Apple Pencil‌ 1 appareils ‌iPad‌ (6e génération et versions ultérieures) ‌iPad mini‌ (5e génération) 12,9 pouces ‌iPad Pro‌ (1re et 2e génération) 10,5 pouces ‌iPad Pro‌ 9,7 pouces ‌iPad Pro‌ ‌iPad Air‌ (3e génération) ‌Apple Pencil‌ 2 appareils 12,9- pouces ‌iPad Pro‌ (3e génération et versions ultérieures) 11 pouces ‌iPad Pro‌ (Tous les modèles) ‌iPad Air‌ (4e génération) ‌iPad mini‌ (6e génération)

Apprenez-en plus sur le ‌Apple Pencil‌ dans notre guide dédié.

5. Profitez des widgets

De nombreuses applications d’Apple et des applications tierces sont livrées avec des widgets, que vous pouvez placer sur votre Écran d’accueil‌ ou afficher dans le Centre Aujourd’hui pour obtenir des informations en un coup d’œil.



Voici comment ajouter un widget à votre Écran d’accueil‌ : Appuyez longuement sur un espace vide de l’‌Écran d’accueil‌ pour entrer en mode « Jiggle » où les icônes se tortillent. Appuyez sur le bouton « + » dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Faites défiler les suggestions de widgets ou recherchez un widget spécifique.

Appuyez sur le widget de votre choix, puis faites défiler les différentes options. Pour de nombreux « widgets », vous pouvez choisir une taille et pour d’autres, vous pouvez personnaliser la fonction.

Lorsque vous avez personnalisé votre widget à votre satisfaction, appuyez sur « Ajouter un widget ». Il sera placé sur l’écran d’accueil et à partir de là, vous pourrez le faire glisser dans la position souhaitée.

Appuyez sur « Terminé » lorsque vous avez terminé.

Pointe: Sur le ‌iPad‌, vous avez accès aux ‌widgets‌ XL, un widget de plus grande taille qui n’est pas disponible sur l’iPhone. Vous pouvez également ajouter des « widgets » à la vue Aujourd’hui en accédant à votre première page « Écran d’accueil », puis en balayant à nouveau de gauche à droite pour ouvrir l’interface de la vue Aujourd’hui.

Ajoutez un widget en appuyant longuement sur l’écran, puis en appuyant sur le bouton « + » comme indiqué ci-dessus. Vous pouvez faire glisser et déposer des widgets‌ pour les réorganiser, ou en retirer un de la vue Aujourd’hui vers votre ‌Écran d’accueil‌.

6. Utilisez des notes rapides

Avec iOS 15, Apple a ajouté une fonction Quick Notes pratique à l’iPad‌ conçue pour prendre des notes sans avoir à ouvrir l’application Notes. Quick Notes peut être utilisé avec ou sans Apple Pencil‌, et l’interface est accessible à tout moment d’un simple geste.



Dans n’importe quelle application ou sur l’Écran d’accueil‌, balayez vers le haut en diagonale depuis le coin droit de l’écran. Vous pouvez effectuer le balayage en diagonale en mode portrait ou paysage – cela fonctionne de la même manière. Tapez vos notes ou écrivez avec le ‌Apple Pencil‌. Faites glisser pour réduire la note rapide sur le côté si vous souhaitez la masquer temporairement et la ramener pour rechercher quelque chose. Appuyez sur « Terminé » lorsque vous avez terminé.

Pointe: Vous pouvez également accéder à Quick Notes via le Centre de contrôle en appuyant sur l’icône Notes ou en utilisant la touche Globe + le raccourci clavier Q. Si vous avez un Apple Pencil‌, vous pouvez également le toucher sur l’écran verrouillé du ‌iPad‌ pour afficher une note.

Pour plus de conseils sur la façon de tirer le meilleur parti de la fonction Notes rapides, nous avons un guide dédié aux notes rapides.

7. Utilisez votre iPad comme deuxième écran

Si vous avez un Mac et qu’il n’est pas trop vieux, vous pouvez utiliser votre ‌iPad‌ comme deuxième écran avec la fonction Sidecar d’Apple.



Utiliser ‌Sidecar‌ est aussi simple que d’accéder à la section d’affichage du Centre de contrôle sur votre Mac et de transmettre votre écran à votre ‌iPad‌, mais nous avons un guide détaillé avec des instructions complètes ci-dessous.

‌Sidecar‌ nécessite un Mac compatible avec macOS Catalina ou une version ultérieure, et il fonctionne avec les machines suivantes :

MacBook Pro introduit en 2016 ou version ultérieure MacBook introduit en 2016 ou version ultérieure MacBook Air introduit en 2018 ou version ultérieure iMac introduit en 2017 ou version ultérieure, ou ‌iMac‌ (Retina 5K, 27 pouces, fin 2015) ‌iMac‌ Pro Mac mini introduit en 2018 ou version ultérieure Mac Pro introduit en 2019

Votre ‌iPad‌ doit être compatible avec un ‌Apple Pencil‌ et il doit exécuter iPadOS 13 ou une version ultérieure. Cela inclut le iPad mini‌ 5 ou plus récent, tous les modèles ‌iPad Pro‌, le ‌iPad‌ de sixième génération ou plus récent, et le ‌iPad Air‌ de troisième génération ou plus récent.

8. Améliorez Safari avec des extensions

Safari sur ‌iPad‌ prend en charge toutes les extensions que vous pourriez obtenir sur votre Mac, vous pouvez donc télécharger des extensions pour transformer toutes les pages Web en mode sombre, en utilisant des gestionnaires de mots de passe, en évitant les pages AMP, etc.



Obtenir des extensions Safari est aussi simple que d’ouvrir l’application Paramètres, de faire défiler jusqu’à Safari, d’appuyer sur Extensions, puis de sélectionner Plus d’extensions pour accéder à la section Extensions de l’App Store.

Nous avons une procédure détaillée sur l’installation des extensions et un guide pratique sur certaines extensions utiles qui valent la peine d’être consultées.

9. Traduisez du texte n’importe où

Avec iOS et ‌iPadOS 15‌, Apple a introduit la traduction à l’échelle du système, vous pouvez donc sélectionner du texte n’importe où sur l’‌iPad‌ et obtenir une traduction tant que vous disposez d’une connexion Internet.

Sélectionnez le texte que vous souhaitez faire traduire en appuyant longuement puis en faisant glisser les barres bleues. Appuyez sur le texte sélectionné.

Sur la barre qui apparaît, appuyez sur l’option « Traduire ». Le texte sera traduit dans une petite fenêtre sur le côté.

Vous pouvez traduire du contenu dans l’application Notes, Safari, Messages ou toute autre application dans laquelle vous pouvez sélectionner du texte sur l’iPad‌. Avec Live Text, une fonctionnalité qui reconnaît tout le texte des photos, vous pouvez également prendre une photo de texte dans une langue étrangère et la traduire.

La traduction à l’échelle du système fonctionne pour l’arabe, le chinois mandarin, l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le coréen, le portugais, le russe et l’espagnol.

10. Trouvez n’importe quoi avec Spotlight

Si vous n’utilisez pas encore Spotlight sur votre ‌iPad‌, c’est le meilleur moyen de trouver à peu près n’importe quoi. Pour y accéder, accédez simplement à l’écran d’accueil et balayez vers le bas.



En plus des suggestions Siri, qui propose des applications auxquelles vous pouvez accéder en fonction de votre historique d’utilisation, il y aura une barre de recherche. Appuyez dessus et vous pouvez rechercher toutes sortes de choses. Quelques-unes des raisons pour lesquelles vous pouvez utiliser Spotlight : Rechercher et lancer des applications que vous avez installées Rechercher de nouvelles applications dans l’‌App Store‌ Réorganiser les applications (rechercher une application, puis la faire appuyez sur « Obtenir ») Suppression d’applications (appuyez longuement et choisissez supprimer) Recherche de photos (recherche par date, personne ou objet sur la photo) Faits sur les acteurs, actrices et autres personnes connues Informations sur les contacts Images Web (recherche pour [subject] images) Conversion de mesures Conversion de devises Calculs simples Recherche de contenu dans Notes, Messages et autres applications

Pointe: Si vous glissez vers le bas depuis l’écran de verrouillage de votre ‌iPad‌, vous pouvez accéder à une interface de recherche Spotlight sans avoir à déverrouiller votre appareil.

Si vous voulez en savoir plus sur Spotlight Search et comment il peut être utilisé, nous avons un guide dédié mettant en évidence toutes les nouvelles fonctionnalités de ‌iOS 15‌.

En savoir plus sur votre iPad

Nous avons des rafles dédiées pour chacun des iPad d’Apple, avec des récapitulatifs complets des fonctionnalités.

Vous voudrez également jeter un coup d’œil au résumé ‌iPadOS 15‌ pour apprendre à utiliser toutes les fonctions ‌iPad‌ qui ont été introduites avec la mise à jour logicielle de cette année.