10 choses que vous ne pouvez pas faire devant la reine

Pas n’importe quel mortel ne connaît la reine Elizabeth II, mais seulement des personnes célèbres, des personnes impliquées dans la politique et les hommes d’affaires les plus puissants du monde. Sûrement, tout au long de ses années sur le trône, il a rencontré des millions de personnes et ces personnes Ils doivent suivre certaines règles pour éviter d’être impoli ou de l’offenser.

Voici les 10 choses que vous ne devriez PAS faire lorsque vous la rencontrez (au cas où vous en auriez le privilège).