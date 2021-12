10 choses que vous ne saviez jamais sur « The Golden Girls »

Lors de la première de « The Golden Girls » il y a plus de 30 ans, le 14 septembre 1985, le public a découvert la belle du sud Blanche Devereaux (Rue McClanahan) et ses colocataires Rose Nylund (Betty White), Dorothy Zbornak (Bea Arthur) et la mère de Dorothy , Sophia Petrillo (Estelle .).

Cette sitcom américaine classique, surnommée « Miami Nice », a accumulé 68 nominations aux Emmy Awards et 11 victoires tout au long de sa diffusion. Depuis lors, il n’a cessé de recueillir des éloges – en fait, il est actuellement répertorié comme n ° 69 sur le classement de Deadline des « 101 meilleures séries télévisées écrites de tous les temps ». Et tandis que White est la seule Golden Girl vivante qui reste, l’héritage de la série perdure certainement, faisant rire à la fois les anciens et les nouveaux fans.

Alors maintenant, parce que nous avons tous « Merci d’être un ami » coincé dans nos têtes, nous avons rassemblé 10 faits uniques sur « The Golden Girls ». Voyez à quel point vous connaissez vraiment ce fabuleux quatuor :

#1. La transformation massive d’Estelle . pour devenir Sophia Petrillo

., qui était plus jeune que Bea Arthur et Betty White, a subi une transformation de trois heures pour devenir la Sicilienne impertinente de 80 ans. « Quand elle s’assied pour la première fois dans le fauteuil, c’est juste Estelle, une gentille et charmante dame », a déclaré le maquilleur Maurice Stein dans le numéro de février 1988 du magazine Orange Coast. « Mais au fur et à mesure que le maquillage avance, elle devient cette vieille dame accrocheuse, sage et croustillante. Elle semble s’affaisser sur sa chaise et vraiment entrer dans le personnage. Au moment où elle se lève de sa chaise, j’ai Sophia sur mon mains. »

#2. Un royal britannique était un fan

La reine Elizabeth, la reine mère, était une telle fan de la série qu’elle a demandé aux acteurs de donner une performance de commande le 21 novembre 1988. Cependant, le dialogue racé pour lequel la série était célèbre devait être atténué d’un cran. « Nous ferons environ sept minutes de l’émission, mais nous devrons censurer certaines choses pour la reine », a déclaré Arthur à l’époque.

#3. Une Golden Girl détestait le cheesecake

Toutes les filles n’aiment pas les trucs sucrés. Alors qu’il a été rapporté que les personnages auraient consommé plus de 100 gâteaux au fromage au cours des sept années de la série, l’un d’eux détestait le dessert. « Dans la vraie vie, Bea déteste le cheesecake ! » a déclaré son webmaster Kevin Buckstiegel alors qu’elle faisait la promotion de son one-woman show en 2006. Selon « The Dead Celebrity Cookbook: A Resurrection of Recipes From More Than 145 Stars of Stage and Screen », la version d’Arthur du petit-déjeuner était en fait une version végétarienne mettant en vedette champignons rôtis.

#4. La maison était la Californie, pas Miami

Blanche et ses colocataires ont peut-être élu domicile à Miami, mais leur propriété de style ranch était en fait située en Californie. Une maison au 245 N. Saltair Avenue à Brentwood a servi de modèle pour le logement des filles. Le magazine Los Angeles a révélé qu’une réplique exacte de la façade de la maison avait été construite plus tard sur Residential Street aux studios Disney-MGM (aujourd’hui Disney’s Hollywood Studios) à Orlando, et avait été utilisée pour les images extérieures au cours des dernières années de la série. La rue et ses décors ont été démolis en 2003 pour faire place à un spectacle de cascades, mais la résidence privée de Brentwood est toujours debout. Et au cas où vous vous poseriez la question, l’adresse des filles, 6151 Richmond Street à Miami, n’est pas réelle.

#5. St. Olaf est en quelque sorte réel

Bien que leur résidence à Miami n’existe pas, le tristement célèbre St. Olaf de Rose existe… en quelque sorte. Il n’y a pas de telle ville norvégienne dans le Minnesota, mais un canton de St. Olaf existe dans l’État. Il existe également un collège St. Olaf situé sur l’avenue St. Olaf dans le Minnesota, qui a été fondé par des immigrants norvégiens en 1874. Il propose un « programme solide de culture scandinave, comprenant des cours de langue norvégienne, des études de cinéma nordique et des cours d’histoire viking ».

#6. Elaine Stritch a refusé un rôle principal

Lorsque Susan Harris a écrit le scénario pilote de « The Golden Girls », elle a décrit le personnage de Dorothy comme un « type Bea Arthur ». Cependant, le rôle aurait peut-être été attribué à l’actrice Elaine Stritch – si elle n’avait pas gâché son audition en lançant une bombe F. « Qui s’est vraiment foutu de jouer avec une vieille nana qui s’installe à Miami avec deux autres vieilles nanas et leur mère ? » elle a plaisanté plus tard dans son one-woman show.

#sept. L’accent de Blanche a changé dans la série

Les fans de « The Golden Girls » peuvent remarquer que Blanche, originaire d’Atlanta, en Géorgie, n’avait pas beaucoup d’accent du Sud dans l’épisode pilote. C’est parce que le réalisateur Jay Sandrich a dit à McClanahan de se fier plutôt à son « accent régulier de l’Oklahoma ». Cependant, lorsque le réalisateur Paul Bogart est arrivé plus tard, il a voulu que McClanahan utilise l’accent du Sud. Plus tard, McClanahan a révélé qu’elle avait créé une interprétation exagérée d’un accent sudiste sensuel – un accent qui, selon elle, pourrait facilement attirer les hommes. « C’est drôle », a déclaré McClanahan. « [Blanche] Je ne pensais pas qu’elle était drôle, mais je pensais qu’elle était drôle. »

#8. Rue McClanahan a lancé une ligne de lingerie pour les « personnes sexy dans le besoin »

McClanahan s’est peut-être inspiré d’un épisode de la troisième saison intitulé « Mon frère, mon père » – dans lequel Blanche prétendait collectionner de la lingerie pour « des personnes sexy dans le besoin » – lorsqu’elle a lancé sa propre ligne de vêtements sur QVC. Dans les mémoires de McClanahan en 2007, « Mes cinq premiers maris… et ceux qui se sont éloignés », elle se souvient avoir lancé « A Touch of Rue ». « J’ai sélectionné des tissus que j’aimais et j’ai conçu des vêtements inspirés de Blanche avec ma propre touche pratique, rendant les créations exquises de Blanche portables dans la vraie vie et disponibles à des prix abordables. » (Selon elle, les ensembles robe-peignoir soyeux « se sont vendus en quelques minutes. ») Quant à la couture réelle de Blanche ? McClanahan a été autorisée à conserver environ 500 de ses costumes « Golden Girls », qui étaient stockés dans son appartement de New York.

#9. Un terme floridien est devenu populaire

« The Golden Girls » a présenté aux téléspectateurs de tout le pays un mot que les Floridiens connaissaient déjà très bien: « Lanai ». Une véranda est décrite comme un porche fermé dans un cadre plus tropical, avec des tables et des chaises décontractées. Dans l’épisode de la saison 2, « A Piece of Cake », Sophia l’apprend par elle-même avec les téléspectateurs :

Dorothée : Nous organisons une fête d’anniversaire surprise pour Blanche. Pourquoi ne sortez-vous pas sur la véranda et vous mêlez-vous aux invités ?

Sophie : D’ACCORD! Qu’est-ce qu’une véranda ?

Dorothée : Porche!

Sophie : Eh bien, excusez-moi, Krystle Carrington !

#dix. Bea Arthur n’était peut-être pas si « sympa à Miami »

Dorothy s’en prenant souvent à Rose n’était peut-être pas un acte. Dans la vraie vie, Arthur avait une « aversion intense » pour White. Selon White, Arthur a trouvé qu’elle était une « douleur dans le cou » à cause de son attitude toujours joyeuse. McClanahan pensait que leurs points de vue opposés sur le jeu d’acteur pouvaient également avoir été un facteur contributif. « Bea est venue du point de vue de la scène new-yorkaise », a expliqué McClanahan. « Elle a toujours eu ce que nous appelons » le quatrième mur « . Et Betty est venue du point de vue de la télévision. Elle flirtait avec le public, relevait sa jupe et disait : « Salut marin. Mais Bea n’a jamais reconnu le public. » McClanahan a également admis qu’Arthur n’avait jamais révélé pourquoi elle ne pouvait pas s’entendre avec White.