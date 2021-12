10 choses que vous ne saviez pas sur le prince Philip

un. le prince harry Raconté James Corden cette le prince philippe généralement mis fin à un appel Zoom sans aucune sorte de cérémonie d’adieu ou de sentiment de grand-père, mais il fermait plutôt brusquement l’ordinateur portable. Ce qui signifie que le nonagénaire avait simplement repris ses anciennes habitudes vers la nouvelle technologie : biographe Ingrid Seward a partagé dans son livre de 2020, le prince Philip a révélé que la première fois qu’elle avait été présentée au duc d’Édimbourg en 1984, il lui avait demandé si elle était allemande et lorsqu’elle a répondu qu’elle ne l’était pas, il s’est simplement retourné et s’est éloigné. Une autre fois, la prenant pour une journaliste de tabloïd lors d’un événement, il lui jeta un bref coup d’œil et tourna de nouveau les talons. Mais, a-t-elle écrit, lorsqu’ils ont finalement eu une conversation quelques jours plus tard, il était « le charme incarné ».

Un ami de Philip a déclaré à l’écrivain : « Ce n’est pas un gentleman, car il ne met pas les gens à l’aise quand il ne peut pas être dérangé, mais il respecte les règles avec sa femme et sa famille. »

Harry dit dans le documentaire de 2021 Prince Philip: The Royal Family Remembers, « Ce que vous voyez, c’est ce que vous avez avec mon grand-père. Son authenticité. Il était sans vergogne lui. »