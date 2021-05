10 choses qui ont fait le Sgt. Poivre Possible

Sgt. Poivre occupe un espace unique dans Les Beatles’ catalogue et la mémoire collective des gens. Peu importe vos penchants musicaux, on ne peut nier l’influence dominante de l’album à la fois sur la musique et la culture en général. L’histoire peut être divisée en pré-poivre et post-poivre.

Pour ceux qui n’étaient pas là pour en faire l’expérience lors de sa sortie, Sgt. Pepper est réduit au familier. Ce qui était autrefois considéré comme expérimental sauvage et profondément nouveau est classé dans la catégorie «rock classique». Et pourtant, le sergent. Le poivre est ce qui a fait du rock une forme d’art « respectable » et ses répercussions se font entendre dans les décennies qui ont suivi. Sgt. Pepper n’a pu naître qu’en 1967, et pour comprendre pourquoi, il faut reconnaître l’importante relation symbiotique entre la culture et la musique. Alors que nous célébrons l’anniversaire de sa sortie, voici quelques-unes des circonstances qui ont conduit à la réalisation la plus louée des Beatles.

1 : La contre-culture des années 60

L’esprit de la contre-culture était déjà en place bien avant que le Sgt. Pepper est entré en scène. Dylan avait livré son double album épique Blonde On Blonde, tandis que Brian Wilson mijotait Pet Sounds avec Les garçons de la plage.

Apparemment, chaque artiste tirait de manière créative sur tous les moteurs et le rythme effréné des sorties a été remarquable en l’espace d’un an seulement. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, il semblait y avoir un échange culturel ouvert, car les artistes s’inspireraient les uns les autres et, à leur tour, créeraient quelque chose d’entièrement nouveau. Comme John Lennon a souligné, les Beatles n’ont pas créé la contre-culture, mais ils étaient certainement son symbole le plus visible. «Ce peu de nous avons changé les coiffures de tout le monde? Mais quelque chose nous a influencés… ce qu’il y a dans l’air », a déclaré Lennon. « Nous faisions partie de ce qu’étaient les années 60.

Cela se passait tout seul. Nous avons été choisis pour représenter ce qui se passait dans la rue. Alors que le sergent. Pepper n’a peut-être pas capturé la nature anti-establishment de la culture des années 60, il a certainement défini son ouverture, à la fois en termes de musique, d’art visuel et d’imagerie lyrique. Du vaudevillian “Être pour le bénéfice de M. Kite!” au mot prononcé sur «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band » et un orchestre complet sur « A Day In The Life », ils ont brouillé la frontière entre l’art d’avant-garde et la musique pop.

2. Noms de groupes psychédéliques californiens

Amoureux de ce qui se passait sur la scène de la côte ouest, en particulier à San Francisco, Paul McCartney avait remarqué que la dernière vague de noms de groupes devenait de plus en plus longue et imaginative. Ce n’était plus les Beatles, les Byrds ou les Kinks, c’était soudainement Lothar And The Hand People, Big Brother And The Holding Company, ou la suggestion de Lennon, “Fred And His Incredible Shrinking Grateful Airplanes”. Alors que le groupe parlait d’alias parodiques, cela a également donné naissance à l’idée de laisser les « Beatles » derrière eux et de se forger une nouvelle identité.

3: Adoption d’Alter Ego

À ce stade, les Beatles avaient atteint des niveaux de popularité stratosphériques et la Beatlemania avait éclipsé la musique actuelle du groupe. Le groupe voulait que la liberté de se développer au-delà de leur image de vadrouille, et cela a conduit à une exploration de alter ego. Comme McCartney s’en souvint plus tard, “J’ai pensé que ce serait bien de perdre nos identités, de nous plonger dans la personnalité d’un faux groupe”, et ainsi le Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band est né. Cette idée d’identité fluide est celle qui a fortement résonné avec la jeunesse de la contre-culture. Leur passé n’avait plus à déterminer tout leur avenir, on pouvait simplement se réinventer.

4: Les sons des animaux de compagnie des Beach Boys

George Martin et Paul McCartney ont tous deux chanté les louanges des Beach Boys Sons d’animaux et quelle force influente c’était pour le Sgt. Poivre. Martin a déclaré que si Brian Wilson et les Beach Boys n’avaient pas créé leur album classique, « Sgt. Pepper n’aurait jamais eu lieu », tandis que McCartney a déclaré: « L’invention musicale sur cet album était, comme, ‘Wow!’ C’était la grande chose pour moi. J’ai juste pensé, Oh mon Dieu, c’est l’album de tous les temps. Qu’est-ce qu’on va faire ?” Alors que Pet Sounds était en rotation permanente pendant les sessions d’enregistrement, il n’aurait jamais existé sans que Brian Wilson ne s’inspire de la Rubber Soul des Beatles. Et ainsi le cycle continua.

5 : Frank Zappa et la folie des mères de l’invention !

Si Brian Wilson a aidé à diriger le côté pop des choses, Frank Zappa pousserait les Beatles à devenir plus expérimentaux. Le premier album de Frank Zappa et les mères de l’invention en 1966, Flipper!, était également le premier du genre, incorporant l’orchestration néoclassique avec le jazz improvisé et la politique contre-culturelle, et visant à transformer le format LP en une déclaration conceptuelle. Pet Sounds et Freak Out ! avait prouvé que le rock pouvait être aussi bien le médium d’un producteur de studio que l’art de la performance. Si paniquez ! était le manifeste pour la culture freak à LA, puis Sgt. Pepper serait le soutien intellectuel de la sous-culture hippie de San Francisco.

6: Arrêtez d’être un groupe de tournée

Avant de décider d’adopter un alter ego, les Beatles ont décidé qu’ils en avaient complètement fini avec les tournées. Oubliez les désagréments, les tournées étaient devenues physiquement dangereuses pour le groupe, à la fois en raison de fans zélés et de certains publics pas si favorables qui n’ont pas apprécié les commentaires apparemment blasphématoires de John Lennon sur le christianisme. Leur performance au Candlestick Park à San Francisco, le 29 août 1966, serait le dernier concert qu’ils joueraient, à l’exception d’un célèbre Performances sur le toit d’Apple en 1969.

Chaque membre s’est échappé à sa manière, et lorsqu’ils se sont réunis à nouveau en novembre 1966, ils ont décidé de passer d’un groupe de travail à une « idée » plus conceptuelle. Si leurs chansons ne nécessitaient pas que les parties vocales et instrumentales soient partagées démocratiquement entre eux, alors le groupe était libre de jouer sur les forces de chacun et de bricoler en studio jusqu’à ce qu’ils puissent atteindre quelque chose proche de la perfection. Ringo a résumé la pensée du groupe dans le livre Anthology en disant: «Après avoir décidé de ne pas tourner, je ne pense pas que nous nous en soucions vraiment. Nous nous étions plus amusés en studio, comme vous pouvez l’entendre avec Revolver et Rubber Soul. Au lieu d’être retirés du studio pour partir en tournée, nous pouvions maintenant y passer du temps et nous détendre.

7 : Expérimentation en studio et George Martin

Lors de leurs sessions à Abbey Road, les Beatles clôturaient le chapitre Beatlemania de leur carrière et entamaient un nouveau chapitre : les « années studio ». Pendant des années, la plupart des musiques rock et pop ont été écrites de manière à pouvoir être jouées en direct. En ce qui concerne le processus d’enregistrement, la règle d’or était de recréer et de capturer également une “performance live” sur disque. Mais Martin et les garçons voulaient renverser cette vanité. Comme Martin l’a dit, “Nous mettions quelque chose sur bande qui ne pouvait être fait que sur bande.” Il était plus qu’un simple producteur ; il a été l’architecte du son des Beatles et a exposé le groupe aux enregistrements et aux idées les plus avant-gardistes qui ont élargi leur champ de vision.

8: Limitations techniques

Il est remarquable de voir tout ce que Martin et le groupe ont pu accomplir en utilisant la technologie de studio de l’époque – c’est en partie ce qui fait que Sgt. Du poivre si impressionnant. Comme toutes les grandes idées, avec l’adversité vient l’ingéniosité. Alors que l’enregistrement multipiste était la norme de l’industrie en 1967, les magnétophones à huit pistes étaient plus courants aux États-Unis et n’étaient pas largement disponibles au Royaume-Uni avant la fin de 1967. Une grande partie des effets sonores psychédéliques de l’album ont été créés grâce à un épissage inventif et à la fixation de microphones à presque tous les objets de la pièce, ainsi que la réutilisation des écouteurs comme microphones et autres astuces d’ingéniosité.

9 : Inde

Les Beatles, comme le reste du monde occidental, s’étaient épris des traditions musicales, de la spiritualité et de la culture indiennes. Son influence s’est fait sentir depuis “Norwegian Wood”, sur Rubber Soul, et surtout sur Revolver, avec George Harrison“Love You To”. L’intérêt de Harrison pour la musique indienne allait s’épanouir en une passion de longue date. Avant le Sgt. Les sessions Pepper ont commencé, Harrison s’est envolé pour Bombay pour prendre des leçons de sitar de Ravi Shankar, culminant dans son «Inside You Without You» teinté de l’Est et les arrière-plans de «Lucy In The Sky With Diamonds».

10: Tendances de l’industrie ignorées

En 1966, les Beatles avaient déjà amassé une énorme série de succès, Revolver se vendant à 1 187 869 exemplaires au 31 décembre 1966, rien qu’aux États-Unis. Leur succès les avait placés dans une position unique pour expérimenter de nouvelles approches de l’écriture de chansons et de l’instrumentation. Avec chaque disque, ils avaient élargi la définition acceptable de la «musique rock» et leur capacité à toucher des fans de tous les genres leur a permis de jouer avec différents styles et instruments tout en conservant un attrait grand public. Sans avoir à répondre aux caprices éphémères de la musique populaire, les Beatles pourraient éviter de faire de la dance music ou des singles adaptés à la radio. Au lieu de cela, ils ont élevé le rock à un niveau plus élevé, ouvrant la voie au rock progressif et à l’art-rock du futur qui émergeront bientôt.

