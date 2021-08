10 choses qui ont marqué les Jeux olympiques de Tokyo 2020

Les moments les plus émouvants de Tokyo 2020 2:25

(CNN espagnol) – Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 (2021, en fait) ont pris fin.

Ce dimanche, la cérémonie de clôture au stade olympique de la capitale japonaise était le dernier moment de cet événement sportif qui s’est déroulé du 23 juillet au 8 août.

Du déroulement d’une pandémie au thème de plus en plus constant de la santé mentale, ces Jeux olympiques de Tokyo ont connu de multiples situations et moments qui les marquent déjà dans l’histoire du sport. Nous vous en présentons quelques-uns.

1. Jeux olympiques en plein covid-19

Les Jeux olympiques devaient initialement se tenir en 2020, mais la pandémie de covid-19 a empêché que cela se produise. Ils ont dû être reportés d’un an, la date de début officielle a donc été laissée au 23 juillet.

Cependant, la pandémie, qui n’a pas cessé à ce jour, a de nouveau suscité des doutes. Même deux jours avant le signalement initial, le directeur de Tokyo 2020, Toshiro Muto, n’excluait pas une annulation de dernière minute des Jeux olympiques au milieu d’une augmentation des cas de covid-19.

Mais elles ont été réalisées, bien qu’avec de nombreux changements : sans public dans les compétitions, tous les athlètes vivaient dans une “bulle” appelée le village olympique, avec l’utilisation obligatoire de masques faciaux entre les duels et la remise des médailles, entre autres.

Quel a été le résultat à la fin de l’événement sportif? Les organisateurs des JO ont indiqué dimanche que 27 nouveaux cas de covid-19 liés aux Jeux avaient été identifiés. Aucun d’entre eux n’était un athlète.

À ce jour, les autorités olympiques ont signalé 436 cas de covid-19 liés aux Jeux, qui se sont terminés dans la nuit à Tokyo.

Samedi, rien qu’à Tokyo, 4 566 cas de covid-19 ont été signalés, le quatrième jour consécutif que la ville a signalé plus de 4 000 nouvelles infections par jour.

2. La santé mentale dans le sport

L’un des sujets qui a reçu le plus d’attention lors de ces Jeux Olympiques était celui de la santé mentale dans le sport.

La joueuse de tennis Naomi Osaka, porte-drapeau du Japon à ces Jeux, en avait déjà parlé lors de sa retraite de Roland-Garros en mai et c’était devenu l’un des fleurons de ce numéro.

L’attention portée à cette question s’est encore accrue lorsque Simone Biles, une gymnaste des États-Unis et l’une des meilleures de l’histoire, a décidé de se retirer de la finale par équipe de gymnastique féminine de Tokyo 2020 pour des raisons de santé mentale.

Biles et Osaka, au-delà de leurs résultats en compétition, ont mis aux yeux du public la question de la santé mentale, qui est d’une importance vitale et affecte de nombreux athlètes depuis des années.

3. Simone Bilès

Après s’être retiré de cette finale, Biles n’a pas participé à nouveau jusqu’à la dernière épreuve pour laquelle il pouvait contester une médaille : la finale de la poutre.

Pour son retour, Biles a dû s’entraîner secrètement dans un gymnase japonais pour retrouver sa forme physique. Elle n’a pas atteint la médaille d’or, mais sa médaille de bronze a été un triomphe total pour la gymnaste américaine.

Après avoir remporté la médaille de bronze, Simone Biles a partagé ses impressions, insistant à nouveau sur l’importance de parler davantage de santé mentale avec les athlètes.

Biles : Nous devons parler davantage de santé mentale avec les athlètes 0:58

4. Tom Daley

Le plongeur Tom Daley, qui après quatre Jeux Olympiques a réussi à atteindre la médaille d’or à Tokyo 2020, a également parlé de santé mentale.

Après être devenue virale pour avoir tricoté lors de la finale du plongeon féminin de 10 pieds, Daley a déclaré sur sa page Instagram alternative que la seule chose qui l’a gardée mentalement bien tout au long de la pandémie est son amour du tricot.

“La seule chose qui m’a permis de rester calme tout au long de ce processus, c’est mon amour du tricot et du crochet et de tout ce qui concerne la couture”, a déclaré Daley à ses 564 000 abonnés sur sa page Instagram @madewithlovebytomdaley.

La dernière création que Daley a partagée aux Jeux olympiques de Tokyo était un cardigan qu’il a tricoté tout au long de l’événement sportif. Sur son Instagram, elle publie les photos et les promeut pour collecter des fonds pour diverses causes caritatives.

5. Le plus jeune podium olympique de l’histoire et adultes en compétition

Le skate a attiré l’attention non seulement parce qu’il a fait ses débuts à Tokyo 2020, mais aussi en raison du jeune âge des athlètes qui ont concouru, en particulier dans les épreuves de la catégorie féminine.

La Japonaise Nishiya Momiji a remporté la médaille d’or en skateboard. À tout juste 13 ans, elle est l’une des plus jeunes médaillées de l’histoire des Jeux.

Et il n’y avait pas que Nishiya : tout le podium de cette épreuve était jeune, à tel point qu’il est le plus jeune de l’histoire des JO.

En plus de Nishiya, une médaillée d’or de 13 ans, Rayssa Leal, 13 ans, du Brésil, a remporté l’argent et Funa Nakayama, 16 ans, du Japon, le bronze. Un âge combiné sur le podium de 42 ans.

Ce sont les jeunes hommes qui dominent à Tokyo 2:07

De même que les jeunes se démarquent, les plus grands exaltent aussi l’esprit sportif. L’équestre historique Andrew Hoy est devenu le médaillé olympique australien le plus ancien, remportant l’argent par équipe et le bronze individuel à 62 ans à Tokyo 2020.

Écoutons-le pour le plus vieux médaillé olympique d’Australie, Andrew Hoy ! 😱 Inspirant et performant dans l’équitation olympique depuis 1984, cet homme ne montre aucun signe d’arrêt ! Les yeux sur Brisbane 2032 ! 👀 📸 © ️FEI / @Ctanierephotos / Libby Law Photography @ Tokyo2020 @Olympics pic.twitter.com/Jx0G5GGcuq – La FEI (@FEI_Global) 3 août 2021

D’autre part, Chuso García Bragado, d’Espagne, est devenu l’athlète avec le plus de participations olympiques de l’histoire : de Barcelone 1992 à Tokyo 2020, où il a concouru à l’âge de 51 ans.

Quelque chose s’est déjà produit 𝐡𝐢𝐬𝐭ó𝐫𝐢𝐜𝐨 :

Chuso García Bragado 🇪🇸, à 51 ans, est devenu l’athlète avec le plus de participations olympiques de l’histoire 🤯 ✅ Barcelone 1992

Atlanta 1996

Sydney 2000

✅ Athènes 2004

✅ Pékin 2008

✅ Londres 2012

Rio 2016

✅ #Tokyo2020 pic.twitter.com/UUhdrUNeM9 – Les Jeux Olympiques (@juegosolimpicos) 5 août 2021

6. Des plongeons parfaits pour gagner l’or à 14 ans

Les préoccupations de la plupart des jeunes de 14 ans vont de l’école aux rassemblements sociaux. Mais pas pour Quan Hongchan.

Hongchan, la jeune sensation du plongeon (qui est également la plus jeune athlète chinoise aux Jeux olympiques de Tokyo 2020), a remporté une impressionnante médaille d’or dans l’épreuve féminine de la plate-forme de 10 mètres.

Après la victoire, elle a admis que les nerfs de la compétition l’avaient légèrement affectée. “J’étais un peu nerveuse, mais pas beaucoup, juste un peu”, a-t-elle déclaré aux journalistes.

Hongchan a effectué deux plongeons parfaits avec un score de 10 de tous les juges dans un affichage dominant. Ainsi, elle est devenue la deuxième plus jeune femme à remporter la médaille d’or dans cette épreuve, après que sa compatriote Fu Mingxia a remporté le titre aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, à tout juste 13 ans.

Bien que lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait quand les gens l’appelaient un “prodige de la plongée”, Hongchan a déclaré qu’elle n’était pas d’accord avec cette étiquette.

“Je ne pense pas être un prodige. Je ne suis pas très brillant. Je ne réussis pas bien à l’école. Vous me posez toutes ces questions et j’ai juste l’esprit vide”, a répondu le jeune de 14 ans. athlète.

7. Sexisme dans le sport

Voyant que certains commentateurs ont encore fait le “minimum absolu” d’efforts pour apprendre le nom d’un athlète olympique “renforce fondamentalement ce stéréotype que personne ne regarde, (que) personne ne se soucie du football féminin ou des athlètes féminines”, a déclaré Rebecca. le problème persistant du sexisme dans le sport.

L’infantation est également une force omniprésente. Les chercheurs étudiant l’intersection du genre et du sport soulignent le fait que les commentateurs continuent d’utiliser le mot « filles » pour décrire les athlètes d’élite, quel que soit leur âge, tout en désignant rarement les athlètes masculins comme des « enfants ».

Janet Fink, experte en marketing des athlètes féminines et des sports féminins et doyenne associée à l’Université du Massachusetts à Amherst, a déclaré à CNN qu’il était difficile de comprendre comment en 2021 “vous pourriez appeler quelqu’un qui est une athlète de renommée mondiale une fille”.

Malgré cela, la visibilité et l’intérêt pour le sport féminin continuent de croître, et les athlètes actuels et anciens jouent souvent un rôle dans l’amélioration de ces profils, selon Smith.

Un nombre record d’athlètes féminines participant aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 pourrait indiquer un autre indicateur de cette progression.

Mais l’inégalité entre les sexes existe encore largement aux Jeux olympiques, avec l’infantilisation et la sexualisation des athlètes féminines une force omniprésente.

Smith pointe du doigt un autre match de football olympique la semaine dernière, dans lequel la queue de cheval “blonde” d’un athlète de l’équipe de Grande-Bretagne a fait l’objet de commentaires, ou comment un commentateur masculin pontifie sur le “beau” sourire d’un joueur de rugby à sept.

8. Médaille d’or partagée

Les athlètes décident de partager l’or 0:46

C’était certainement une scène émouvante. Deux athlètes ont remporté conjointement la médaille d’or du saut en hauteur hommes aux Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Gianmarco Tamberi (Italie) et Mutaz Essa Barshim (Qatar) avaient des notes identiques après avoir dépassé les 2,37 mètres. Par la suite, ils ont tenté, sans succès, de dépasser les 2,39 mètres.

Ainsi, selon le site officiel des Jeux olympiques, le juge a approché les deux athlètes pour leur demander s’ils voulaient égalité ou partager l’or.

Les deux ont décidé d’abandonner le bris d’égalité et ont accepté de partager la médaille d’or et le titre de champions olympiques.

Tamberi et Barshim ont établi leurs meilleurs records de la saison alors qu’ils se poussaient vers l’or.

9. Du Venezuela au monde

La Vénézuélienne Yulimar Rojas a balayé l’épreuve du triple saut des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Elle a remporté la médaille d’or et fracassé les records du monde et olympiques.

Yulimar a très tôt donné le ton de la compétition et a pris le relais dès le début de l’épreuve.

À son premier saut, elle a battu le record olympique avec 15 mètres et 41 centimètres, battant de seulement deux centimètres la marque de la Camerounaise Françoise Mbango en vigueur depuis les Jeux de Pékin en 2008.

Mais le meilleur reste à venir et la sauteur de 25 ans a sauvé son dernier saut pour battre un record du monde intouchable depuis 1995. La Caracassienne a sauté 15,67, dépassant de 17 centimètres la marque de l’Ukrainienne Inessa Kravets.

Il s’agit de la première médaille d’or de l’histoire du Venezuela en athlétisme.

10. “The Tokyo Summer”, le pire de l’histoire des Jeux Olympiques

Les étés au Japon sont chauds, humides et peuvent être mortels. Si des records sont battus lors des tests aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, une marque pourrait également émerger qui n’aurait peut-être pas été souhaitée.

Avant la pandémie, le coup de chaleur était le plus grand risque pour les athlètes aux Jeux olympiques de Tokyo, mais pendant la première semaine de compétitions, la chaleur était exacerbée par des valeurs d’humidité allant de 66% à 84%, ce qui rend la sensation de chaleur beaucoup plus grande et limite la capacité du corps à se refroidir par la sueur et l’évaporation.

“Si vous prenez en compte non seulement la température, mais aussi l’humidité, je dirais que l’été à Tokyo est le pire de l’histoire des Jeux Olympiques”, a déclaré Makoto Yokohari, professeur d’environnement et d’urbanisme à l’Université de Conseiller de Tokyo et Tokyo 2020, qui a parlé à CNN avant le début des joutes.

Pendant les Jeux Olympiques, les températures atteignaient fréquemment 32,2 °C ou plus, mais avec l’humidité, la sensation peut atteindre 37,7 °C. En 2018, il y a eu plus de 1 000 décès dus à la canicule au Japon. Cette année, du 19 au 25 juillet, plus de 8 000 personnes ont été hospitalisées pour un possible coup de chaleur.

Avec des informations de Chandler Thornton, Ben Church, Gawon Bae, Uriel Blanco, George Ramsay, Toyin Owoseje, Ben Morse, Kara Fox, Fernando Alfonso III, César López, Amanda Sealy et Selina Wang.