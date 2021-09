10 choses sans lesquelles Bretman Rock ne peut pas vivre

Nous avons interviewé Bretman parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés sont de la propre ligne de Bretman. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Si quelqu’un sait comment célébrer la Journée nationale de la noix de coco, c’est Rocher Bretman alias le meilleur connaisseur d’eau de noix de coco sur Internet.

La star des médias sociaux a essayé des dizaines de marques d’eau de noix de coco lors de sa série « Eau de noix de coco du jour » en 2019 pour trouver la meilleure eau de noix de coco sur le marché. Considérant qu’il a donné à Vita Coco une note presque parfaite, il n’est pas surprenant qu’il s’associe à la marque en l’honneur de la Journée nationale de la noix de coco pour lancer une collection capsule en édition limitée comprenant des vêtements et des accessoires inspirés de la noix de coco.

“Chaque partenariat sur lequel je travaille doit avoir un but et être fidèle à qui je suis et à ce que je soutiens, que ce soit pour l’environnement, nos jeunes, l’AAPI ou les communautés LGBTQ”, a expliqué la star de MTV. « Devenir un partenaire réel de Vita Coco et lancer la collection capsule de la Journée mondiale de la noix de coco est une façon organique pour moi de redonner aux communautés de producteurs de noix de coco qui me tiennent à cœur. Assurez-vous de consulter tous les produits dès maintenant sur Shop. . com.”